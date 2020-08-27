Üstsüz güneşlenenlerde son durum

Türkiye’de yapmadım ama bir İtalya tatilimde üstsüz güneşlenmiş ve denize girmiştim.
Yıllar önceydi tabii, çok da keyifliydi. Bikini izi yok, askı izi yok, özgür, rahat.
Şimdi ne oldu da bu aklına geldi diyeceksiniz.
Bir haber okudum; Fransa’da jandarma, plajda üstsüz güneşlenen kadınları uyarmış ve bikinilerinin üstlerini giymelerini söylemiş.
Şok, şok, şok tabii. Fransa’da oluyor çünkü olay, özgürlüklerin ülkesinde!
Jandarmanın bu uyarıyı yapmasının nedeni, kadınların üstsüz güneşlenmesinden rahatsız olduğunu söyleyen ve şikayet eden bir aile.
Bu şikayet ve ardından jandarmadan gelen uyarı Fransa’da tepkilere yol açtı tabii. “Sokakta böyle dolaşsalar uyarınızı anlardık ama plajda üstsüz güneşlenmenin nesinden rahatsız olup uyarıda bulundunuz” diye o ailenin ve jandarmaların üzerine gelindi.
Bu olayın akabinde Fransa’da üstsüz güneşlenme istatistikleri de gündeme geldi. Sayılara bakılırsa Fransa’da üstsüz güneşlenme yıllar içinde popülerliğini iyice yitirmiş.
1984’lerde üstsüz güneşlenen kadınların oranı yüzde 43 iken bu oran 10 yıl önce yüzde 28’e düşmüş.
Şimdilerde ise yüzde 20’nin bile altında.
Bu rakamların işaret ettiği gerçek şu; Amerikan plajlarında yasak olan üstsüz güneşlenme Avrupa’da yasak olmamasına rağmen kendiliğinden azalıyor.
Bunun nedeni muhafazakârlaşma mı, güneşin kanserojen etkisine karşı önlem mi, kadınların artan taciz olaylarına da karşı savunası mı ya da hepsi mi acaba?
Yarasayla imtihanım
Sabah saat 05.00 civarı.
Nasıl girmişse, evin içinde tepemde ufacık bir yarasa dört dönmeye başladı.
Salonda o anda mevcutta bulunan 10 küsur kedimi aynı anda yarasayı yakalamak üzere zıplarken gördüm.
Korkunç bir durum.
Yarasanın yüzüme gözüme çarpmasını engellemeye çalışırken bir yandan da kedileri zapt etmeye çalışıyorum.
Hele bir tanesi var ki, adı Beşiktaş olan, iki metre falan zıplayabiliyor, panik halinde uçan hayvancağızı yakalaması an meselesi yani.
İnsan ne yapacağını şaşırıyor tabii.
O saatte aranacak bir bilen de yok.
Google amca olmasa yanmışız.
Google’a “Eve giren yarasa nasıl çıkarılır?” diye yazdım.
“Evdeki tüm ışıkları ve camları açın ve hareket etmeden bekleyin” cevabı geldi.
Abartmıyorum, ışıkları açtıktan sonra yarasanın pencereden özgürlüğüne uçması 1 dakika bile almadı.
Sağ olasın Google, güle güle yaşa yarasa.
Salgın varken “Salgın” izlenmiş
Ne yaşıyorsak onu izlemek istiyoruz sanırım. Korona nedeniyle karantinada geçirilen günlerde, yani mart ayında en çok izlenen film “Salgın” (Contagion) olmuş.
“Salgın”, Google’da 16.6 milyon kez aratılmış. Ayda 130 bin izleyici filmi aratarak izlemiş
Amerika, Asya, Almanya ve İtalya’da “Salgın” en fazla izlenen film olurken, Fransa ne ilginçtir ki “Harry Potter” izlemiş.
En doğru seçimi ise bence İspanya ve Kanada yapmış ve Oscar’lı “Parazit”i izlemişler.
