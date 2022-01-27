Sperm çalarak hamile kalmak

Ankara kara teslim olduğunda bir kaza yapmış Tamer.
Arabası kaymış ve Ankara Şimşek Sokak üzerinde park halindeki 06 AFC 312 plakalı kırmızı Hyundai arabaya çarpmış.
Etrafta ve içinde kimse olmadığını görünce bir kağıda numarasını yazıp bırakmış.
Kağıt karda erimiş, uçmuş gitmiş olabilir diye Instagram’dan kazanın sorumlusu olduğunu ve maddi hasarı ödeyeceğini duyurdu Tamer.
“Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim” dedi.
Bunu yapmayan, çarpıp kaçan insan sayısı o kadar çok ki, Tamer’in bu ince davranışını örnek olması adına duyurmak istedim.
İtalyan rock grubu Maneskin, hem Eurovision birincisi olan şarkıları hem de cover’larıyla dijital müzik listelerinde yukarılara yerleşti.
Sokakta müzik yaparak başlayan ve yarışmalarla devam eden kariyerlerini sağlam çıkışlarla süsleyen grup, “Back to Black” ve “Beggin’” cover’ları ile resmen ortalığı yıktı.
Bu başarıda 4 kişilik grubun 23 yaşındaki solisti, karizmatik, yetenekli, dinlemelere, bakmalara doyamadığımız Damiano David’in rolü büyük tabii.
Gucci tarafından giydirilen ve markanın Aria reklam kampanyasında yer alan Maneskin’in son konser kıyafetlerine geleceğim.
Yunan aşk tanrısı Eros’tan ilham alan Gucci kıyafetleriyle boy gösteren Damiano, son konserine diz altı ışıltılı çizme ve şortlu takım elbise ile çıktı.
Geçenlerde Bartu Küçükçağlayan’ın sahneye etekle çıkmasını konuşmuştuk.
Devlet süreyi hâlâ uzatmadı.
Bir umuttur bekliyoruz hâlâ, belki bugün yarın “Süreyi uzattık, hadi kalanları da kısırlaştırın” derler diye. Para ödememek için sokaklara terk edilen ve edilecek olan yasaklı ırkların bir kısmı tehdit de oluşturuyor.
Hani diyorlar ya “köpek saldırıları” diye, bu süre uzamazsa bakın bu saldırılar nasıl artacak...
Çünkü bu hayvanların terk edildikleri yerler şehir içleri.
Belediyeler ücretsiz kısırlaştırsın, fonu belediyeler birlikleri versin diye yalvardık.
Çok daha fazla can kurtulabilirdi.
Ama başta veteriner hekim odaları itiraz etti.
Galiba öyle, çünkü araştırmalar insanların sekse olan ilgisinin azaldığını söylüyor. Orta yaş grubunu zaten biliyoruz.
Şimdi gençlerin de sekse olan ilgisinin ciddi anlamda gerilediği ortaya çıktı.
Hatta daha da ileri gidelim; bırakın seksi, mastürbasyonla bile eksisi kadar ilgilenmiyorlar.
Nedenleri tahmin etmek güç değil aslında ama yine de araştırma sonuçlarıyla konuşalım.
Debby Herbenick ve Tsung-Chieh Fu’nun Scientific American için yürüttüğü araştırmada, gençler söz konusu olduğunda ana faktörün artan sosyal medya kullanımı ve video oyunu bağımlılığı olduğu ortaya çıktı.
Azalan alkol tüketiminin yanı sıra, gençler arasında kaba ve sert cinselliğin yaygınlaşması da seksten soğutan bir başka neden olarak gösteriliyor.
1 haftadır evde karantinadayım ve bugün itibarıyla hastalığı atlatmış bulunuyorum.
Hastanelik olmadım ama kolay geçirdim de diyemem.
İlk günlerdeki korkunç boğaz ağrısı, ateş ve eklem ağrıları, sonrasında yerini kuru öksürük ve tuhaf bir ruh haline bıraktı.
Başım dönüyordu, kafamda bir sis bulutu vardı sanki.
Rüya görmeyen ben her gün başka alemlerde uyandım. Değişik bir kafa yaptı bende bu korona yani. Yarın neyse ki aranıza dönüyorum.
