Viral olan öpücük

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Bu kez de bir diziyi bir öpücükle tanımış olduk.

Hem de hiç alışık olmadığımız bir isim üzerinden; Meryl Streep.

Meryl Streep ve Martin Short, “Only Murders in the Building” setindeki tutkulu öpücükleriyle büyük dikkat çekti.

Hollywood’un ünlü ikilisinin dizinin beşinci sezonunda ekrana gelen bu sahnesi, geçen yıl Altın Küre’deki yakınlaşmalarıyla gündeme gelen ekran dışındaki ilişkileri hakkındaki dedikoduları daha da alevlendirdi.

Uzun süredir bu iki yıldızın yakınlaştığına dair söylentiler dolaşıyordu.

Ancak sosyal medyada viral olan bu öpücük ve bu son sahne, hayranlarının ve sosyal medya kullanıcılarının ilgi ve dedikodusunu arttırdı.

Ne diyelim, güzel reklam.

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Zaman genişleyebilir mi?

Yoğun bakım alanında uzman bir sağlık çalışanıyken çektiği bilimsel içerikli ve eğitici videolarla sosyal medyada kendisine sağlam bir izleyici kitlesi edinen Gülhan Tavacı, en son benim de üzerinde sıkça düşünüp, işin içinden de çok çıkamadığım bir konuyu ele almış.

Hani deriz ya; “Zaman çok çabuk akıyor” ya da tam tersi “Dakikalar bir türlü ilerlemiyor” diye...

İşte bu, biraz da zaman genişlemesi ya da zaman daralması ile ilgili.

Şöyle açıklıyor Gülhan:

“Zaman genişlemesi... Adı bile kulağa bilimkurgu gibi geliyor, değil mi? Ama, aslında Einstein’ın Görelilik Teorisi sayesinde gerçek! Yani, zamanın ne kadar geçeceği, sadece saatin tik taklarına bağlı değil! Zaman, hız ve kütleye bağlı olarak esneyebilen bir şey! Zaman bükülebiliyor.

Zaman genişlemesi demek, hızla hareket eden bir nesnenin zamanının daha yavaş geçmesi demek! Mesela, eğer bir uzay aracı neredeyse ışık hızında hareket ederse, içindeki astronotlar zamanın geçtiğini neredeyse hissetmeyecekler! Ama Dünya’daki bir gözlemci, bu astronotların çok yavaş hareket ettiğini ve zamanlarının ağırlaştığını düşünecek. Yani aslında astronotlar, zaman konusunda yakalanan bir yarışçı gibi çok geride kalmış olacaklar.

Bu fikri en iyi şekilde muazzam hızlarla seyahat eden bir uzay aracı örneğiyle anlayabiliriz: Eğer uzaya giderken 100 yıl geçerse, dünyada belki de binlerce yıl geçmiş olabilir! Astronotlar evlerine döndüklerinde yaşlanmamış olacaklar ama Dünya’da çok şey değişmiş olacak!

Sonuçta, zaman genişlemesi gerçek bir fenomen ve özellikle uzay yolculuğu gibi ekstrem hızlar söz konusu olduğunda, zamanı nasıl algıladığımız tamamen değişiyor! Bir tür ‘saat hileleri’ gibi...

Hem de bilimsel bir hile!”