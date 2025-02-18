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Ekonomi, işletme, mühendislik mezunları şu anda önemli şirketleri yönetiyor.

Ama bir de sosyal bölümler, edebiyat, felsefe, sosyoloji var ki, onları da Türkiye konuşuyor.

Teoman ve Melike Şahin’in ortak özelliklerinin Boğaziçi Sosyoloji mezunu olduğunu biliyor muydunuz mesela?

Teoman’la aynı dönemdeniz.

Ben İngiliz Edebiyatı okurken Teoman Matematik bölümündeydi, sonra Sosyoloji’ye geçti.

Akıllı davrandı, benim gibi zamanında, 4 senede bitirmedi yani okulu, uzattı ve o şahane kampüsün, ortamın tadını çıkardı.

O arada müzik kulübünden, meşhur Taş Oda’dan çıkmadı tabii.

Ve çok sesli yabancı rock şarkıları söylediğimiz Mavi Topluluk.

Şefimiz, aynı zamanda okulun felsefe bölümünde master yapan Deniz Şener’le geçirilen o şahane sohbetler, provalar, konserler.

Gelelim Melike Şahin’e, bizden sonraki dönemde girmiş o da Boğaziçi’ne.

O da aynı Teoman gibi sosyoloji mezunu.

O Ses Türkiye’deki kıvrak zeka ürünü yorumları ve herkesin bildiği popüler şarkıları bir yana, Boğaziçi İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan sınıf arkadaşım Murat Ertel’in Baba Zula’sında vokal olarak yer aldığı yıllara bir gidin ve onlarla birlikte seslendirdiği “Özgür Ruh”u bir dinleyin derim.

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Düşünce okuyan yapay zekâ

Meta’nın geliştirdiği yapay zekânın yüzde 80 oranında beynimizi, düşüncelerimizi, düşüncelerimizi okuyabileceği açıklandı.

Herkesi çok heyecanlandıran bu gelişmeye ben şüpheyle ve uzak bakıyorum açıkçası.

Yüzde 20’lik yanılgı payı azımsanacak gibi değil.

Doğru söylediği konusunda ısrarcı olan bir yalancıya istediğiniz kadar düşüncesini okuduğunuzu söyleyin, kabul ettiremezsiniz.

Hele ki “yap, et, inkar et” cümlesini, ne yapmış olursa olsun hiç bir sorumluluk almamayı motto edinmiş toplumumuzda yapay zekâ bırakın yüzde 80’i, yüzde 99 zihin okusa da bir şey değiştiremez.