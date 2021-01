Sevaba girmek isteyen var mı?

Hafta sonu evdeyiz, karantinadayız.

Her sabah yürüyüşe çıkan biri olarak ne yapacağım diye düşünürken Leslie geldi aklıma.

Size de önereyim dedim.

Leslie için evde, dışarı çıkmadan yapılabilecek yürüyüş ve egzersizlerin kraliçesi diyebilirim.

Güler yüzlü, enerji dolu, belki de manken gibi ya da çok fit olmadığı için pek çok kadının kendisine yakın hissettiği Leslie’nin YouTube’daki egzersiz videoları, özellikle korona sonrası dönemde çok popüler oldu.

Örneğin 30 dakikalık yürüyüş videosu, 1 yıl içinde 30 milyon kez izlendi.

“Walk at Home by Leslie Sansone” adlı kanalın 2.78 milyon abonesi var.

Karantina günlerinde pek çok kadının en yakın arkadaşı olan Leslie ile siz de tanışın bence.