Will Smith tokadı

94’üncü Oscar Töreni sansasyonel bir olayla anılacak.
Will Smith, sahneye fırlayarak karısı hakkında hoşuna gitmeyen bir şaka yapan Chris Rock’ı tokatladı.
Doğruya doğru, gerek pandemi sonrası sinemaya olan ilgi gerekse de vasat filmlerin çok fazla izlenmemesi nedeniyle Oscar’a olan ilgi bu yıl dibi görmüştü.
Filmleri konuşacak halimiz pek yokken, Oscar’ı gündeme taşıyacak sahne, buralarda alışık olsak da batı ülkelerinde görmediğimiz bir “Karıma bunu yaparsan ben de senin...” hissiyle başlayan şiddet olayıyla gerçekleşti.
Kimileri bunun Oscar’ı gündemde tutmak için yapılan bir kurgu ya da oyun olduğunu söylüyor.
Keşke öyle olsa, skandal değil de oyun desek ama bence asla ve kata oyun değil, gerçek.
Will Smith iyi bir oyuncu, buradaki rolü gerçek olsa Oscar alır ama ben bunun bir oyun değil, öfke sonucu gerçekleşen bir tepki olduğuna eminim.
Chris Rock daha önce de Jada’nın saçkıran hastalığı ile ilgili yorumlar yapmıştı.
Yani bu olayın zemini hazır.
Törende, canlı yayında “Saçını ne güzel tıraş etmişsin, G.I. Jane 2’de görmek isterim” esprisinin böyle bir tokada yol açmasının altında yatan neden bu.
Bu gereksiz espriden bir tokat, bir yumruk çıkıyorsa Jada’nın ve Will Smith’in konuyla ilgili ciddi travmaları olduğu ortada.
Bu konuyla ilgili görüşüm şu:
Chris Rock saçmaladı, büyük ayıp etti, otoimmün hastalık nedeniyle saçını kaybeden bir kadının ve eşinin bu konuda espri kaldıramayacağını düşünemedi.
Will Smith şiddet göstererek, tokat atarak abarttı ama tarihe de “hastalıkla dalga geçilmez” notunu büyük harflerle düşmüş oldu.
Geçmiş olsun Tan
Tan Taşçı, konser çıkışı arabasını takip eden kişilerden şikayetçi olup “Böyle bir hayranlık olmaz” dedi.
Hayran kişiler (!) arabayı takip etmekle kalmayıp önünde fren de yapmışlar.
Hem de otobanda!
Resmen cana kastetmek bu.
Hayranlıkla falan da ilgisi yok, olamaz.
Sanatçıların sınırlarını zorlayan bu tip hayran olaylarına son zamanlarda sıkça rastlıyoruz.
Ben bunun sosyal medyada rahat ulaşılır olmak ve “hayranlarımıza yakın olalım, onlardan biri gibi olalım” felsefesinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum.
Tan’a geçmiş olsun, umarım bir daha böyle tehlikeler yaşamaz.
Aşk evliliği genç yaşta mı olur?
Casey Affleck, Barbaros Tapan’a “Evlilik 40 yaşından sonra yapılmalı” demiş.
“Gençken kendinle ilgili bir şey bilmiyorsun, yaşlandıkça çok şey öğreniyorsun ve en iyi öğrendiğin şey diğer insanlarla iyi ilişki kurmak” diye de eklemiş.
Hiç katılmıyorum kendisine. Evlilik mantık işi değil ki.
Mantıkla yapılan evlilikler de sıkıcı ve ölmeye mahkum zaten.
Âşık olmalısın evlenmek için.
O da gençken oluyor.
“Aşkın yaşı yoktur” derler ama bence vardır ve o da genelde 40 yaş altıdır.
Kabul edelim, yaş aldıkça âşık olma ihtimalimiz düşüyor.
Aşk evliliği yapacaksanız çok beklemeyin yani.