Bu tuhaf, can sıkıcı tecrübenin ve yaşadıklarımın ardından kesin, net söyleyebileceğim tek şey bu virüsün kesinlikle laboratuvar ürünü olduğu.
Böyle bir model doğada yok, olamaz da.
Boğazımda günlerce gezen o mekanik böceği hiç unutmayacağım.
Reynmen ile başladı, Çakal, Mero derken sıra Hadise ve en son da Enes Batur dövmesine kadar uzandı.
Kimsenin tercihine, dövmesine karışacak halimiz yok ama şahsi fikrim şu; eğer olacaksa, boyunda Atatürk dövmesi gerçekten de çok yakışıyor
Tata bulundu ama
Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan’ın köpekleri Tata’nın yılbaşı gecesi atılan havai fişeklerden korkarak demirlerin üzerinden atlayarak kaçtığını ve kayıp olduğunu yazmıştım. Hamdi bir ara bölgeyi drone ile taramayı bile düşünüyordu.
Ve nihayet Tata bulundu.
Ormanlık alanda kendine yeni arkadaşlar edinmiş, takılıyormuş.
Bu tatsız olay mutlu sonla bitti neyse ki.
Ama havai fişekler halen bütün kötülüğü ile gerçeğimiz olmaya devam ediyor.
Estetik değil, düşünce gücü.
Farklı ülkelerde, farklı bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, gençlik iksirinin düşünce gücünde saklı olduğunu ortaya koydu.
Yaş almayı güçsüzlük, zayıflık ve elden ayaktan düşme ile özdeşleştirenlerin sonu yaşlılık oluyor.
Hâlâ genç hissedip öyle yaşayanlar ise yaşlanmayı hem mental hem de hücresel anlamda durduruyorlar.
Eklenen yılları hayatta yeni şeyler öğrenme ve tecrübeyi artırma fırsatı olarak görenler, geçen yıllara öfkeyle değil severek bakıyorlar.
Düşüncelerimiz, hayata bağlılığımız yaşlanma hızımızı yavaşlatıyor.
İşte buna kanıt teşkil eden deneylerden biri...
70-80 yaşlarındaki insanlardan oluşan iki deney grubuna mental ve fiziksel testler yapıldıktan sonra ilk grup 1 haftalığına gençlik yıllarının tarzında dekore edilmiş bir otele gönderiliyor.
Tarih kokan bu şahane sahil şeridinde adım atabilmek, şahane kafe ve restoranlarda muhteşem lezzetleri tatmak, alışveriş yapmak ve tabii aynı anda sanatla iç içe olabilmek bir ayrıcalık.
Galataport ile ilgili izlenimlerimi haftaya daha detaylı yazacağım.
Ama şimdi hem bir Türk vatandaşı hem de bir kadın olarak Galataport ziyaretimde gururlandığım bir haberi paylaşacağım.
Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, MedCruise Birliği’nin 59’uncu genel kurulunda MedCruise Başkanı oldu.
Figen Ayan, 2021-2024 yılları arasında Akdeniz çanağındaki 140 limanı temsil eden birliğin başkanlığını yapacak ve MedCruise’un ilk Türk ve yine MedCruise tarihinin ikinci kadın başkanı olacak.
MedCruise nedir, ne kadar büyüktür diye merak ettim tabii ve Akdeniz çanağındaki 21 ülkede 74 üyeye sahip olduğunu öğrendim.
Tenerif limanından Kuzey Afrika’ya, Karadeniz bölgesine kadar geniş bir coğrafyada bulunan limanları kapsıyor.
Birliğin Akdeniz çanağındaki 21 ülkeden 74 üyesi bulunuyor ve 140 kruvaziyer limanını temsil ediyor.
Kalmaya da devam ediyor.
Çünkü onlar bizim dostumuz, çünkü onlar da bizim kadar bu dünyanın, doğanın, çimenin, gökyüzünün sahibi.
