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Sarı Bandana Projesi, insanların ve diğer hayvanların yanında huzursuz ve tepkili olan köpeklerin ayırt edilmesini ve ona göre davranılmasını hedefliyor.

Tepki gösterme potansiyeli olan köpekler sahipleri tarafından dışarı çıkarıldıklarında, boyunlarına sarı bir bandana takılıyor.

Bu görsel uyarı, o köpeklere karşı mesafenin korunması gerektiğini gösteriyor.

Böylelikle hem bu köpekler, hem sahipleri hem de onlarla karşılaşan insan ve köpekler daha rahat ediyor, stresten kurtuluyor.

Ben bir köpekle karşılaştığımda her zaman sahibine “Sevmeme izin var mı, dokunulmaktan hoşlanıyor mu” diye sorarım.

Bu, o hayvana ve sahibine saygıdır.

Sarı Bandana Projesi buna gerek bırakmadan bu soruları cevaplamış oluyor.

Bence bizde de uygulanmalı, HAÇİKO olarak arzu eden hayvanseverlerle paylaşmak için sarı bandanalarımızı hazırlıyoruz.

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Sivrisinek öldürülmez

Sivrisinekleri öldürmediğim için dalga geçenler, geçmeye devam etsin.

Öldürmüyorum, öldürmemeye devam edeceğim.

Ama sivrisinek ısırıklarının kaşıntı yapmasını önlemek için birkaç tavsiyem var.

Su ve sabunla yıkadıktan sonra kesme şekeri ıslatıp kaşınan yere sürmek çok iyi geliyor.

Buz ya da limon koyanlar da varmış, onu da deneyeceğim.

Muz kabuğunun iç kısmı, sinek ve böcek ısırmalarına karşı kullanılıyor.

Her şeye bir çözüm var yani, yeter ki o çözümü arayıp, bulup, uygulayalım.

Magnezyum ve beyin sağlığı

Etrafımda o kadar unutkanlık, hafıza kaybı ve Alzheimer tanısı duyuyorum ki.

Bu yeni araştırma, işte bu nedenle çok yerinde ve önemli geldi bana.

Magnezyumun beynimize ve hafızaya etkisini inceleyen bir araştırmada, günlük 550 mg magnezyum almanın hafızayla ilişkili beyin alanlarını geliştirdiği ve hacmini artırdığı tespit edildi.

Magnezyum deyince akla chia, susam, badem ve yeşil yapraklı sebzeler geliyor.

Aklınızda olsun.