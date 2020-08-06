Stattan canlı yayının kadrosu belli oldu

Bu pazar Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Vodafone Park Stadyumu’ndan ünlü isimlerin katılacağı unutulmayacak bir canlı yayına imza atmaya hazırlanıyor.
12 Haziran’da başlatılan “Bırakmam Seni” kampanyasının mihenk taşı olacak bu canlı yayın, 21.00’de başlayacak ve Kanal D ekranlarından yayınlanacak.
Gecenin sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan yapıyor.
Yılmaz, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın’la birlikte Vodafone Park’ta sahanın ortasına kurulacak olan masada Beşiktaşlı ünlülerle sohbet edecek. Yayına katılması kesinleşen isimler arasında Zafer Algöz, Hakan Altun, Onur Buldu, “Survivor” ikincisi Barış Murat Yağcı ve Cihan Talay da var.
Pazar gecesi ben de canlı yayında Yılmaz Erdoğan’ın konuklarından biri olacağım ve Murat Başaran’la birlikte Beşiktaş için yaptığımız “Bırakmam Seni Marşı”nı söyleyeceğim.
Çekilişle üç ev verilecek
Pazar gecesi Kanal D’de yayınlanacak olan “Bırakmam Seni” kampanyası yayınının etkili olması bizim, sizin elinizde.
Beşiktaş 3-4 yaşlarında babamın elinden tutup maçlarını izlemeye gittiğim, 20 yılı aşkın süre kongre üyesi olduğum, sadece Dolmabahçe’de değil deplasman yollarında da siyahına beyazına gönül verdiğim baba yadigarım.
Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım.
Kulübe ve canlı yayın ekibine, yardım toplama masası, yani call center’da da görev yapmak istediğimi bildirdim.
Marşımızı söyledikten sonra telefona geçeceğim ve yardım toplamak için canlı yayının sonuna kadar görev başında olacağım.
“Bırakmam Seni” kampanyasına bağış yaparak destek vermek isteyen Beşiktaşlı taraftarlar ve işadamları ile birebir telefon bağlantıları yapacağız.
Kampanya için özel tasarlanan ve YouTube’dan izleyebileceğiniz “Bırakmam Seni Marşı”nın klibinde giydiğim formalardan sınırlı sayıda üretildi.
Pazar gecesi bu formaların satışı için açık artırma da yapılacak.
“Bırakmam Seni” yazıp 1903’e gönderenleri de bir sürpriz bekliyor.
SMS gönderenler arasından yapılacak çekilişle bir kişiye Ankara, iki kişiye de İstanbul’dan ev verilecek.
Birden fazla SMS atanların kazanma şansı artıyor tabii.
Şarkılar, marşlar, BKM ekibinin skeçleri ve renkli sohbetlerle süslenecek “Bırakmam Seni” canlı yayınını kaçırmayın derim.
Hem Beşiktaşımızı dimdik ayakta tutmak hem de ev çekilişinde şans yakalamak için SMS atmayı da unutmayın.
Pazar gecesi Kanal D ekranlarında, Vodafone Park Arena’dan yapılacak canlı yayında görüşmek üzere.
Maske tak, bana yaklaşma
Sağlık çalışanlarımız kendilerini ve ailelerini riske atarak hastanelerde görev almaya devam ederken, sorumsuz insanların bir maske takmaya bile üşenmesi beni çileden çıkarıyor.
Dünyanın hali ortada.
Avustralya yeniden karantinada.
Avrupa’da ikinci dalga başladı, iş kontrolden çıkmak üzere.
Bizde vakalar artıyor, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca her gün uyarıyor.
Görünen köy kılavuz istemezken maske takmamakta, sosyal mesafeyi hiçe saymakta direnmek düpedüz cehalet.
Bir de bu tipler hem suçlu hem güçlüler.
İyilikle, güzellikle, nazik uyarılarla olmuyor.
“Maske tak, bana yaklaşma” diyenlere kafa tutuyor, kavga çıkarıyorlar.
Korona kurallarına uymayanlara verilecek cezalar artsa keşke.
Başka türlü bu işin içinden çıkamayacağız.
