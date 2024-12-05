Sizi kim giydirecek?

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Pazar günü ünlüler kadar modacıların da resmi geçit yapacağı bir ödül töreni bizi bekliyor.

Kim, kimden, ne giyecek acaba?

En çılgın, en asil, en şık, en rüküş kim olacak?

Ben soluğu sevgili Zeynep Bozkaya’da aldım. Provalarımızı ve seçimimizi yaptık, şahane giydirdi beni.

İki seçenek arasından yürümekte en zorlanacağım kıyafeti seçmiş olmanın getireceklerine şimdiden hazırım.

Zor olsun, güzel olsun.

Umarım takılıp düşmem.

Biz kadınlar hiç akıllanmayacağız...

Altın Kelebek baskısı

Hürriyetli olmak, Kelebekli olmak, Altın Kelebekli olmak öyle şahane ama bazen de o kadar zor ki...

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin 50’nci yılı.

Yılın ödül töreni bu pazar bizi beklerken, geceye katılmak için davetiye isteyen öyle çok kişi oluyor ki...

Hepsi de benim için çok değerli isimler.

Biz bu ödül törenini seneye statta mı yapsak arkadaşlar?

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Alanya bizi bekler

Alanya’da yazlık ev alıp sadece yazları değil kışları da orada geçirmeye karar veren, kısacası resmen oraya yerleşen, Alanyalı olan o kadar çok yakınım var ki.

Alanya Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar’la birkaç gün geçirince, şehri ondan dinleyip, onunla soluyunca insanın Alanyalı olası geliyor zaten.

Şimdi biraz eskilere döneceğim...

Yıl 2010.

Alanya Belediyesi ve Alanya Yabancılar Meclisi iş birliğiyle; Türkiye’de ilk Noel Pazarı etkinliğinin yapıldığı yıl.

Alanya’da yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının kültürünün bir parçası olan Noel Pazarı etkinlikleri, bu yıl da Başkan Osman Tarık Özçelik’in girişimleri ile daha büyük kitlelere ulaşıyor ve etkili bir turizm faaliyeti olarak kışın da şehir bütçesine katkı sağlıyor. Pazar, geleneksel Noel temasıyla süslenen stantlarda hediyelik eşyalar, el sanatları, yiyecek ve içecekler, sanatçılar, kukla gösterileri ve dans grupları ile ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Yurtiçinden ve yurtdışından şehre gelecek olan turistler kuşkusuz ekonomiye büyük katkı sağlayacak, esnafın da yüzünü güldürecek.

Şehrin rengi olan tüm ülkeler, burada kendi yerel kültürlerini tanıtma ve yaşatma fırsatı da bulacaklar.

Diğer yanda işin bir de sosyal sorumluluk tarafı var.

Şehirde yaşayan tüm ülkelerin vatandaşlarının kurduğu önemli bir kuruluş olan Alanya Yabancılar Meclisi pazardaki satışlardan elde edilen geliri bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında engellilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanacak.

Bu sene etkinlikten vatandaşların beklentilerinin analiz edilmesi için Alanya Üniversitesi ile iş birliği yapılmış ve anket çalışmalarıyla etkinlik değerlendirilmesi yapılmış.

Üniversitenin ve gençlerin değerlendirme yaparak katkı sağlaması çok kıymetli.

Ben de sevgili Kadir Çetin ile cumartesi günü Alanya’da olacağım ve yerli-yabancı tüm Alanyalılar ve tabii Alanya Üniversitesi öğrencileriyle buluşarak Alanyalı olmaya bir adım daha yaklaşacağım.