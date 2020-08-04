Tatilciler sınıfta kaldı

Bayramdan önce Bodrum Rixos Premium’da sahnedeydim...
Otellerde gözlemlediğim, gerek genel alanlarda gerekse de odalarda hijyen adına bütün önlemlerin alındığı.
Otel içlerine, açık alanlara ve odaların içlerine kadar her yere dezenfektanlar konulmuş.
Odaya yemek servisini tamamen kaldırmışlar.
Bildiğimiz açık büfelerin yerini seçilen yemekleri görevlilerin tabaklara servis ettiği yeni bir düzen almış.
Resepsiyon görevlilerinin önlerine cam bölmeler konulmuş.
Resepsiyonda form doldurmak için kullanılan kalemler bile tek kullanımlık.
Otel çalışanlarının tamamı gün boyunca maske takıyor, hiç çıkarmamacasına.
Buraya kadar her şey güzel. Oteller üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyorlar yani. Ancak misafirler konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
Tatile çıkan bir kesim var ki sanki koronayı da tatile göndermiş gibi takılıyor.
Otel görevlileri maske takarken, o tatilciler kapalı alanlarda, hatta asansörlerde bile maskesiz geziyor.
Bu çifte standart beni rahatsız etti doğrusu.
“Tatildeyim, paramı verdim, maskemi de takmam, kimse de bana karışamaz” modundakiler çevrelerindekilerin hayatını riske atmış oluyorlar.
Kısacası bayram gözlemlemelerime göre gittiğim otellere 10 puan verdim ama hepsi olmasa da bazı tatilciler maalesef sınıfta kaldı.
O fotoğrafa 20 bin yorum
Türkiye’deki kadın cinayetlerinin istatistikleri gerçekten ürkütücü.
Bir süredir sosyal medyada başlatılan ve hepimizin siyah beyaz fotoğraflarla destek verdiği hareket yurtdışında da ses getirdi.
Siyah beyaz fotoğraf paylaşma akımı 2016’da kansere dikkat çekmek için başlamıştı ama yıllar içinde farklı amaçlara ve en sonunda da kadın haklarına evrildi.
Kadına şiddete ve cinayetlere karşı bizde başlayan akıma Jennifer Aniston, Eva Longoria ve hatta Ivanka Trump da siyah beyaz fotoğraf paylaşarak destek verdiler.
Türkiye’de öldürülen kadın sayısı her geçen yıl artan bir grafik izlerken, 2019’da 500’e yaklaşmıştı.
Bu yıl da sadece temmuz ayında 36 kadın öldürüldü.
18’inin neden öldürüldüğü bilinmiyor.
5’i ekonomik neden, 13’ü de boşanmak istemek ve barışmayı reddetmek gibi nedenlerle hayatlarından oldu.
Ve sadece Türkiye değil, dünyada yankı buldu bu cinayetlerden çıkan akım.
“Kadın kadına destek vermelidir” notuyla siyah beyaz paylaşım yapan Ivanka Trump’a 400 bin beğeni 11 bin yorum geldi.
Jennifer Aniston 20 bin yorum alırken, 3 milyon 900 bin beğeniyle rekor farkındalığa imza attı.
Kadınların bu birlikteliği gerçekten çok güzel.
Ama umarım kendimiz çalıp kendimiz oynamıyoruzdur, umarım bu haykırışların bir sonucu olur, bir ses getirir, bir şeyler değişir.
Erkeklik hormonu ve korona
Korona belirtilerine duyma kaybı ve cilt kızarıklıkları da eklendi.
Korona hastalarında görülen saç dökülmesinin nedeninin ise ateş ve hastalığın yan etkisi olabileceği düşünülüyor. Cilt kızarıklıkları genelde el ve ayak parmak uçlarında toplanıyor.
Her 12 korona hastasından birinde cilt kızarıklığına rastlanmış. Duyma kaybı korona olup hastalığı atlatan kişilerde devam ediyor, ancak hastalık geçtikten sonra ne kadar devam ettiği bilinmiyor.
Koronayla ilgili son tuhaf bilgi de kel erkeklerin daha büyük risk altında olduğu.
Korona androjen, yani erkeklik hormonu yüksek olan bu kişilere daha kolay bulaşıyor.
