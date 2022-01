Sperm çalarak hamile kalmak

Çok tartışılan konulardan biri: Şarkıcılar her konserde farklı kıyafet mi giymeli?



Zuhal Olcay, aynı kıyafeti giymekten yana görüş beyan etti.

Karşı atak Simge’den geldi, aynı kıyafeti üst üste giymenin profesyonellikten uzak olduğunu söyledi.

Bu konuyu düşünürken kafa açmak için şu soruları sormak istiyorum:

Her konserde aynı şarkılar ve benzer repertuvarla sahneye çıkılmıyor mu?

Her hafta farklı şarkılarla sahneye çıkan bir şarkıcı var mı?

Her sahneyi izlemeye aynı insanlar mı geliyor?