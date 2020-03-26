Ünlüler şarkı söyleyemezse

Wonder Woman olarak tanıdığımız Gal Gadot’un Instagram sayfasından paylaştığı bir video olay oldu.
9 milyondan fazla izlenen paylaşımda Gadot girişi şöyle yapıyor:
“Evdeki karantinada altıncı günüm, bu son günlerde daha derin düşünmeye başladım. Kim olduğumuz, nereden geldiğimiz önemli değil, hepimiz bu işin içindeyiz ve aynıyız. İtalya’da bir adamın balkonundan trompetiyle ‘Imagine’ şarkısını çaldığı görüntüleri izledim ve çok etkilendim.”
Buraya kadar iyi, asıl kıyamet bundan sonra kopuyor. Gadot bundan sonra John Lennon’ın “Imagine” şarkısını söylemeye başlıyor.
Şarkının her cümlesini bir başka ünlünün söylediği bir kolaj izlemeye başlıyoruz.
Şarkıyı söyleyen ünlüler arasında Natalie Portman, Jimmy Fallon, Sia, Will Ferrell, Amy Adams, Cara Delevingne, Mark Ruffalo da var.
Ama bazıları şarkıyı o kadar ama o kadar kötü ve özensiz söylüyor ki, iyi niyetle başlayan bu proje tam bir çöpe ve alay konusuna dönüşüyor.
Bunun üzerine bir grup başka ünlü onlarla dalga geçen videolar da çekmeye başladı.
“Imagine”, “Imagine” olalı böyle zulüm görmedi yani.
Vakit bulursanız Gal Gadot’un Instagram sayfasından izleyin videoyu, ne demek istediğimi anlayacaksınız.
O kedi için fark etti
Damla ve Duygu Ağüzüm, Gaziosmanpaşa’daki Venezia Mega Outlet içinde bulunan marketten alışverişlerini yaptıktan sonra AVM içindeki LCW Home mağazasında camın arkasındaki kediyi fark ediyor.
Diğer mağazalar gibi LCW Home da korona nedeniyle iki gündür ve bilinmeyen bir tarihe kadar kapalı.
Hemen güvenliğe gidiyorlar kedinin kurtarılması için.
Pek ilgilenmiyor güvenlik, “Gelir açarlar” falan deyip bırakıyor.
İçi rahat etmeyen Damla bana ulaştı, ne yapabiliriz diye.
Hem benim hem de HAÇİKO derneğinin sosyal medyasından Veneiza Outlet ve LCW Home’u etiketleyerek yetkililerden harekete geçmelerini istedik.
Ertesi sabah dükkandan çıkarıldı küçük yaramaz.
Damla ve Duygu olmasa belki de kimse fark etmeyecek, açlık ve susuzluktan ölüp gidecekti. Bir denizyıldızını kurtarmış oldular yani. O güzel kedi için çok şey fark etti.
Yarın Kanal D’deyim
Televizyonlarda da yeni dönem başlıyor.
Sokağa çıkmıyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz ama bu, canlı yayınlara katılmamızı engellemiyor.
Ben evden, ev halimle yarın 11.30’da Kanal D’deki “İkinci Sayfa” programının canlı yayın konuğu olacağım.
Bunlar yeni dünya düzeninin ayak sesleri olabilir, kim bilir belki de bundan sonra stüdyolara gitmemize gerek kalmayacak.
Bunu berbat etmeyin
Yeni Zelanda polisi insanların evlerinden çıkmaması için esprili, şahane bir paylaşım yaptı:
“Tarihte ilk kez televizyonun önünde oturup, hiçbir şey yapmayarak insanlığı kurtarabileceğiz. Lütfen bunu berbat etmeyin.”
Haklılar, bir süre sıkın dişinizi ve lütfen evde kalın.
Koronadan sonra
Bekarlar evlenmeyi düşünmeye başladı...
Kadınlar dip boyalarını evde kendilerinin de yapabileceğini öğrendi...
Ayakkabıyla eve girmek tarih, terlikler ise yeniden moda oldu...
Evde ekmek yapmaya başladık...
Ele değil dirsek içine öksürmeyi öğrendik...
Gelecekle ilgili planlar yapamayınca, şimdiye, şu ana ve kendimize döndük...
