Sinemanın yeni normali

Koronavirüsünün etkilediği sektörlerden biri de sinema oldu.
Sinema salonlarının kapanması bu yıl vizyona girmesi beklenen filmleri de havada bıraktı.
Ancak bunun farklı sonuçlarının olabileceğini hiç tahmin etmezdik doğrusu.
Trollerin hikayesini anlatan “Trolls World Tour” tam bir karantina hit’i haline geldi.
Korona ortada yokken 10 Nisan’da sinemalara gelmesi planlanan bu animasyon aynı tarihte dijital platformlarda satışa çıktı ve Universal’a dijital satışlardan üç haftada 100 milyon dolar kazandırdı.
2016 yılında yayınlanan ilk filmin 100 milyon dolar hasılata ulaşması 5 ay almıştı.
Universal, bu başarının ardından sinemalar açıldığında da filmleri sinema salonlarında ve dijitalde aynı anda açma kararı aldıklarını açıkladı.
Bu da stüdyolar ve sinema salonları arasındaki savaşın başlangıcı oldu.
Sinema salonu zincirleri şimdilerde Universal’i diğer filmlerine yasak getirmekle tehdit ediyor.
Sinema salonlarının korona nedeniyle daha ne kadar kapalı kalacağı ya da açılsa bile kapalı alanlara talep olup olmayacağı bilinmediğinden bu savaşın kazananını da tahmin etmek güç.
Büyük perdede izlenmesi keyif veren yüksek bütçeli ve teknolojiye dayalı filmler için sinema salonlarının varlığını sürdüreceği öngörülse de, hikaye odaklı ya da orta bütçeli filmlerin artık sinemalarda değil dijitalde izleneceğini söylemek mümkün.
Anneler Günü hediyesi devletten
Bu pazar, Anneler Günü.
Eski yıllara göre farklı geçecek tabii.
65 yaş üstü olan annelerle temastan kaçınan çocuklar olarak uzaktan kutlayacağız çoğumuz annelerimizi.
Öpemeyeceğiz, sarılamayacağız.
Mağazalar kapalı, sokağa çıkmıyoruz, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var, yani hediye almak da tercihler arasında değil.
Bu nedenle size bir önerim var.
HAÇİKO olarak sanal kutlama kartları hazırladık anneler için.
Üzerinde, “Sevgili anne, sokakta yaşayan minik dostlarımız da anneleriyle beraber mutlu olsunlar istedim ve senin adına bağış yaptım. Anneler Günün Kutlu Olsun” yazan özel tasarım kartlarını hediye olarak annenize göndermek için 0549 640 20 10’dan bizi arayabilirsiniz.
Anneler Günü’nün bir hediyesi de devletten tabii.
65 yaş üstü Anneler Günü’nde bizler evlerimizdeyken 11.00-15.00 arasında sokağa çıkabilecekler.
Şimdiden tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutluyorum.
#yasahalaneyibekliyor
Ve düğmeye bastık.
Türkiye’nin ilk videolu imza kampanyası başladı.
Bu kez başaracağımıza inanıyorum.
Bu videolu imza kampanyasına ünlüler de destek veriyor, sokaktaki vatandaşımız da.
Sloganımız olan #yasahalaneyibekliyor hashtag’i ile çekeceğiniz videoları instagram ya da twitter hesaplarınıza yüklerken Haçiko Derneği hesabını da etiketleyin.
Topladığımız videolarla TBMM’ye gideceğiz.
Hayvan hakları yasasının değişmesi ve hayvana şiddetin ceza kanuna girmesi talebinizi kendi cümlelerinizle dile getireceğiniz videonuzu telefonu yan tutarak çekmeyi unutmayın.
Hadi bekliyoruz videoları, hedefimiz geri çevrilemeyecek kadar çok haykırışla, milyonlarca videoyla meclisin kapısında olmak.
Sinemanın yeni normali
Koronavirüsünün etkilediği sektörlerden biri de sinema oldu.
Sinema salonlarının kapanması bu yıl vizyona girmesi beklenen filmleri de havada bıraktı.
Ancak bunun farklı sonuçlarının olabileceğini hiç tahmin etmezdik doğrusu.
Trollerin hikayesini anlatan “Trolls World Tour” tam bir karantina hit’i haline geldi.
Korona ortada yokken 10 Nisan’da sinemalara gelmesi planlanan bu animasyon aynı tarihte dijital platformlarda satışa çıktı ve Universal’a dijital satışlardan üç haftada 100 milyon dolar kazandırdı.
2016 yılında yayınlanan ilk filmin 100 milyon dolar hasılata ulaşması 5 ay almıştı.
Universal, bu başarının ardından sinemalar açıldığında da filmleri sinema salonlarında ve dijitalde aynı anda açma kararı aldıklarını açıkladı.
Bu da stüdyolar ve sinema salonları arasındaki savaşın başlangıcı oldu.
Sinema salonu zincirleri şimdilerde Universal’i diğer filmlerine yasak getirmekle tehdit ediyor.
Sinema salonlarının korona nedeniyle daha ne kadar kapalı kalacağı ya da açılsa bile kapalı alanlara talep olup olmayacağı bilinmediğinden bu savaşın kazananını da tahmin etmek güç.
Büyük perdede izlenmesi keyif veren yüksek bütçeli ve teknolojiye dayalı filmler için sinema salonlarının varlığını sürdüreceği öngörülse de, hikaye odaklı ya da orta bütçeli filmlerin artık sinemalarda değil dijitalde izleneceğini söylemek mümkün.
Anneler Günü hediyesi devletten
Bu pazar, Anneler Günü.
Eski yıllara göre farklı geçecek tabii.
65 yaş üstü olan annelerle temastan kaçınan çocuklar olarak uzaktan kutlayacağız çoğumuz annelerimizi.
Öpemeyeceğiz, sarılamayacağız.
Mağazalar kapalı, sokağa çıkmıyoruz, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var, yani hediye almak da tercihler arasında değil.
Bu nedenle size bir önerim var.
HAÇİKO olarak sanal kutlama kartları hazırladık anneler için.
Üzerinde, “Sevgili anne, sokakta yaşayan minik dostlarımız da anneleriyle beraber mutlu olsunlar istedim ve senin adına bağış yaptım. Anneler Günün Kutlu Olsun” yazan özel tasarım kartlarını hediye olarak annenize göndermek için 0549 640 20 10’dan bizi arayabilirsiniz.
Anneler Günü’nün bir hediyesi de devletten tabii.
65 yaş üstü Anneler Günü’nde bizler evlerimizdeyken 11.00-15.00 arasında sokağa çıkabilecekler.
Şimdiden tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutluyorum.
#yasahalaneyibekliyor
Ve düğmeye bastık.
Türkiye’nin ilk videolu imza kampanyası başladı.
Bu kez başaracağımıza inanıyorum.
Bu videolu imza kampanyasına ünlüler de destek veriyor, sokaktaki vatandaşımız da.
Sloganımız olan #yasahalaneyibekliyor hashtag’i ile çekeceğiniz videoları instagram ya da twitter hesaplarınıza yüklerken Haçiko Derneği hesabını da etiketleyin.
Topladığımız videolarla TBMM’ye gideceğiz.
Hayvan hakları yasasının değişmesi ve hayvana şiddetin ceza kanuna girmesi talebinizi kendi cümlelerinizle dile getireceğiniz videonuzu telefonu yan tutarak çekmeyi unutmayın.
Hadi bekliyoruz videoları, hedefimiz geri çevrilemeyecek kadar çok haykırışla, milyonlarca videoyla meclisin kapısında olmak.