Kuyruklarını sallayarak yanımıza gelip bize güvenmişken zulmü, korkunç koşullardaki barınaklara hapsedilmeyi, yaşam haklarının ellerinden alınmasını hiç hak etmiyorlar. Sokak hayvanlarının toplanmasına, daha doğrusu göz göre göre katledilmesine seyirci kalmayan herkese bu canlar adına binlerce teşekkür ediyorum.
Sorunun saldırgan yetiştirilen köpeklerin sahiplerinde olduğunu, asıl cezanın tedbir almadan bu hayvanları uluorta dolaştıran insanlara verilmesi gerektiğini biliyoruz.
Sokak köpeklerinin çoğunun insanlarla yaşamaya alışkın, iyi huylu hayvanlar olduğu da ortada. Bu hayvanların yeri yetersiz barınaklar değil.
Biz bu hayvanların sokaklarda da açlık, soğuk, tekme, tecavüz ve pek çok zorlukla yaşama savaşı verdiğini biliyoruz.
Keşke hayvanseverlerin ve hayvan hakları derneklerinin yalnız bırakmadığı, sürekli ellerinin üzerinde olduğu doğal yaşam alanı tarzında yerler kurulsa ve bizler bu hayvanlara hak ettikleri ortamlarda sevgimizi, ilgimizi daha çok verebilsek.
Biz de isteriz ama şu andaki mevcut barınaklar bu koşullardan çok çok uzak.
Yalnızlığın pek çok nedeni var. J. Newton, “İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar” diyor.
Bukowski “Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir” diyerek yalnızların gönlünü okşasa da bilim insanları bu konuda o kadar da iyimser değil.
Yeni bir araştırmanın sonuçlarına bakılırsa; yalnızlık tehlikeli. O kadar tehlikeli ki; insanı öldürüyor.
Bilim insanları yalnızlığın ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve ölüm riskini yüzde 45 oranında artırdığını söyledi.
Bu da yalnızlığın hava kirliliği, obezite ya da alkolün verdiği zarardan çok daha büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.
En fazla yalnız hissettiğimiz yerler kuşkusuz şehirdeki kalabalıklar.
Hediye, çiçek, mesaj hiçbir şey istemiyorum.
Biraz beni, çokça da hayvanları seviyorsanız HAÇİKO Derneği için düzenli bağışçımız olun.
Derneğin Instagram ve Twitter sayfalarındaki linke tıklayıp ‘bağış desteği’ sekmesine gitmeniz yeterli.
Kişisel bağışlar 20 TL’den başlıyor.
Bizim için önemli olan ‘aylık düzenli bağışçı’ seçeneğini tıklamanız.
Bizimle mail adresinizi ve doğum gününüzü de paylaşırsanız hem aylık bültenlerimizi iletmemize imkan vermiş hem de doğum günlerinizde size teşekkür etmemize olanak sağlamış olursunuz.
Bir aile oluruz yani.
Böylelikle Türkiye’den özellikle sağlık alanında diploma sahibi gençler, mesleki kariyerlerini Almanya’da sürdürebiliyor.
Ben bunları Boğaziçi Üniversi-tesi’nden arkadaşım Volkan Gücer’den öğrendim.
Volkan uzun süredir Almanya’da yaşıyordu ve pandemi sürecinde buradan gidecek gençlerin Alman bürokrasisinin zorluklarına takılmadan iş sahibi olabilmelerini sağlayan GetACare adlı şirketi kurdu.
Şirket Almanya’da kariyer peşinde koşacaklara yardım ediyor.
Almanca dil eğitimi, diploma denkliği, eksik olan eğitim ve stajların tamamlanması, çalışma, oturma izni, iş sözleşmesinin incelenmesi ve konaklanacak yerin sağlanmasına kadar ihtiyaçlara yanıt verebiliyor.
Uyanın çocuklar piyanist geldi
Kim Kardashian, aralık ayı boyunca her sabah çocuklarına canlı canlı Noel şarkıları çalması için Grammy ödüllü Philip Cornish ile anlaşmış.
Yeni yasa gereği köpeklerinizin sizinle yaşamaya devam edebilmesi için onları kısırlaştırıp çip taktırmanız ve Tarım Bakanlığı’nın belirlediği birimlere kayıt ettirmeniz gerekiyor.
