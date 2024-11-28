Tersane’de izdiham

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Katıldık desem daha doğru, pek kalabalıktık, İstanbul eksiksiz oradaydı.

Ben konseri Fadik Sevin Atasoy, Ebru Şallı, Nefise Karatay, Pınar Altuğ, Gülistan Tartar ve Gülden Yılmaz ile birlikte izledim.

İş insanları, cemiyet dünyası, oyuncular, modacılar, organizatörler, gerçekten de inanılmaz bir kalabalık vardı.

Herhangi başka bir Türk sanatçı bu kalabalığı toplayabilir miydi, bence hayır!

Kulislerde bin kişilik davete 2 bin kişinin geldiği konuşuluyordu.

Tarkan sahnesiyle, şarkılarıyla ve kendini saklama sanatıyla gerçekten tek.

Ona boşuna Türk pop müziğinin Megastarı demiyorlar.

Albüm yaptı ama bu sene Türkiye’de konser vermedi.

İnsanlar yurtdışı turne programı için şehir seçmeye çalışırken, İstanbul’da onu izleme şansı bulunca kaçırmak istemedi haliyle.

Şahane bir ortam, müthiş bir konser ve unutulmaz bir gece yaşadık.

2024’e damga vuran bir organizasyondu diyebilirim.

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Hayvanların dilini çözen robot

Yılın filmi hangisi diye soranlara hemen “Vahşi Robot (The Wild Robot), gidin izleyin” diyorum.

Bakmayın siz onun animasyon olduğuna, değme filmden daha iyi bir senaryosu, daha derin duygusu, daha gerçekçi karakterleri, daha fazla etkisi var.

Çocuklu aileler bir yana, yetişkinlerin de film arayışlarına cevap verecek bir yapım “Vahşi Robot”.

Film, hayvanlarla dolu bir ıssız adaya düşen Roz isimli robotun hayatta kalma ve adadaki hayvanlarla yaşamaya alışma hikâyesini anlatıyor.

Roz, benim bu dünyada en çok yapmak istediğim şeyi başarıyor önce, hayvanların dilini öğreniyor ve onlarla konuşarak anlaşmaya başlıyor.

Roz’un adadaki varlığı yetim bir kaz yavrusuna annelik etmeye başlamasıyla yeni bir boyuta taşınıyor.

Adadaki hayvanların arasındaki ilişkiler Roz’un öğrettikleriyle yeniden şekillenirken, Roz ve kaz yavrusu arasındaki duygusal bağ izleyenleri ağlatacak boyutlara erişmekte gecikmiyor.

Evet, yanlış okumadınız, “Vahşi Robot” izleyenleri derinden duygulandıran ve zaman zaman ağlatan bir animasyon.

Sevgiyi, bağlılığı, iyiliği robot ve hayvanlardan mı öğreneceğiz demeyin, insanlardan öğrenemediğimize göre hayvanlara ve yapay zekâya dönmekte fayda görüyorum ben.