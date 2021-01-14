Sevaba girmek isteyen var mı?

“WhatsApp’ta konuşulan, paylaşılan WhatsApp’ta kalır” cümlesini de kurdu.
Tam da ben geçen hafta “Bu gruplara gıcık oluyorum, anında eşlerine ispiyonluyorum” demişken.
Yeni WhatsApp sözleşmesi ya da günün birinde ifşa olma ihtimali bile erkeklerin bu gruplardan vazgeçmelerini sağlayacaksa ne güzel aslında.
Vazgeçmeseler de ben 7/24, yerli yersiz, hunharca devam eden, evdeki kadınlara ayıp ve haksızlık edildiğini düşündüğüm bu erkek muhabbetine karşı savaşmaya devam edeceğim.
Bu arada bir dip not:
WhatsApp mesajlarıyla cinsel fantezilerini besleyenler, genelde uzun ilişkisi olanlar ve evli erkekler.
Yani erkek geyikleri gençler ve bekarlar arasında pek yok.
Benim asıl gıcık olduğum nokta işte tam da bu zaten.
Millet dağda, bayırda, plajda yeni yıl kutluyor, tatil yapıyor.
Bir de hani Amerika, Avrupa, İngiltere virüsten kırılmıyor olsa bu vurdumduymazlığı anlayacağım ama o da değil.
Yabancı ünlülerin tatil fotoğraflarına baktım da hep bir yerlerdeler.
Ama ben dünya bu haldeyken otelleri kayak tatillerini milletin gözüne sokarak ayıp da ettiklerini düşünüyorum.
Paul McCartney eşi ile tekne turuna çıkmış.
Rihanna Barbados’ta tatilde.
Robbie Williams, eşi Ayda Field ve oğullarıyla St. Barts’ta tekne gezisinde.
Kylie, Kendall ve Kris Jenner
Kendime göre sıra dışı bir 31 Aralık-1 Ocak buluşması bekliyor beni.
Benzer durum çoğumuz için geçerli.
Yalnız ya da çekirdek grupla gireceksiniz yeni yıla. Uzun zaman sonra dışarıda arkadaşlarınızla ya da evlerde kalabalık buluşmalarla kutladığınız bir yılbaşı olmayacak bu kez. Kalabalık sofraları, hıncahınç dolu sokakları, eğlence mekanlarını da unutun.
Evdeyiz yani...
Hazır mısınız peki?
Ne planladınız? Ben biraz kendiminkilerden bahsedeyim, size de fikir verir belki...
Yılbaşı havasını hissedebilmek için kapının üzerine yılbaşı konseptli bir kapı süsü astım bile.
Yılbaşı temalı bir paspasınız varsa onu da kullanmanın kesinlikle tam zamanı.
Karantina resmen gecemizi gündüzümüzü birbirine karıştırdı.
Gece uyuyamayanlar, gündüz yataktan kalkamayanlar...
Araştırmalar, teknoloji çağı ile birlikte normal uyku süremizden 1.5 saat çalınmış olduğunu söylerken diğer yandan da aman düzenli uyuyun, uykunuzu alın cümleleri ve tavsiyeleri havada uçuşmakta.
Uykusuzluğun neden olduğu stres, obezite, dikkat eksikliği ya da performans düşüklüğünü falan geçtim, şu sıralar asıl sorun uykusuzluğun bağışıklığı düşürüp bizi virüslere yem edebilme olasılığı.
Düzenli ve yeterli uyku tam bir koronasavar. Sağlıklı uyku için gerekenleri hem kendim hem de sizler için not aldım.
İlk adım, yatış ve kalkış saatlerini sabitlemek olmalıymış.
Biliyorum çok zor, o uyku gelmedi mi gelmiyor, uyurken de göz açılmadı mı açılmıyor ama birkaç gün bu işkenceyi çekerek bu saatleri sabitlemeye çalışalım.
Uyku öncesi
Justin Bieber, ona güzel kızların profillerini gönderen İbrahim Tilaver’e DM’den mesaj attı.
Tanışıyorlar mı, hayır!
İbrahim Tilaver kim? Reynmen’in arkadaşı!
