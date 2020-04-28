Türkiye’nin ilk online festivali

Geçen haftalarda “Türkiye’deki ilk sanal popüler müzik festivalini kim yapacak” diye sormuştum.
Bayrağı göğüsleyen POPSAV oldu, hem de çok yerinde bir amaca hizmet ederek.
POPSAV Online Müzik Festivali’nin gelirinin tamamı korona salgınından dolayı işsiz kalan ve uzun bir süre daha evine ekmek götüremeyecek gibi görünen müzik emekçilerine, orkestra elemanlarına, sesçilere, ışıkçılara ve rodilere verilecek.
Ülkenin ilk online müzik festivali mayıs sonuna doğru
POPSAV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Bu festival Lady Gaga’nın öncülüğünde yapılan ‘Bütün Dünya Bir Arada: Evde Birlikteyiz’ (One World Together at Home) ile yapısal açıdan pek çok benzerlik taşıyor.
Şarkıcıların evlerinden şarkı söyleyerek katılacakları yayına, oyuncuların da duygu ve düşüncelerini ifade edecekleri konuşmalarla bağlanması planlanıyor. YouTube üzerinden 4 saat sürecek olan yayının belli aralıkları televizyonlardan da canlı olarak izlenebilecek.
Duomo Katedrali’ndeki bir dua niteliğindeki Bocelli konseri, sağlık çalışanları için yapılan ‘Bütün Dünya Bir Arada: Evde Birlikteyiz’ konseri ve şimdi de müzik emekçileri adına POPSAV Online Müzik Festivali.
Ne iyi ki evde kaldığımız bugünlerde müzik hem bizi hem de salgından etkilenenleri yalnız bırakmıyor ve iyileştiriyor.
Hayvana şiddet
artık suç sayılsın!
Geçen yıl bu zamanlar Sapanca’da bacakları kesildikten sonra acıya dayanamayıp hayatını kaybeden yavruya ağlamıştık.
Geçen hafta da bir lastikçide yere vurularak öldürülen 3 aylık Dora’ya ağladık. Dora’nın katili duruşması sonradan görülmek üzere ev hapsine alındı.
Sokağa çıkma yasağı sırasında herkes ev hapsindeydi zaten, hayatında bir şey değişmedi yani katilin.
Büyük skandal!
Dora sahipli olduğu için ve ‘mal’ statüsünde olduğu için cana değil mala zarar vermekten ilerleyen günlerde ceza alacak muhtemelen.
Ama Dora sokak köpeği olsa o cezayı bile almayacaktı.
Yasalar bu kadar gevşek, cezalar bu kadar hafifken hayvana şiddeti engellememiz gerçekten imkansız.
Kimse korkmuyor çünkü.
Yasa hâlâ ortada yok ve hayvana tecavüz, işkence ve cinayetler devam ediyor.
Şimdi TBMM’ye, milletvekillerimize tekrar soruyoruz? Hayvana şiddet suç sayılmayacak mı?
Ceza kanunu ne zaman değişecek?
Ve artık kandırılmak, ötelenmek istemiyoruz.
İki öneri
Gerçekleşmeyen İstanbul Film Festivali’nin en iyi filmlerini 30 gün boyunca ücretsiz olarak
mubi.com/İstanbul adresinden izleyebilirsiniz.
Film festivalinde sosyalleşme olayını yaşayamamış olsak da filmlerden mahrum kalmamak adına güzel bir imkan.
Driveandlisten.herokuapp.com, bu adrese girdiğinizde yüzlerce şehir arasından istediğinizi seçip, radyoyu da açıp o şehrin sokaklarında gezebiliyorsunuz.
Üstelik bu şehirlere İstanbul, İzmir ve Antalya da eklenmiş durumda. Dilerseniz radyo yayınına sokağın sesi de eşlik ediyor. Korona salgını nedeniyle bir süredir Gaziantep’ten İstanbul’a gelemeyen kızım Tayga “adrese girip yurtdışındaki şehirleri de gezdim ama en çok da bizim şehirler hoşuma gitti çünkü bizim radyolar daha güzel çalıyor. Bol bol İstanbul’u geziyorum, iyi geliyor” diye aradı. Radyo farkıyla bizim şehirler öne çıkıyor yani.
Tavsiye ederim.
Karantina günlerinde,
evde kalsalar da gezmekten kalmak istemeyenler, güzel şarkılar eşliğinde gezerken anılarını canlandırmak isteyenler için birebir.
Harikalar Diyarında Ben
Karantina günlerinde her şey değişti. Single lansmanları bile artık sanal ortamda yapılıyor. Ne güzel ki bunu ilk yapan kişi bizim Motivasyon Korona WhatsApp grubundan Merve Çaloğlu oldu.
Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Cenk Erdoğan’a ait olan “Harikalar Diyarında Ben” isimli şarkısının lansmanına biz de evlerimizden canlı bağlantılarla katıldık.
Klibi Heybeliada Ruhban Okulu’nda çekilen “Harikalar Diyarında Ben”, korona günlerinin ilk sanal lansmanıyla anılacak şahane bir şarkı.
Dört duvar arasında daraldığımız bugünlerde Ada esintisi herkese iyi gelecektir.