Ünlüler şarkı söyleyemezse
Wonder Woman olarak tanıdığımız Gal Gadot’un Instagram sayfasından paylaştığı bir video olay oldu.
9 milyondan fazla izlenen paylaşımda Gadot girişi şöyle yapıyor:
“Evdeki karantinada altıncı günüm, bu son günlerde daha derin düşünmeye başladım. Kim olduğumuz, nereden geldiğimiz önemli değil, hepimiz bu işin içindeyiz ve aynıyız. İtalya’da bir adamın balkonundan trompetiyle ‘Imagine’ şarkısını çaldığı görüntüleri izledim ve çok etkilendim.”
Buraya kadar iyi, asıl kıyamet bundan sonra kopuyor. Gadot bundan sonra John Lennon’ın “Imagine” şarkısını söylemeye başlıyor.
Şarkının her cümlesini bir başka ünlünün söylediği bir kolaj izlemeye başlıyoruz.
Şarkıyı söyleyen ünlüler arasında Natalie Portman, Jimmy Fallon, Sia, Will Ferrell, Amy Adams, Cara Delevingne, Mark Ruffalo da var.
Ama bazıları şarkıyı o kadar ama o kadar kötü ve özensiz söylüyor ki, iyi niyetle başlayan bu proje tam bir çöpe ve alay konusuna dönüşüyor.
Bunun üzerine bir grup başka ünlü onlarla dalga geçen videolar da çekmeye başladı.
“Imagine”, “Imagine” olalı böyle zulüm görmedi yani.
Vakit bulursanız Gal Gadot’un Instagram sayfasından izleyin videoyu, ne demek istediğimi anlayacaksınız.
O kedi için fark etti
Damla ve Duygu Ağüzüm, Gaziosmanpaşa’daki Venezia Mega Outlet içinde bulunan marketten alışverişlerini yaptıktan sonra AVM içindeki LCW Home mağazasında camın arkasındaki kediyi fark ediyor.
Diğer mağazalar gibi LCW Home da korona nedeniyle iki gündür ve bilinmeyen bir tarihe kadar kapalı.
Hemen güvenliğe gidiyorlar kedinin kurtarılması için.
Pek ilgilenmiyor güvenlik, “Gelir açarlar” falan deyip bırakıyor.
İçi rahat etmeyen Damla bana ulaştı, ne yapabiliriz diye.
Hem benim hem de HAÇİKO derneğinin sosyal medyasından Veneiza Outlet ve LCW Home’u etiketleyerek yetkililerden harekete geçmelerini istedik.
Ertesi sabah dükkandan çıkarıldı küçük yaramaz.
Damla ve Duygu olmasa belki de kimse fark etmeyecek, açlık ve susuzluktan ölüp gidecekti. Bir denizyıldızını kurtarmış oldular yani. O güzel kedi için çok şey fark etti.
Yarın Kanal D’deyim
Televizyonlarda da yeni dönem başlıyor.
Sokağa çıkmıyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz ama bu, canlı yayınlara katılmamızı engellemiyor.
Ben evden, ev halimle yarın 11.30’da Kanal D’deki “İkinci Sayfa” programının canlı yayın konuğu olacağım.
Bunlar yeni dünya düzeninin ayak sesleri olabilir, kim bilir belki de bundan sonra stüdyolara gitmemize gerek kalmayacak.
Bunu berbat etmeyin
Yeni Zelanda polisi insanların evlerinden çıkmaması için esprili, şahane bir paylaşım yaptı:
“Tarihte ilk kez televizyonun önünde oturup, hiçbir şey yapmayarak insanlığı kurtarabileceğiz. Lütfen bunu berbat etmeyin.”
Haklılar, bir süre sıkın dişinizi ve lütfen evde kalın.
Koronadan sonra
Bekarlar evlenmeyi düşünmeye başladı...
Kadınlar dip boyalarını evde kendilerinin de yapabileceğini öğrendi...
Ayakkabıyla eve girmek tarih, terlikler ise yeniden moda oldu...
Evde ekmek yapmaya başladık...
Ele değil dirsek içine öksürmeyi öğrendik...
Gelecekle ilgili planlar yapamayınca, şimdiye, şu ana ve kendimize döndük...