Üstsüz güneşlenenlerde son durum
Türkiye’de yapmadım ama bir İtalya tatilimde üstsüz güneşlenmiş ve denize girmiştim.
Yıllar önceydi tabii, çok da keyifliydi. Bikini izi yok, askı izi yok, özgür, rahat.
Şimdi ne oldu da bu aklına geldi diyeceksiniz.
Bir haber okudum; Fransa’da jandarma, plajda üstsüz güneşlenen kadınları uyarmış ve bikinilerinin üstlerini giymelerini söylemiş.
Şok, şok, şok tabii. Fransa’da oluyor çünkü olay, özgürlüklerin ülkesinde!
Jandarmanın bu uyarıyı yapmasının nedeni, kadınların üstsüz güneşlenmesinden rahatsız olduğunu söyleyen ve şikayet eden bir aile.
Bu şikayet ve ardından jandarmadan gelen uyarı Fransa’da tepkilere yol açtı tabii. “Sokakta böyle dolaşsalar uyarınızı anlardık ama plajda üstsüz güneşlenmenin nesinden rahatsız olup uyarıda bulundunuz” diye o ailenin ve jandarmaların üzerine gelindi.
Bu olayın akabinde Fransa’da üstsüz güneşlenme istatistikleri de gündeme geldi. Sayılara bakılırsa Fransa’da üstsüz güneşlenme yıllar içinde popülerliğini iyice yitirmiş.
1984’lerde üstsüz güneşlenen kadınların oranı yüzde 43 iken bu oran 10 yıl önce yüzde 28’e düşmüş.
Şimdilerde ise yüzde 20’nin bile altında.
Bu rakamların işaret ettiği gerçek şu; Amerikan plajlarında yasak olan üstsüz güneşlenme Avrupa’da yasak olmamasına rağmen kendiliğinden azalıyor.
Bunun nedeni muhafazakârlaşma mı, güneşin kanserojen etkisine karşı önlem mi, kadınların artan taciz olaylarına da karşı savunası mı ya da hepsi mi acaba?
Yarasayla imtihanım
Sabah saat 05.00 civarı.
Nasıl girmişse, evin içinde tepemde ufacık bir yarasa dört dönmeye başladı.
Salonda o anda mevcutta bulunan 10 küsur kedimi aynı anda yarasayı yakalamak üzere zıplarken gördüm.
Korkunç bir durum.
Yarasanın yüzüme gözüme çarpmasını engellemeye çalışırken bir yandan da kedileri zapt etmeye çalışıyorum.
Hele bir tanesi var ki, adı Beşiktaş olan, iki metre falan zıplayabiliyor, panik halinde uçan hayvancağızı yakalaması an meselesi yani.
İnsan ne yapacağını şaşırıyor tabii.
O saatte aranacak bir bilen de yok.
Google amca olmasa yanmışız.
Google’a “Eve giren yarasa nasıl çıkarılır?” diye yazdım.
“Evdeki tüm ışıkları ve camları açın ve hareket etmeden bekleyin” cevabı geldi.
Abartmıyorum, ışıkları açtıktan sonra yarasanın pencereden özgürlüğüne uçması 1 dakika bile almadı.
Sağ olasın Google, güle güle yaşa yarasa.
Salgın varken “Salgın” izlenmiş
Ne yaşıyorsak onu izlemek istiyoruz sanırım. Korona nedeniyle karantinada geçirilen günlerde, yani mart ayında en çok izlenen film “Salgın” (Contagion) olmuş.
“Salgın”, Google’da 16.6 milyon kez aratılmış. Ayda 130 bin izleyici filmi aratarak izlemiş
Amerika, Asya, Almanya ve İtalya’da “Salgın” en fazla izlenen film olurken, Fransa ne ilginçtir ki “Harry Potter” izlemiş.
En doğru seçimi ise bence İspanya ve Kanada yapmış ve Oscar’lı “Parazit”i izlemişler.