Sütümü çalmayın!

Bu pazar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...
Emekçi kadınların, çalışan kadınların, güçlü kadınların, ezilen kadınların, sömürülen kadınların, taciz edilen kadınların günü, hepimizin günü, tek yürek olma, her birimiz için birlik olma günü.
Şiddetin, sömürünün türü, yaşı, cinsiyeti, ırkı yok aslında. Şiddete meyilli kişi kendinden güçsüz gördüğü herkese, her şeye şiddet gösteriyor.
8 Mart sebebiyle sadece kadına şiddeti değil, şiddetin, sömürünün, ayrımcılığın kendisini eleştirmeli, kökünden çözmeye, toptan bitirmeye çalışmalıyız.
Ve bu haykırışların içine sütü için yavrusu kendisinden çalınan, sömürünün, hem fiziksel hem duygusal şiddetin en ağırına maruz kalan anne inekler, koyunlar, keçiler de dahil olmalı.
Sirklerde, yunus parklarında, faytonlarda çalıştırılan canlar da.
Sadece bizim türden olan kadınlar için değil, tüm dişiler için birlik olma günümüz kutlu olsun.
El sıkışmaya son
Koronavirüs korkusuyla Merkel’in elini sıkmayan İçişleri Bakanı Seehofer’e bravo.
Yalakalık yapıp risk alacağına, virüs nedeniyle tokalaşmayı bıraktığını dile getirerek Merkel’in elini havada bırakmayı tercih etti. İkilinin bu ilk gerginliği değil aslında.
2015’te Merkel Almanya’nın kapılarını göçmenlere açtığında da bu konuda daha sert olan Seehofer ile arası açılmıştı.
Gerçi bu kez Merkel de virüsün ciddiyetinin farkında olduğu için Seehofer’in davranışını takdirle karşıladı, olay büyümedi, espriyle karışık atlatıldı.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran’ın koronadan korunmak için el sıkışılmaması konusunda bir uyarısı var.
Diğer yanda 200’e yakın kişide koronavirüs tespit edilen Almanya’da, Seehofer’in bu davranışı dışında virüse karşı bir açıklama henüz yapılmadı.
Üstelik ülkenin kuzeyinde enfekte olmuş bir çiftin virüsü katıldıkları partideki herkese bulaştırdıkları da biliniyor.
Yılın kocası
Ellen DeGeneres, “Ellen Show”a davet ettiği Justin Bieber’a kaç çocuk yapmak istediklerini soruyor.Justin’den gelen cevap şahane: “Buna Hailey karar verir, çünkü söz konusu olan onun vücudu.”
Justin Bieber’ı alkışlıyor ve yılın kocası ilan ediyorum.
Cinemania
Geçen haftanın galibi BKM’nin son yapımı “Bayi Toplantısı”, bu haftaya da önde giriyor.
İbrahim Büyükak’ın yönetmen Bedran Güzel ile dördüncü filmi olan “Bayi Toplantısı” ikinci haftasında da listede zirveyi korumaya devam etti ve toplam seyirci sayısı 1 milyona yaklaştı.
Vizyondaki beşinci haftasına giren Gupse Özay imzalı “Eltilerin Savaşı” ise 4 milyona doğru gidiyor.
Bu haftanın merakla beklenen filmi, sosyal medyadaki Karadeniz kadını tiplemeleriyle tanınan Yasemin Sakallıoğlu’nun başrolde yer aldığı “Zengo”. Yönetmen koltuğunda Şahan Gökbakar ve Müge Manuş oturuyor.
Yasemin’in “Zengo”sunun beyazperde macerası bakalım nasıl olacak?
Bu arada yazmadan geçmeyeyim, Ahmet Aksöz ve Karya Çandar’ın keyifle takip ettiğim Ahmet ve Karya tiplemelerini de beyazperdede görmeyi dört gözle bekliyorum.
Musicmania
Bu haftaki Spotify listem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak sadece kadın sanatçıların şarkılarından oluşuyor.
◊ Düşünme Hiç - Ajda Pekkan
◊ Gidelim Buralardan - Nazan Öncel
◊ Kıyamam Sana - Leman Sam
◊ Ta Uzak Yollardan - Nilüfer
◊ Yetinmeyi Bilir misin - Sezen Aksu
Sütümü çalmayın!