Stattan canlı yayının kadrosu belli oldu
Bu pazar Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Vodafone Park Stadyumu’ndan ünlü isimlerin katılacağı unutulmayacak bir canlı yayına imza atmaya hazırlanıyor.
12 Haziran’da başlatılan “Bırakmam Seni” kampanyasının mihenk taşı olacak bu canlı yayın, 21.00’de başlayacak ve Kanal D ekranlarından yayınlanacak.
Gecenin sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan yapıyor.
Yılmaz, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın’la birlikte Vodafone Park’ta sahanın ortasına kurulacak olan masada Beşiktaşlı ünlülerle sohbet edecek. Yayına katılması kesinleşen isimler arasında Zafer Algöz, Hakan Altun, Onur Buldu, “Survivor” ikincisi Barış Murat Yağcı ve Cihan Talay da var.
Pazar gecesi ben de canlı yayında Yılmaz Erdoğan’ın konuklarından biri olacağım ve Murat Başaran’la birlikte Beşiktaş için yaptığımız “Bırakmam Seni Marşı”nı söyleyeceğim.
Çekilişle üç ev verilecek
Pazar gecesi Kanal D’de yayınlanacak olan “Bırakmam Seni” kampanyası yayınının etkili olması bizim, sizin elinizde.
Beşiktaş 3-4 yaşlarında babamın elinden tutup maçlarını izlemeye gittiğim, 20 yılı aşkın süre kongre üyesi olduğum, sadece Dolmabahçe’de değil deplasman yollarında da siyahına beyazına gönül verdiğim baba yadigarım.
Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım.
Kulübe ve canlı yayın ekibine, yardım toplama masası, yani call center’da da görev yapmak istediğimi bildirdim.
Marşımızı söyledikten sonra telefona geçeceğim ve yardım toplamak için canlı yayının sonuna kadar görev başında olacağım.
“Bırakmam Seni” kampanyasına bağış yaparak destek vermek isteyen Beşiktaşlı taraftarlar ve işadamları ile birebir telefon bağlantıları yapacağız.
Kampanya için özel tasarlanan ve YouTube’dan izleyebileceğiniz “Bırakmam Seni Marşı”nın klibinde giydiğim formalardan sınırlı sayıda üretildi.
Pazar gecesi bu formaların satışı için açık artırma da yapılacak.
“Bırakmam Seni” yazıp 1903’e gönderenleri de bir sürpriz bekliyor.
SMS gönderenler arasından yapılacak çekilişle bir kişiye Ankara, iki kişiye de İstanbul’dan ev verilecek.
Birden fazla SMS atanların kazanma şansı artıyor tabii.
Şarkılar, marşlar, BKM ekibinin skeçleri ve renkli sohbetlerle süslenecek “Bırakmam Seni” canlı yayınını kaçırmayın derim.
Hem Beşiktaşımızı dimdik ayakta tutmak hem de ev çekilişinde şans yakalamak için SMS atmayı da unutmayın.
Pazar gecesi Kanal D ekranlarında, Vodafone Park Arena’dan yapılacak canlı yayında görüşmek üzere.
Maske tak, bana yaklaşma
Sağlık çalışanlarımız kendilerini ve ailelerini riske atarak hastanelerde görev almaya devam ederken, sorumsuz insanların bir maske takmaya bile üşenmesi beni çileden çıkarıyor.
Dünyanın hali ortada.
Avustralya yeniden karantinada.
Avrupa’da ikinci dalga başladı, iş kontrolden çıkmak üzere.
Bizde vakalar artıyor, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca her gün uyarıyor.
Görünen köy kılavuz istemezken maske takmamakta, sosyal mesafeyi hiçe saymakta direnmek düpedüz cehalet.
Bir de bu tipler hem suçlu hem güçlüler.
İyilikle, güzellikle, nazik uyarılarla olmuyor.
“Maske tak, bana yaklaşma” diyenlere kafa tutuyor, kavga çıkarıyorlar.
Korona kurallarına uymayanlara verilecek cezalar artsa keşke.
Başka türlü bu işin içinden çıkamayacağız.