Site var site var!

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Her sitede olduğu gibi orada da hem göl hem de koru etabında bahçelerde sokak kedileri var. Onları çok sevip, tek tek hepsini bilip, besleyen bir hayvansever site sakini grubu da var.

Ben de annemlere gide gele bu güzel insanların grubuna dahil oldum.

Kedilerin beslenmesi çok güzel ama karnı tok her hayvan gibi akıllarına ilk gelen şey çiftleşmek oluyor.

İşte bu noktada devreye besleme ile birlikte hemen kısırlaştırmanın da girmesi şart.

Aksi takdirde ne kadar sahiplendirsek de sokaktakilerin sayısı kontrolden çıkabiliyor.

Aramızda bir WhatsApp grubu kurduk ve Akasya site yönetiminden bir toplantı talep ettik.

Harika geçen toplantının sonunda site sakinimiz veteriner hekim Umut Demir’in de desteği ile yönetim, hem mama odakları kurma hem de kısırlaştırmalara ve sahiplendirmelere destek olma kararı aldı.

Kendilerine bu akılcı, vicdanlı yaklaşım için buradan da çok teşekkür ediyor ve diğer sitelere örnek olmalarını diliyorum.

Ama böyle medeni siteler kadar ne yazık ki kötüler de var.

Villalarla dolu, hayli zengin ailelerin oturduğu bazı site yönetimlerinin bırakın kısırlaştırmaya bütçe ayırmayı, “Personelimiz az, olanların da hasta hayvanı görse bile veterinere götürmesine izin veremeyiz” dediğini duymuş biri olarak daha çok yolumuzun olduğunu biliyorum.

İyi örnek ve iyi insanların, kalpte zenginlerin çoğalması en büyük dileğim.

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Öfke kontrolü çok önemli

Prof. Dr. Murat Aksoy paylaşımında şöyle soruyor: “Sizce hangi negatif duygu vücudumuz üzerinde en fazla yıpratıcı etkiye sahip olabilir? Üzüntü mü, anksiyete mi yoksa kızgınlık mı?”

Cevabı şu şekilde:

“Yaş ortalaması 26 olan 280 kişide bu duygular uyandırılmış ve damar fonksiyonlarına bakılmış.

Görülmüş ki özellikle öfke, damar fonksiyonlarını çok ciddi anlamda bozuyor ve bu duygu başladıktan sonraki 40 dakika içinde de bu durum devam ediyor.

Bu da şunu anlatıyor; ani gelişen, kontrol edilemeyen öfkeler damar fonksiyonlarını çok hızlı bozarak kalp krizi ve inme gibi durumlara neden olabiliyor.

O yüzden öfke kontrolü çok önemli.”

Öfke kontrolü kadar öfkelenmemek de önemli.

Bu noktada ben de naçizane hayvanlarla vakit geçirmenin duygu durumlarımıza olan katkılarını ve sakinleştirici etkilerini söylemeden geçmeyeyim.

Ve bir not daha:

Bitkisel beslenmeye başlayan insanlar ilk olarak öfkelerinin azaldığını söylerler.

Buradan da yola çıkarak veganlığın ve vejetaryenliğin de insanı öfkeden arındırdığını unutmayalım.