Bu işlemler için son 1 ay kaldı, süre 14 Ocak 2022’de doluyor.
Yasaklı ırk kapsamına giren cinsler şöyle: Pittbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Bully ve American Staffordshire Terrier.
Bu cinslerin üretimi, tasma ve ağızlıksız gezdirilmesi ve ticareti yasak.
Ama üretmemek ve çip takarak kayıt yaptırmak koşuluyla onları ailenizin bir parçası olarak tutabiliyorsunuz.
Kısırlaştırma, çip taktırıp kayıt ettirme işlemlerini yapmayanları ise ağır para cezası bekliyor.
Daha da kötüsü köpekleri ellerinden alınıyor.
Ve tabii unutmadan;
Lazım da ne kadarını yapıyoruz, o da ayrı bir konu.
Bizde gün geçmeden karşımıza çıkan bu saldırı haberlerinin bir benzeri Avusturya’da gerçekleşti.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir Türk vatandaşının akrabaları, ölüm haberini veren doktor ve sağlık çalışanlarına saldırdı.
Üstelik sağlık personelinden biri de ağır yaralandı.
İlk aşamada polis, Türk kimlikli kişilere ev hapsi cezası vermiş.
Yargıya intikal eden olayda bakalım nasıl bir ceza gelecek...
İtlaflardan bahsediliyor.
Tabii ki yaşanan münferit olaylar üzücü, hepimizi kahrediyor.
Ama toplu itlaf demek, ki zaten yasak, söz konusu bile olamaz.
Bu, tek bir bireyin suçunu topluma mâl etmek demek.
İnsan bazında düşünün, bir kişi suç işleyince herkese mi ceza veriyoruz?
Ve bir de şöyle düşünün lütfen, sokak hayvanı olmak kolay mı?
Bilmediği bir dünyada yaşamak zorunda.
Adam (Fehmi Bey!) karısını aldatıyor, Esra Erol söz hakkını kullanması için kendisini yayına bağlıyor.
Adamın ilk cümlesi “Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan tüm dünyaya selamlar” oluyor.
Pes yani!
Biz diyoruz “karını aldatmışsın”, o diyor “kestane balı”!
Bu nasıl bir pişkinlik!
Şimdiden geyikleri başladı bile.
Caps’lere konu oldu.
Kendisiyle evlenme nedeni erkeklere güvenmemesiydi.
Boşanma nedeni ise âşık olmasıymış.
Yani ben hayatımda gündem olmak, haber olmak için bu kadar insanları enayi yerine koyan birini daha görmedim.
Bu konuda iddialı olduğunu düşündüğüm yurdum ünlülerini de geçenler varmış demek ki.
Yazık olmuş
Amerika’da aşı karşıtı zirveye katılan 7 doktor korona olmuş.
Allah’ın sopası yok. Üstelik bunlara iki kat daha fazla bozuluyorum.
Zuhal Olcay, aynı kıyafeti giymekten yana görüş beyan etti.
Karşı atak Simge’den geldi, aynı kıyafeti üst üste giymenin profesyonellikten uzak olduğunu söyledi.
Bu konuyu düşünürken kafa açmak için şu soruları sormak istiyorum:
Her konserde aynı şarkılar ve benzer repertuvarla sahneye çıkılmıyor mu?
Her hafta farklı şarkılarla sahneye çıkan bir şarkıcı var mı?
Her sahneyi izlemeye aynı insanlar mı geliyor?
Üzerinde de #heforshe yazan tişört vardı.
Cinsiyet eşitliğini savunan erkeklerin desteklediği #heforshe kampanyasına dikkat çekti böylece.
Çok da iyi yaptı.
“Alt tarafı şaka” deyip geçmeyin lütfen.
O abuk sabuk şakaların, küfürlerin sonu kadına şiddete, tecavüze, cinayete kadar uzanıyor.
Kadın düşmanı olan, kadını aşağılayan dilin sonunda canı yanan kadınlar oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada ortalama her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor.
Sperm çalarak hamile kalmak
Ünlülerin başı spermleriyle ve gecelik ilişkileriyle dertte.
