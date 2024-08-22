Setin âşık kedileri

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Sonraki sorularla da setteki

Beril-Ersin aşkının nasıl başladığını da öğrenmek istiyorlar.

Gözde çok tatlı, pek konuşmak istemiyor, ustaca konuyu başka yere getiriyor.

Asıl aşkı çekimlerin yapıldığı yalıdaki kedilerin yaşadığını, sürekli doğum halinde olduklarını söylüyor.

Ben buradan yola çıkarak dizinin yapım ekibine ve oyunculara sesleniyorum:

(OGM Pictures bizim HAÇİKO Derneği’nin destekçilerindendir, son derece hayvansever bir şirkettir.)

Lütfen kedileri kısırlaştırın.

Kısırlaştırma üremeyi engellediği gibi hayvanların da daha sağlıklı bir ömür sürmesini sağlıyor.

Her yeni doğan yavru, barınaktaki ya da sokaktaki bir kedi ya da köpeğin hakkını almakta.

Sokaklarda, barınaklarda bu kadar çok sahiplenilmeyi bekleyen hayvan varken, elimizin değdiğini kısırlaştırmak, hayvanlar için yapmamız gereken önemli görevlerimizden.

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ErsBer hayranlarına

Beril Pozam ve Ersin Arıcı kısaca ‘ErsBer’in hayranları, çifte düğün hediyesi olarak bir koala evlat edinmiş.

Çok güzel, bu dursun bir kenarda, şahane bir hareket.

Ama ErsBer hayranlarından bir ricam var.

Beril ve Ersin’in ne kadar hayvansever olduğunu biliyoruz.

ErsBer hayranları onlara Türkiye’deki sokak hayvanları için de bir evlat edinme sertifikası hediye etsinler.

Bizim sokak çocuklarının bu dönemde çok desteğe ihtiyacı var.

Beni köpeklerimin yanına gömün

Alain Delon’un “Öldüğümde köpeğime ötanazi yapın, benim yanıma gömün” isteğini anlamaya çalışıyorum.

Kedilerime ve köpeklerime olan sevgim aynı Delon gibi, onları benim kadar kimsenin sevemeyeceğini, bakamayacağını, benim kadar ilgilenmeyeceğini düşündürtüyor.

Keşke gerçekten ben onlarsız, onlar bensiz yaşamasa.

Ama işte hayat bize bunu sunmuyor.

Alain Delon’un hayatından bugüne dek 50 kadar köpek geçmiş, kısa yaşamlarını onunla tamamladıktan sonra Delon’un onlar için kurduğu mezarlığa gömülmüşler.

Ve şimdi Fransa, ünlü aktörün bir başka isteğini konuşuyor.

Kendisi hayattayken resmi bir cenaze töreni istemediğini ve köpeklerinin yanına gömülmek istediğini söylemiş ve bu mezarlığa gömülmek için resmi izin aldığını açıklamıştı.

Bir röportajında “Köpeklerimin yanına gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla olmak istiyorum. Beni koşulsuz seven, her zaman yanımda olan ve karşılığında hiçbir şey istemeyen varlıklar onlardı” demişti.

Alain Delon’un ölümünün ardından köpeğine ötanazi uygulanmadı.

Ama sanırım köpekleriyle birlikte gömülme isteği kabul edilecek.

Orada huzurla uyuyacağına ve mutlu olacağına ben eminim.

Yapay zekâ

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Yapay zekânın bitiremeyeceği

altı mesleği sıralamışlar.

Sıralama şöyle: Avukat, psikolog, yazar, cerrah, teknisyen ve din görevlisi.

Oysa bilim insanları yapay zekânın insanı bitirebileceğinden söz ediyor.

İşte o zaman bu meslekler de kalmayacak.