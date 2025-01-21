Uçan araba geldi

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1962 yılında yayınlanmaya başlayan bu ileri görüşlü filmde, 2062 yılında uçan arabalarda görüntülü konuşma bile yapılıyordu.

Şimdi, 2062 olmadan, Jetgiller’de öngörülen teknolojilerin birçoğu gerçeğe dönüştü.

Otomotiv pazarı elektrikli otonom ve uçan arabalarla yeniden şekilleniyor.

Geçtiğimiz gün rahatsızlanan babamı hastaneye yetiştirmek için trafiğe takılan ambulansı beklerken içimden keşke uçarak gelebilse diyordum. Trafiğe meydan okuyarak helikopterler gibi dikey kalkış ve iniş yapabilen, daha sonra sabit kanatlı moda geçerek daha hızlı seyahat edebilen uçan arabalar bu yıl kullanılmaya başlayacak.

Dikey kalkış ve iniş (eVTOL) özelliğine sahip bu tür araçların çok yakın gelecekte lojistik, ambulans gibi acil servisler, tarım, turizm ve güvenlik gibi operasyonlarda da kullanılması bekleniyordu.

Ve o çok yakın gelecek geldi.

Her yıl ocak ayında Las Vegas, Nevada’da Consumer Electronics Association tarafından düzenlenen Consumer Electronics Show (CES), yani Tüketici Elektroniği Fuarı’nda geçen yıl konsept olarak tanıtılan XPeng Aero HT’nin ilk prototipi bu yıl CES 2025’te gün yüzüne çıktı.

Hem elektrikli bir kara aracı hem de dikey kalkış-iniş yapabilen bir hava taşıtı (eVTOL) olan bu uçan otomobil aslında bir pick-up ve kasasında hava modülünü taşıyor.

Hava modülü yerden havalanarak sıkışan trafikte Jetgiller moduna dönüşüveriyor.

Teknolojide her şey çok çabuk ilerlemiyor mu gerçekten?

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Çocuk mu sörf mü?

Herkes sörf hobisi nedeniyle çocuk yapmak istemediğini açıklayan Sarp Levendoğlu’na yükleniyor.

“Sörf, nasıl çocuk sahibi olmaktan daha değerli olur” diyorlar.

Sörf orada bir detay aslında. Bugün sörf olur, yarın dünyayı gezmek olur, diğer gün evde oturup günlerce kitap okumak olur.

Ya da hiçbir şey olmaz, bir tercih olur.

Gerçekten soruyorum... Herkes çocuk istemek, bakmak, büyütmek zorunda mı? Bence asla değil.

İnsanların tercihlerine saygılı olmayı öğrenseler keşke.

Erkek sizin sevdiğinizi sever

Geçen gün sosyal medyada bir konuşmaya denk geldim.

Diyor ki, bir erkeği çok sever ve ona gösterirseniz o erkek kendisini sevmeye başlar.

Ama siz kendinizi sevmeyi başarırsanız o zaman erkek sizi sevmeye başlar.

Yani siz kimi çok severseniz, erkek de onu çok sever.

Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Bir kadın önce kendini mi sevmeli?