Sen de mi Uğur Yücel!

İngiltere, geçtiğimiz şubat ayından bu yana korona kaynaklı en yüksek ölümü raporladı. Vaka artışlarıyla başa çıkamayan ülke, 5 yaşındaki çocukların da aşılanması konusunda karar alma hazırlığında.

Aşılama konusunda hayli geride kalan Romanya, 591 ölümle üzücü bir rekor kırdı.

Yunanistan, artan vakalar karşısında aşısızlar üzerindeki kısıtlama ve yasakları artıracağını açıkladı. Aşı olmamış kişiler bu cumartesiden itibaren resmi kurumlara, dükkanlara ve bankalara girebilmek için PCR testi olmak ve negatif olduklarını kanıtlamak zorundalar.

Resmi kurumlarda çalışan aşısızlar ise haftada iki kez PCR olacak ve bunun masrafını kendileri karşılayacak.

İrlanda sağlık yetkilileri, ocak ayından bu yana vakaların en yüksek seviyeye geldiğini açıkladı.

Vakalar bir önceki haftadan yüzde 70 fazla.

Eylül ayında tüm yasakları ve kısıtlamaları kaldıran Hollanda, artan vakalar karşısında başta maske zorunluluğu olmak üzere pek çok kısıtlamayı geri getirdi. Bundan sonra müze, spor salonları ve açık alanlardaki teraslarda da Covid pasaportu zorunlu olacak.

Her şey çocuklar için

Muhabirlik yaptığım yıllarda Çocuk Esirgeme Yurtları ile ilgili bir haber yapmamı istemişlerdi.