Kadınlıklarını kullanıp çocuk yaparak ünlü olmak ya da hayatını
garantiye almak isteyen kadınlar ünlü ve zengin erkeklerin kabusu olmaya devam ediyor.
En son rap’çi Drake’in başına geldi işte.
Drake’in çöpe attığı prezervatifin içindeki spermi çalmaya çalışan sevgilisinin başına gelenler trajikomik bir olay olarak gündeme oturdu.
Drake, beraber olduğu kadın spermlerini çalıp kendisinden hamile kalmasın diye kondoma acı sos dökmüş.
Hamile kalmak için prezervatifi çöpten alıp vajinasına yerleştiren kadının acı çığlıklarını duymayan, konuşmayan kalmadı.
Sperm çalmaya kalkarsan olacağı budur işte.
Benzer bir olay da yıllar önce tenis yıldızı Boris Becker’in başına gelmişti.
Onunki daha da profesyonel bir hırsızlıktı.
Oral seks yaptığı Rus manken Angela Ermakowa 10 aylık kızının Becker’dan olduğunu iddia etti.
Becker de babalık testi yapmak zorunda kaldı.
Boris Becker’in avukatları doğan çocuğun normal cinsel ilişkiden değil, müvekkillerinin “spermlerinin çalınarak” dünyaya getirildiğini ileri sürdü.
Boris Becker’in Angela Ermakowa ile kısa süreli aşk yaşadığını inkar etmeyen avukatlar, “Ancak ikisi arasında sadece oral seks oldu, normal ilişki gerçekleşmedi ve Becker’in spermleri oral seks yoluyla çalındı” diye savunma yaptılar
Oral seks yoluyla da sperm hırsızlığı mümkün.
İster prezervatiften alınsın isterse de oral seks sırasında çalınsın, erkek istemese de baba olmak zorunda bırakılabiliyor yani.
Özellikle çapkınlar bir daha düşünsün bence.
Fatma Girik’in ardından
Dört yapraklı yoncadan bir yaprak koptu, aynı Cüneyt Arkın’ın ağlayarak dediği gibi hatıralarımızı da alıp götürdü.
Dobra, mert, aynı Şoför Nebahat karakteri gibi iyi kalpli büyük oyuncu Fatma Girik, çok sevdiği Memduh Ün’ün yanına gitti.
Bir röportajında tüm servetim 17 kedi ve 5 köpek demişti.
İşte tam da bu nedenle dünyanın en zengin kadınıydı bence.
Kedilerine, köpeklerine kim bakacak diye merak ettim ve birlikte çalıştığı dostu, arkadaşı Bircan Silan’a sordum.
Yeğeni ve kız kardeşi kedilere ve köpeklere sahip çıkacak, sevgilerini eksik bırakmadan Fatma Girik’in emanetlerine bakmaya devam edeceklermiş.
Gözü arkada kalmayacak yani.
Nurlar içinde uyusun.
Yeni dünya fotoğrafı
Hollywood’un farklı ırk ve milletlerden kahraman yaratma ve bu yöntemle dünyanın her köşesini ele geçirme furyasının son filmi “Eternals”tan yola çıkarak yeni dünya fotoğrafını çekmek mümkün.
Marvel evreninin bu son filminde dünya dışı varlıklara karşı dünyayı ve insanoğlunu korumaya çalışan süper kahramanlar arasında Çinlisi de var Hint’i de
Arap’ı da...
Ve bir de Angelina Jolie tabii, sarışın haliyle.
Salma Hayek de arada bir görünüyor.
İskoçya’dan filme dahil olan, “Game of Thrones”un Robb Stark’ı Richard Madden her zamanki gibi karizma.
O olur da Jon Snow olmaz mı diyenler Kit Harington’ı da izleyecekler.
Bu dünya karmasının başındaki lideri de kadın yapmışlar.
Her şey usulüne ve modasına uygun yani.
Manzaralar, efektler, müzikler ve hatta vazgeçilmez Hint dansı sahnesi de yerinde.
Beklentiyi çok yüksek tutmazsanız Eternals gayet keyifli vakit geçirtiyor diyebilirim.
Ama her şeyden önemlisi Hollywood’un vazgeçilmezleri ve yeni modaları konusunda çok şey söylüyor.