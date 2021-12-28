Sokak hayvanları yalnız değildir

Hafta sonu Almanya ve Avusturya’daydım.

Ortalık karışık, durumlar fena.

Vaka sayılarında ciddi bir artış var.

Bu artışın nedeni başta aşısızlar ve de ilk aşıların üzerinden geçen zamanla birlikte antikorları azalan, hatta sıfırlanan ve aşısızlar kadar risk altında olan aşılılar.

Bu ikinci grup için aynı bizde olduğu gibi üçüncü aşılar yapılıyor.

Aşısızlar ise neredeyse kara listeye alındı, onlar için sert önlemler hafta başından itibaren uygulanmaya başladı.

Avusturya tamamen 2G dönemine geçti.

2G şu demek; ya aşılı ya da korona geçirmiş olacaksınız, aksi halde neredeyse evden dışarı çıkmanıza bile izin verilmiyor.

PCR testi de kurtarmıyor. Test yaptırıp negatif olduğunuzu ispatlasanız bile ne konsere, ne tiyatroya, ne de restorana gidebiliyorsunuz; hiçbir yere adım atamıyorsunuz.