Türkiye’nin ilk online festivali
Geçen haftalarda “Türkiye’deki ilk sanal popüler müzik festivalini kim yapacak” diye sormuştum.
Bayrağı göğüsleyen POPSAV oldu, hem de çok yerinde bir amaca hizmet ederek.
POPSAV Online Müzik Festivali’nin gelirinin tamamı korona salgınından dolayı işsiz kalan ve uzun bir süre daha evine ekmek götüremeyecek gibi görünen müzik emekçilerine, orkestra elemanlarına, sesçilere, ışıkçılara ve rodilere verilecek.
Ülkenin ilk online müzik festivali mayıs sonuna doğru
POPSAV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Bu festival Lady Gaga’nın öncülüğünde yapılan ‘Bütün Dünya Bir Arada: Evde Birlikteyiz’ (One World Together at Home) ile yapısal açıdan pek çok benzerlik taşıyor.
Şarkıcıların evlerinden şarkı söyleyerek katılacakları yayına, oyuncuların da duygu ve düşüncelerini ifade edecekleri konuşmalarla bağlanması planlanıyor. YouTube üzerinden 4 saat sürecek olan yayının belli aralıkları televizyonlardan da canlı olarak izlenebilecek.
Duomo Katedrali’ndeki bir dua niteliğindeki Bocelli konseri, sağlık çalışanları için yapılan ‘Bütün Dünya Bir Arada: Evde Birlikteyiz’ konseri ve şimdi de müzik emekçileri adına POPSAV Online Müzik Festivali.
Ne iyi ki evde kaldığımız bugünlerde müzik hem bizi hem de salgından etkilenenleri yalnız bırakmıyor ve iyileştiriyor.
Hayvana şiddet
artık suç sayılsın!
Geçen yıl bu zamanlar Sapanca’da bacakları kesildikten sonra acıya dayanamayıp hayatını kaybeden yavruya ağlamıştık.
Geçen hafta da bir lastikçide yere vurularak öldürülen 3 aylık Dora’ya ağladık. Dora’nın katili duruşması sonradan görülmek üzere ev hapsine alındı.
Sokağa çıkma yasağı sırasında herkes ev hapsindeydi zaten, hayatında bir şey değişmedi yani katilin.
Büyük skandal!
Dora sahipli olduğu için ve ‘mal’ statüsünde olduğu için cana değil mala zarar vermekten ilerleyen günlerde ceza alacak muhtemelen.
Ama Dora sokak köpeği olsa o cezayı bile almayacaktı.
Yasalar bu kadar gevşek, cezalar bu kadar hafifken hayvana şiddeti engellememiz gerçekten imkansız.
Kimse korkmuyor çünkü.
Yasa hâlâ ortada yok ve hayvana tecavüz, işkence ve cinayetler devam ediyor.
Şimdi TBMM’ye, milletvekillerimize tekrar soruyoruz? Hayvana şiddet suç sayılmayacak mı?
Ceza kanunu ne zaman değişecek?
Ve artık kandırılmak, ötelenmek istemiyoruz.
İki öneri
Gerçekleşmeyen İstanbul Film Festivali’nin en iyi filmlerini 30 gün boyunca ücretsiz olarak
mubi.com/İstanbul adresinden izleyebilirsiniz.
Film festivalinde sosyalleşme olayını yaşayamamış olsak da filmlerden mahrum kalmamak adına güzel bir imkan.
Driveandlisten.herokuapp.com, bu adrese girdiğinizde yüzlerce şehir arasından istediğinizi seçip, radyoyu da açıp o şehrin sokaklarında gezebiliyorsunuz.
Üstelik bu şehirlere İstanbul, İzmir ve Antalya da eklenmiş durumda. Dilerseniz radyo yayınına sokağın sesi de eşlik ediyor. Korona salgını nedeniyle bir süredir Gaziantep’ten İstanbul’a gelemeyen kızım Tayga “adrese girip yurtdışındaki şehirleri de gezdim ama en çok da bizim şehirler hoşuma gitti çünkü bizim radyolar daha güzel çalıyor. Bol bol İstanbul’u geziyorum, iyi geliyor” diye aradı. Radyo farkıyla bizim şehirler öne çıkıyor yani.
Tavsiye ederim.
Karantina günlerinde,
evde kalsalar da gezmekten kalmak istemeyenler, güzel şarkılar eşliğinde gezerken anılarını canlandırmak isteyenler için birebir.
Harikalar Diyarında Ben
Karantina günlerinde her şey değişti. Single lansmanları bile artık sanal ortamda yapılıyor. Ne güzel ki bunu ilk yapan kişi bizim Motivasyon Korona WhatsApp grubundan Merve Çaloğlu oldu.
Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Cenk Erdoğan’a ait olan “Harikalar Diyarında Ben” isimli şarkısının lansmanına biz de evlerimizden canlı bağlantılarla katıldık.
Klibi Heybeliada Ruhban Okulu’nda çekilen “Harikalar Diyarında Ben”, korona günlerinin ilk sanal lansmanıyla anılacak şahane bir şarkı.
Dört duvar arasında daraldığımız bugünlerde Ada esintisi herkese iyi gelecektir.