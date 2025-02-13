Sertifikanız bizden

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#14 Şubat Sevgililer Günü#Donald Trump#Robert De Niro

Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü.

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Aldığınız hediyelerin, organize ettiğiniz yemeğin, gittiğiniz tatilin sevgilinizi belki de mutsuz edeceği bir gün.
Bir arkadaşınız sevgilisine sizden daha iyisini yapacak ve finalde onunki daha çok beğenilecek.

Benden size tavsiye, her ne yapıyorsanız yapın yanına patili dostlarımıza mama ya da tedavi olarak gidecek bir bağış sertifikası ekleyin.

Bu güzel, anlamlı hediyenin mutlu edemeceği kimse yoktur.

HAÇİKO Derneği’ni 0 549 640 20 10’dan ararsanız sertifikanızı ulaştırırız.

Genç değil geç babalar

Genç değil geç yaşta baba olma modası var. Bazen işe de yaradığı söyleniyor.

Mesela 78 yaşındaki Donald Trump’ın, 18 yaşındaki oğlu Barron’un sayesinde Z jenerasyonu iyi kavradığı ve oylarını kazandığı söyleniyor.

İşin bir de duygusal ve ruhsal kazanımları var.

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Çiçeği burnunda babalar 81 yaşındaki Robert De Niro ve 84 yaşındaki Al Pacino, hayatlarının en güzel zamanlarını yaşadıklarını söylüyorlar.

Al Pacino, “bu çocuk büyürken yanında olmak istiyorum” derken belki de altını değiştirmeyi bile ima ediyor. Bu noktada akla tabii hemen şu geliyor, bu çocuklar babalarını bir süre sonra kaybedecek ve babasız büyüyecekler.

Geç babaların çocuklarına bunu yapmaya hakları var mı?

Aksan Kahini ile tanışın

Kendime ve etrafa yeni bir eğlence buldum.
Aksan Kahini diye bir uygulama keşfettim, oynayıp duruyorum.
Orijinal adıyla “Accent Oracle”, size 1, bazen de 2-3 İngilizce metin okutuyor ve aksanınızdan nereli olduğunuzu tahmin ediyor.
Aksan Kahini, farklı uluslardan çalışanların olduğu ofislerde popüler bir uygulama olmuş.
Amerikan ya da İngiliz aksanıyla konuşuyorum diyenleri bile birkaç detayda yakalayıp ‘siz şu milletensiniz’ deyiveriyor.
Ben farklı aksanlar denemeye çalışırken bir kez Türk, bir kez İsveç bir kez de Hollanda aksanı olarak tanımlandım. Deneyin bakalım sizin aksanınız nereli çıkacak?

#14 Şubat Sevgililer Günü#Donald Trump#Robert De Niro
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