Zaten biz de olayı Reynmen’in story’sinden öğrendik. Justin, İbrahim’e “Bana, evli bir adama neden bunları gönderiyorsun” diye yazdı. Ben bunda kıskanç bir kadın parmağı görüyorum ama neyse, oraya geleceğim.
Önce olayı detaylandırayım.
İbrahim Tilaver, bir süredir Instagram’da beğendiği kızların fotoğraflarını, profillerini Justin Bieber’a DM’den gönderiyormuş.
“Neden?” diyeceksiniz.
Kendine arşiv yapıyormuş!
Koronanın bulaşma riskinin en fazla olduğu etkinlikler listelerinin en tepesinde konserler yer aldı.
Gelinen noktada hepimiz 1 yıldır evde oturuyoruz.
Sonunda çözüm olarak en fazla dijital konserlere evrildik.
Bu konuda gıkımızı da çıkarmadık. “Konser mekanlarını açın, her şeye rağmen kalabalıklara şarkı söyleyelim” diye tutturmadık, çünkü toplum sağlığını önemsedik.
En azından ben ve yakın çevremde durum böyle oldu.
İşte tam da bu nedenle bu hafta sonu Madrid’den gelen videoyu dehşet içinde izledim.
İspanyol şarkıcı Raphael, 60’ıncı sanat yılını, Madrid’deki WiZink Konser Salonu’nda 5 bin kişinin izlediği bir konserle kutladı.
Üstelik bunu yaptığı gün İspanya sağlık bakanı “
Eymen 8-9 yaşlarında bir çocuk, okulda yaramazlık yapmış, annesi de ceza olsun diye kaplumbağasını satmış.
Çocuğu bağ kurduğu canlı ile cezalandırmış yani.
Bence cezaların en büyüğü.
Benim de küçükken civciv olarak aldığım ve büyüttüğüm 3 tavuk 1 de horozum vardı.
Horoz annemi sürekli gagalar, geceleri de olur olmaz saatte tiz sesiyle öter, apartmanı ayağa kaldırırdı.
Bir iki derken şikayetler gelmeye başladı.
Bizimkiler çaresiz kaldı.
Normalde her yıla tek bir renk belirlerler.
Sadece 2016’da iki renk seçip, soluk pembe ve bebek mavisini yılın renkleri olarak duyurmuşlardı. Şimdi yine iki renkle geldiler.
Pantone’un açıklamasına göre sarı renk; iyimserlik ve canlılık ile ilişkilendirilirken gri rengi sakinlik, istikrar ve esneklik duygularını yansıtıyor.
Korkunç 2020’den sonra gerçekten de ihtiyacımız olan şeyler bunlar.
2020’nin rengi neydi diye durup bakmadan edemedim tabii.
Bu yılın rengi sakinliği temsil eden klasik mavi imiş.
Yaşadıklarımız maviden soğuma sebebimiz olabilir.
Onların çıkarılması, tedaviye alınması ve sonrasında ailelerine kavuşmaları için HAÇİKO’nun İstanbul’dan İzmir’e giden ekipleri ve İzmir temsilcimiz canla başla çalıştı.
Bu özverili çalışmada ve hatta sonrasında da bize Yolcu360 lojistik destek verdi.
Ağır hasarlı Cumhuriyet Apartmanı’nın 7’nci katındaki pencereden Nazlı kedimizi beslemiş, su vermiş ve sonunda kucaklayarak yakalamıştık.
Hatta o arada başka bir daireden de kanatlı bir canımızı kurtarmıştık.
Bu süreçte, güvenli bir transfer sağlayan Yolcu360 desteği ile Nazlı’mızı önce veteriner kontrolüne götürdük ve sağlığından emin olduk, ardından ailesine teslim ettik.
Kendisini sokaktan bulup sahiplenen, ona sıcacık bir yuva olan aile ile Nazlı’nın kavuşması hepimize büyük moral oldu.
Araç kiralama trendinin yükselmesi ile kullanıcılarla en uygun araçları buluşturan Yolcu360, depremzede canları hayatla buluşturmamıza yardım ederek örnek bir tavır sergiledi.
Konseri Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi de izlemiş.