Tatilciler sınıfta kaldı
Bayramdan önce Bodrum Rixos Premium’da sahnedeydim...
Otellerde gözlemlediğim, gerek genel alanlarda gerekse de odalarda hijyen adına bütün önlemlerin alındığı.
Otel içlerine, açık alanlara ve odaların içlerine kadar her yere dezenfektanlar konulmuş.
Odaya yemek servisini tamamen kaldırmışlar.
Bildiğimiz açık büfelerin yerini seçilen yemekleri görevlilerin tabaklara servis ettiği yeni bir düzen almış.
Resepsiyon görevlilerinin önlerine cam bölmeler konulmuş.
Resepsiyonda form doldurmak için kullanılan kalemler bile tek kullanımlık.
Otel çalışanlarının tamamı gün boyunca maske takıyor, hiç çıkarmamacasına.
Buraya kadar her şey güzel. Oteller üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyorlar yani. Ancak misafirler konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
Tatile çıkan bir kesim var ki sanki koronayı da tatile göndermiş gibi takılıyor.
Otel görevlileri maske takarken, o tatilciler kapalı alanlarda, hatta asansörlerde bile maskesiz geziyor.
Bu çifte standart beni rahatsız etti doğrusu.
“Tatildeyim, paramı verdim, maskemi de takmam, kimse de bana karışamaz” modundakiler çevrelerindekilerin hayatını riske atmış oluyorlar.
Kısacası bayram gözlemlemelerime göre gittiğim otellere 10 puan verdim ama hepsi olmasa da bazı tatilciler maalesef sınıfta kaldı.
O fotoğrafa 20 bin yorum
Türkiye’deki kadın cinayetlerinin istatistikleri gerçekten ürkütücü.
Bir süredir sosyal medyada başlatılan ve hepimizin siyah beyaz fotoğraflarla destek verdiği hareket yurtdışında da ses getirdi.
Siyah beyaz fotoğraf paylaşma akımı 2016’da kansere dikkat çekmek için başlamıştı ama yıllar içinde farklı amaçlara ve en sonunda da kadın haklarına evrildi.
Kadına şiddete ve cinayetlere karşı bizde başlayan akıma Jennifer Aniston, Eva Longoria ve hatta Ivanka Trump da siyah beyaz fotoğraf paylaşarak destek verdiler.
Türkiye’de öldürülen kadın sayısı her geçen yıl artan bir grafik izlerken, 2019’da 500’e yaklaşmıştı.
Bu yıl da sadece temmuz ayında 36 kadın öldürüldü.
18’inin neden öldürüldüğü bilinmiyor.
5’i ekonomik neden, 13’ü de boşanmak istemek ve barışmayı reddetmek gibi nedenlerle hayatlarından oldu.
Ve sadece Türkiye değil, dünyada yankı buldu bu cinayetlerden çıkan akım.
“Kadın kadına destek vermelidir” notuyla siyah beyaz paylaşım yapan Ivanka Trump’a 400 bin beğeni 11 bin yorum geldi.
Jennifer Aniston 20 bin yorum alırken, 3 milyon 900 bin beğeniyle rekor farkındalığa imza attı.
Kadınların bu birlikteliği gerçekten çok güzel.
Ama umarım kendimiz çalıp kendimiz oynamıyoruzdur, umarım bu haykırışların bir sonucu olur, bir ses getirir, bir şeyler değişir.
Erkeklik hormonu ve korona
Korona belirtilerine duyma kaybı ve cilt kızarıklıkları da eklendi.
Korona hastalarında görülen saç dökülmesinin nedeninin ise ateş ve hastalığın yan etkisi olabileceği düşünülüyor. Cilt kızarıklıkları genelde el ve ayak parmak uçlarında toplanıyor.
Her 12 korona hastasından birinde cilt kızarıklığına rastlanmış. Duyma kaybı korona olup hastalığı atlatan kişilerde devam ediyor, ancak hastalık geçtikten sonra ne kadar devam ettiği bilinmiyor.
Koronayla ilgili son tuhaf bilgi de kel erkeklerin daha büyük risk altında olduğu.
Korona androjen, yani erkeklik hormonu yüksek olan bu kişilere daha kolay bulaşıyor.