Bu pazar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...
Emekçi kadınların, çalışan kadınların, güçlü kadınların, ezilen kadınların, sömürülen kadınların, taciz edilen kadınların günü, hepimizin günü, tek yürek olma, her birimiz için birlik olma günü.
Şiddetin, sömürünün türü, yaşı, cinsiyeti, ırkı yok aslında. Şiddete meyilli kişi kendinden güçsüz gördüğü herkese, her şeye şiddet gösteriyor.
8 Mart sebebiyle sadece kadına şiddeti değil, şiddetin, sömürünün, ayrımcılığın kendisini eleştirmeli, kökünden çözmeye, toptan bitirmeye çalışmalıyız.
Ve bu haykırışların içine sütü için yavrusu kendisinden çalınan, sömürünün, hem fiziksel hem duygusal şiddetin en ağırına maruz kalan anne inekler, koyunlar, keçiler de dahil olmalı.
Sirklerde, yunus parklarında, faytonlarda çalıştırılan canlar da.
Sadece bizim türden olan kadınlar için değil, tüm dişiler için birlik olma günümüz kutlu olsun.
El sıkışmaya son
Koronavirüs korkusuyla Merkel’in elini sıkmayan İçişleri Bakanı Seehofer’e bravo.
Yalakalık yapıp risk alacağına, virüs nedeniyle tokalaşmayı bıraktığını dile getirerek Merkel’in elini havada bırakmayı tercih etti. İkilinin bu ilk gerginliği değil aslında.
2015’te Merkel Almanya’nın kapılarını göçmenlere açtığında da bu konuda daha sert olan Seehofer ile arası açılmıştı.
Gerçi bu kez Merkel de virüsün ciddiyetinin farkında olduğu için Seehofer’in davranışını takdirle karşıladı, olay büyümedi, espriyle karışık atlatıldı.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran’ın koronadan korunmak için el sıkışılmaması konusunda bir uyarısı var.
Diğer yanda 200’e yakın kişide koronavirüs tespit edilen Almanya’da, Seehofer’in bu davranışı dışında virüse karşı bir açıklama henüz yapılmadı.
Üstelik ülkenin kuzeyinde enfekte olmuş bir çiftin virüsü katıldıkları partideki herkese bulaştırdıkları da biliniyor.
Yılın kocası
Ellen DeGeneres, “Ellen Show”a davet ettiği Justin Bieber’a kaç çocuk yapmak istediklerini soruyor.Justin’den gelen cevap şahane: “Buna Hailey karar verir, çünkü söz konusu olan onun vücudu.”
Justin Bieber’ı alkışlıyor ve yılın kocası ilan ediyorum.
Cinemania
Geçen haftanın galibi BKM’nin son yapımı “Bayi Toplantısı”, bu haftaya da önde giriyor.
İbrahim Büyükak’ın yönetmen Bedran Güzel ile dördüncü filmi olan “Bayi Toplantısı” ikinci haftasında da listede zirveyi korumaya devam etti ve toplam seyirci sayısı 1 milyona yaklaştı.
Vizyondaki beşinci haftasına giren Gupse Özay imzalı “Eltilerin Savaşı” ise 4 milyona doğru gidiyor.
Bu haftanın merakla beklenen filmi, sosyal medyadaki Karadeniz kadını tiplemeleriyle tanınan Yasemin Sakallıoğlu’nun başrolde yer aldığı “Zengo”. Yönetmen koltuğunda Şahan Gökbakar ve Müge Manuş oturuyor.
Yasemin’in “Zengo”sunun beyazperde macerası bakalım nasıl olacak?
Bu arada yazmadan geçmeyeyim, Ahmet Aksöz ve Karya Çandar’ın keyifle takip ettiğim Ahmet ve Karya tiplemelerini de beyazperdede görmeyi dört gözle bekliyorum.
Musicmania
Bu haftaki Spotify listem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak sadece kadın sanatçıların şarkılarından oluşuyor.
◊ Düşünme Hiç - Ajda Pekkan
◊ Gidelim Buralardan - Nazan Öncel
◊ Kıyamam Sana - Leman Sam
◊ Ta Uzak Yollardan - Nilüfer
◊ Yetinmeyi Bilir misin - Sezen Aksu