Buraya kadar olabilir bir durum.
Ama İngiltere yasaları gereği ülkeye döndükten sonra 14 gün karantinada kalması gerekirken, tam 1 hafta sonra 28 Kasım’da Casa Cruz adlı restoranda kendi doğum günü partisine katılmış.
Özür üzerine özür tabii:
“Hükümetin koyduğu yasağa ve tavsiyelere uymadım. Bu nedenle tekrar tekrar özür diliyorum. Bir pop yıldızının, kuralları böylesine yıktıktan sonra özür dilemesinin bir ağırlığı olmadığını biliyorum. İnsanlar benim yanlışımı örnek alabilirler. Onlara mesajım şu; lütfen yapmayın. Şu anda yaşadığım suçluluk ve utanç duygusunu anlatamam.
Hükümetin ve her biri birer kahraman olan sağlık çalışanlarının tavsiyelerini dinlemeye devam edin ve önlemlerinizi alın.”
Bizde kurallara uymayanların bu kadar derin özürler dilediğini pek görmedim ben.
Her sabah yürüyüşe çıkan biri olarak ne yapacağım diye düşünürken Leslie geldi aklıma.
Size de önereyim dedim.
Leslie için evde, dışarı çıkmadan yapılabilecek yürüyüş ve egzersizlerin kraliçesi diyebilirim.
Güler yüzlü, enerji dolu, belki de manken gibi ya da çok fit olmadığı için pek çok kadının kendisine yakın hissettiği Leslie’nin YouTube’daki egzersiz videoları, özellikle korona sonrası dönemde çok popüler oldu.
Örneğin 30 dakikalık yürüyüş videosu, 1 yıl içinde 30 milyon kez izlendi.
“Walk at Home by Leslie Sansone” adlı kanalın 2.78 milyon abonesi var.
Karantina günlerinde pek çok kadının en yakın arkadaşı olan Leslie ile siz de tanışın bence.
WhatsApp grupları sağ olsun, pandemide daha fazla insanla tanıştık.
Herkesin artık yeni arkadaş grupları var.
Benim hayatıma Motivasyon Korona WhatsApp grubu insanları eklendi mesela.
Kara gün dostları onlar.
Hayatımızın belki de en kötü dönemi diye hatırlayacağımız 2020’yi birlikte geçirdiğimiz insanlar.
Diğer yanda gözünün içine bakarak dertlerini dinlediğimiz, bir akşam yemeğinde gülüp eğlendiğimiz arkadaşlarımızı da özlüyoruz tabii.
Şu anda bir soru sorsak ve “Şimdiki WhatsApp dostlukları mı, yoksa iki eski arkadaşla öğlen buluşması mı?” desek çoğumuz ikinci seçeneği kabul edebiliriz.
Ama o buluşmanın ortalarında kendimizi elimizde telefon, pandemi dönemindeki WhatsApp gruplarına bir şeyler yazarken bulursak da şaşırmayacağım.
Şiddete sahip çıkılır mı diyeceksiniz ama Depp hayranları ikilinin kavgasında tek suçlunun Depp olmadığını, ikilinin karşılıklı olarak suçlu olduklarını düşünüyor.
Ünlü aktörün işini kaybedip eski eşinin kariyerine hiçbir şey olmamış gibi devam etmesini de kabullenemiyorlar.
Durum böyle olunca da göze göz dişe diş diyerek atağa geçmekte gecikmediler.
Amber Heard için “Aquman 2 kadrosundan çıkarılsın” kampanyası başlatıldı.
Change.org’da 1 milyondan fazla imzaya ulaşıldı.
Bu savaşta tek yaralı Johnny Depp mi kalmayacak gibi duruyor. Son olarak “Fantastic Four”da Johnny Depp’in yerine Mads Mikkelsen’in en güçlü aday olduğunu da söylemeden geçmeyeyim.
Korona tablosu karanlık
Hayatta Beşiktaş Radyo’daki programıma Göğüs Hastalıkları Profesörü Dr. Bülent Tutluoğlu konuk oldu.
Ama kedicik sokak kedisi, yani kessen de biçsen de mevcut yasaya göre hapis cezası almıyorsun.
