Trafik işe yarıyormuş

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Çünkü bu kalabalık şehirde araba kullanmak, aynı taksi şoförlerinde olduğu gibi ultra konsantrasyon, yön bulma çabası ve hafızayı çalıştırma gerektiriyor.

Taksi şoförlüğü ve Alzheimer arasında nasıl bir bağ var derseniz, şöyle anlatayım...

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, taksi ve ambulans şoförlerinin Alzheimer hastalığına yakalanma oranlarının diğer meslek gruplarına kıyasla daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi ve Mass General Brigham kuruluşundan araştırmacıların 2020-2022 yılları arasında gerçekleştirdiği çalışmada, 443 farklı meslekten ölen yaklaşık 9 milyon kişinin verileri incelendi. Bu kapsamda, Alzheimer’a bağlı ölüm oranları analiz edildi.

Araştırmaya göre, genel nüfusta Alzheimer nedeniyle gerçekleşen ölümler yüzde 1.69 oranında görülürken, bu oran taksi şoförlerinde yüzde 1.03, ambulans şoförlerinde ise yüzde 0.91 olarak tespit edildi.

Trafikteyken, bir yerden bir yere gitmeye çalışırken artık eskisi kadar söylenmeyeceğim.

Alzheimer’dan korunmak için bulmaca çözmek yerine en azından hayatın akışında kalıyor olurum.

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Kablolu kulaklık kullanan var mı?

Siz de kablolu kulaklık kullananlar kulübünde olmaya devam edenlerden misiniz?

Ben öyleyim.

Nedenlerim var tabii.

Birincisi daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum, baş ağrısından kurtuldum.

İkincisi daha hijyenik. Kulaktan yere düşen çok kablosuz kulaklık gördüm. Sonra alıp yeniden kulağa yerleştirenleri de.

Kablolunun kaybolma riski de diğerine göre az. Kaç kablosuz kulaklık kaybettiğimi hatırlamıyorum bile.

Ve son olarak, kablolu kulaklığın şarjının bitmesi gibi bir şey söz konusu değil. Daha ne olsun, yaşasın kablolu kulaklıklar.

Ders almayı seçmek

Jennifer Lopez’in bir röportajına denk geldim. Başına gelenlerle nasıl baş ettiğini sormuşlar. Az şey yaşamadı, bu soruyu kim olsa sorar kendisine.

Cevap de merak edilir.

Öyle sakin ve sükunet içinde cevaplıyor ki, hani ne dediğini anlamasanız bile ses tonuyla sakinleşiyorsunuz.

Şöyle diyor Lopez: “Yaşadıklarıma benim başıma gelen kötü şeyler olarak bakmayı bıraktım. Her şeyi benim bir şeyler öğrenmem için yaşadığıma inanıyorum ve hepsinden ders alıyorum.”

Beğendim ben bu düşünce sistemini.

İnsanı depresyondan alıkoymanın yanında aynı hataları bir daha, bir daha yapmayı önleyerek hayatını da düzene sokabilir.