Will Smith tokadı
94’üncü Oscar Töreni sansasyonel bir olayla anılacak.
Will Smith, sahneye fırlayarak karısı hakkında hoşuna gitmeyen bir şaka yapan Chris Rock’ı tokatladı.
Doğruya doğru, gerek pandemi sonrası sinemaya olan ilgi gerekse de vasat filmlerin çok fazla izlenmemesi nedeniyle Oscar’a olan ilgi bu yıl dibi görmüştü.
Filmleri konuşacak halimiz pek yokken, Oscar’ı gündeme taşıyacak sahne, buralarda alışık olsak da batı ülkelerinde görmediğimiz bir “Karıma bunu yaparsan ben de senin...” hissiyle başlayan şiddet olayıyla gerçekleşti.
Kimileri bunun Oscar’ı gündemde tutmak için yapılan bir kurgu ya da oyun olduğunu söylüyor.
Keşke öyle olsa, skandal değil de oyun desek ama bence asla ve kata oyun değil, gerçek.
Will Smith iyi bir oyuncu, buradaki rolü gerçek olsa Oscar alır ama ben bunun bir oyun değil, öfke sonucu gerçekleşen bir tepki olduğuna eminim.
Chris Rock daha önce de Jada’nın saçkıran hastalığı ile ilgili yorumlar yapmıştı.
Yani bu olayın zemini hazır.
Törende, canlı yayında “Saçını ne güzel tıraş etmişsin, G.I. Jane 2’de görmek isterim” esprisinin böyle bir tokada yol açmasının altında yatan neden bu.
Bu gereksiz espriden bir tokat, bir yumruk çıkıyorsa Jada’nın ve Will Smith’in konuyla ilgili ciddi travmaları olduğu ortada.
Bu konuyla ilgili görüşüm şu:
Chris Rock saçmaladı, büyük ayıp etti, otoimmün hastalık nedeniyle saçını kaybeden bir kadının ve eşinin bu konuda espri kaldıramayacağını düşünemedi.
Will Smith şiddet göstererek, tokat atarak abarttı ama tarihe de “hastalıkla dalga geçilmez” notunu büyük harflerle düşmüş oldu.
Geçmiş olsun Tan
Tan Taşçı, konser çıkışı arabasını takip eden kişilerden şikayetçi olup “Böyle bir hayranlık olmaz” dedi.
Hayran kişiler (!) arabayı takip etmekle kalmayıp önünde fren de yapmışlar.
Hem de otobanda!
Resmen cana kastetmek bu.
Hayranlıkla falan da ilgisi yok, olamaz.
Sanatçıların sınırlarını zorlayan bu tip hayran olaylarına son zamanlarda sıkça rastlıyoruz.
Ben bunun sosyal medyada rahat ulaşılır olmak ve “hayranlarımıza yakın olalım, onlardan biri gibi olalım” felsefesinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum.
Tan’a geçmiş olsun, umarım bir daha böyle tehlikeler yaşamaz.
Aşk evliliği genç yaşta mı olur?
Casey Affleck, Barbaros Tapan’a “Evlilik 40 yaşından sonra yapılmalı” demiş.
“Gençken kendinle ilgili bir şey bilmiyorsun, yaşlandıkça çok şey öğreniyorsun ve en iyi öğrendiğin şey diğer insanlarla iyi ilişki kurmak” diye de eklemiş.
Hiç katılmıyorum kendisine. Evlilik mantık işi değil ki.
Mantıkla yapılan evlilikler de sıkıcı ve ölmeye mahkum zaten.
Âşık olmalısın evlenmek için.
O da gençken oluyor.
“Aşkın yaşı yoktur” derler ama bence vardır ve o da genelde 40 yaş altıdır.
Kabul edelim, yaş aldıkça âşık olma ihtimalimiz düşüyor.
Aşk evliliği yapacaksanız çok beklemeyin yani.