Ne güzel öyle değil mi?
Şiddeti özendiren adalet sistemimiz hâlâ aynı, değişemiyor bir türlü.
HAÇİKO ekibi pazar günü karakolun önündeki eyleme katıldı.
Söyleyeceklerimizi söyledik.
Caninin serbest bırakılmadan akıl hastanesine gönderilmesine bile şükrettik.
Düştüğümüz hale bakar mısınız?
Ömür biraz abartmış olsa da zamanında tehlikenin farkına varmış diye düşündünüz mü?
Arkadaşlar bu telefon işi sakat.
Yüzünüze götürdüğünüz, saatlerce yanağınıza yapıştırıp konuştuğunuz telefonlar mikrop yuvası.
Telefonu koyduğunuz zeminin, elinizin, sağın, solun kiri, mikrobu onda.
Elinizi yıkıyorsunuz, telefonu yıkadığında bozuluyor. Çok iyi saklamanız, dezenfekte etmeniz lazım. O da her zaman mümkün olmuyor işte. Bir de başkasının telefonuyla konuşmayı unutun.
Kimse kimseye telefonunu vermesin.
“Aaa falanca yanında mı, ver telefonu bir de ona merhaba diyeyim”leri de rafa kaldırın.
Çaykovski’nin “Kuğu Gölü” balesinin müziğini duyar duymaz canlanan ve tekerlekli sandalyesinde dans etmeye başlayan Marta Cinta Gonzales Saldana, bu videonun çekildiği 2019 yılında hayatını kaybetmişti.
Videonun viral olması, müziğin Alzhemier’lı hastalar üzerindeki etkilerini araştıran İspanyol Music to Awaken organizasyonu tarafından paylaşılmasıyla oldu.
Viral videoda dans eden genç balerin ise Manta Cinta değil, Ulyana Lopatkina adlı balerin ve “Kuğu Gölü” değil “Kuğunun Ölümü” ile dans ediyor.
Bu hatalar, viralin anlatmak istediğini anlatmasına engel değil tabii.
Aşının, eğer bulunursa, buralara gelmesine biraz zaman var ama yine de gözümüzde eski normalimiz, güzel mazimiz canlanmadı değil.
Peki gerçekten eskiye dönebilecek miyiz?
Twitter’da bir adet “normal dönüş 101” sorusu sordum takipçilerime, “Korona aşısı çıkarsa yeniden tokalaşmaya başlar mısınız?” dedim.
Ortalık yıkıldı.
Fırsat bu fırsat, hazır bu alışkanlıktan kurtulmuşken tokalaşmayı maziye gömmek isteyenlerin sayısı hayli fazla çıktı.
Meğerse aslında pek çoğumuz tokalaşmaktan hoşlanmıyormuşuz.
“Böyle bir fırsat gelmiş hayatta başlamam. Kurtulduk rahatladık.” (oğuzhanturan)
Çıkmasa da WhatsApp gruplarında diziden o kadar çok bahsediliyor ki, sonunda teslim olup bir bakayım diyorsunuz.
Ve daha ilk bölümden “iyi ki de bakmışım” oluyorsunuz.
Bana da kızım Tayga önerdi, “Güzel dizi mutlaka izle” deyince başladım izlemeye.
Walter Tevis’in aynı adlı 1983 yılına ait romanından uyarlanan “The Queen’s Gambit”, yetimhanede satrançla tanışan, deha ile delilik arasında gidip gelirken adını uluslararası satranç turnuvalarına yazdıracak hale gelen bir kızın hikayesini anlatıyor.
Başrollerden birinde satrancın olduğu bu dizi, benim gibi
satranca geçmişte çok fazla ilgi duymamış birini bile böylesine içine çektiyse, satranç sevenlerin diziyle yaşadığı aşkı tahmin bile edemiyorum.
Mekan, kostüm, sanat, müzik ve kurgusuyla da hayran bırakan dizinin başrolündeki Anya Taylor-Joy’u “Split” ve “Glass” filmlerinden hatırlayanlar olacaktır.
Sevaba girmek isteyen var mı?
Yarın ve sonraki günlerde, yani sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda hava yağışlı, belki karlı ve ne yazık ki buz gibi soğuk olacak. Geçen hafta sonundaki sokağa çıkma yasağında önce TEM kenarındaki köpekler, sonra da ara sokaklardaki kediler için mama dağıttım.
Nasıl aç, nasıl halsiz, nasıl zor durumda olduklarını anlatamam.
Hava da ılıktı üstelik.
Soğuk geçecek olan bu hafta sonunu düşünmek bile istemiyorum.
Siz de bu hafta sonu sokağınızdaki canları beslesenize. Hem değişiklik olur, kapının önüne çıkmış olursunuz.
İlla kuru mama almanıza gerek yok, bu hayvanlar sizin tabağınızdan artanlarla karınlarını doyurabilirler.
Soğukla baş ederken en azından açlık çekmemiş olurlar.
Apartmanınızın ya da evinizin kapısını onlara açarsanız çok daha şahane bir şey yapmış olursunuz tabii. Korona tehdidi ile yaşadığımız şu günlerde karın doyurarak ya da yuva olarak sevaba girmek istemez misiniz?
Milyonfest Online başladı
Korona nedeniyle durma noktasına gelen canlı müzik endüstrisi, online konserler ve festivallerle ayakta kalmaya çalışıyor.
Bugün başlayıp pazartesi gününe kadar sürecek olan Milyonfest Online, yazın görmeye alışık olduğumuz kalabalık festival izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Pentagram’dan Duman’a, Manga’dan MFÖ’ye, Athena’dan Ceza’ya ve Sertab Erener’e uzanan bir kadrosu var MilyonFest Online’ın.
Sosyo platformu üzerinden yayınlanacak festivalin bilet fiyatları günlük 10, kombinede ise 50 TL olarak belirlenmiş.
Umut Kuzey’le konuştum, Zeytinburnu’ndan yapacakmış yayını ve üç ayrı festival sahnesi kuruyormuş.
Bir de DJ sahnesi, yani toplamda dört sahne.
“Konserleri günlük 80-100 bin kişinin izlemesini bekliyoruz” dedi.
Hadi bakalım, satışlar umarım bu zor dönemde müzik dünyası için bir umut olur.
Her akşam 20.00’de başlayan konserlerin bitiş saati, gece yarısını geçecek.
Bu 5 gün boyunca festival kafasına girmek isteyenlere duyurmuş olayım.
Kemanını satacak
Hollandalı ünlü keman virtüözü Andre Rieu öyle bir açıklama yaptı ki gerçekten üzüldüm, bir yandan da gelinen noktadan dolayı iyice sinirlerim bozuldu.
Bilenleriniz vardır, Rieu çaldığı şahane valslerle bilinen Johann Strauss Orkestrası’nın da kurucusudur.
Bu orkestrayla verdiği konserlerin bilet fiyatları 150 dolardan başlar, çok daha yukarılara gider.
Kendisinin çaldığı ve yanından bir an olsun ayırmadığı Stradivarius marka kemanının değerinin de birkaç milyon euro olduğu dilden dile dolanır durur.
Salgının bitirdiği konserler nedeniyle bu orkestra da, keman da işsiz kalmış durumda.
Daha ne olacağı da belli değil üstelik. İşte bu nedenle Rieu, yaşanan krizin devam etmesi halinde orkestrasını koruyabilmek için kemanını satışa çıkaracağını açıkladı.
Ne kadar üzücü, ne kadar hayal kırıcı, ne kadar iç acıtıcı.
Koronanın müzik dünyasına vurduğu bu korkunç darbe bakalım bize daha neler gösterecek...
Yağmurlu havada sipariş
Her yağmur ya da kar yağdığında “Bu havada sipariş vermek istemiyorum, kuryeye yazık” diyenler çıkıyor.
Hak vermiyor değilim.
Ama sipariş vermemek de çözüm değil.
“Ben yağmurlu havalarda sipariş vereceksem kurye motorla değil arabayla gelsin” diye çokça, bol bol söylemeyi tercih ediyorum.
Ve mutlaka böyle havalarda bahşişi daha yüksek tutuyorum.
Bence siz de öyle yapın.
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