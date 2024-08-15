×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarÖmür GEDİKSarı Bandana Projesi
Ömür Gedik
Ömür Gedik
Ömür GedikYazarın Tüm Yazıları

Sarı Bandana Projesi

#Vancouver#Sarı Bandana Projesi#HAÇİKO

Vancouver, köpekler ve insanlar arasındaki iletişime iyi gelecek şahane bir proje başlattı.

Haberin Devamı

Sarı Bandana Projesi, insanların ve diğer hayvanların yanında huzursuz ve tepkili olan köpeklerin ayırt edilmesini ve ona göre davranılmasını hedefliyor.

Tepki gösterme potansiyeli olan köpekler sahipleri tarafından dışarı çıkarıldıklarında, boyunlarına sarı bir bandana takılıyor.

Bu görsel uyarı, o köpeklere karşı mesafenin korunması gerektiğini gösteriyor.

Böylelikle hem bu köpekler, hem sahipleri hem de onlarla karşılaşan insan ve köpekler daha rahat ediyor, stresten kurtuluyor.

Ben bir köpekle karşılaştığımda her zaman sahibine “Sevmeme izin var mı, dokunulmaktan hoşlanıyor mu” diye sorarım.

Bu, o hayvana ve sahibine saygıdır.

Sarı Bandana Projesi buna gerek bırakmadan bu soruları cevaplamış oluyor.

Bence bizde de uygulanmalı, HAÇİKO olarak arzu eden hayvanseverlerle paylaşmak için sarı bandanalarımızı hazırlıyoruz.

Haberin Devamı

Sivrisinek öldürülmez

Sivrisinekleri öldürmediğim için dalga geçenler, geçmeye devam etsin.

Öldürmüyorum, öldürmemeye devam edeceğim.

Ama sivrisinek ısırıklarının kaşıntı yapmasını önlemek için birkaç tavsiyem var.

Su ve sabunla yıkadıktan sonra kesme şekeri ıslatıp kaşınan yere sürmek çok iyi geliyor.

Buz ya da limon koyanlar da varmış, onu da deneyeceğim.

Muz kabuğunun iç kısmı, sinek ve böcek ısırmalarına karşı kullanılıyor.

Her şeye bir çözüm var yani, yeter ki o çözümü arayıp, bulup, uygulayalım.

Magnezyum ve beyin sağlığı

Etrafımda o kadar unutkanlık, hafıza kaybı ve Alzheimer tanısı duyuyorum ki.

Bu yeni araştırma, işte bu nedenle çok yerinde ve önemli geldi bana.

Magnezyumun beynimize ve hafızaya etkisini inceleyen bir araştırmada, günlük 550 mg magnezyum almanın hafızayla ilişkili beyin alanlarını geliştirdiği ve hacmini artırdığı tespit edildi.

Magnezyum deyince akla chia, susam, badem ve yeşil yapraklı sebzeler geliyor.

Aklınızda olsun.

 

 

#Vancouver#Sarı Bandana Projesi#HAÇİKO
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Erdoğan yeni siyasetin ipuçlarını verdi

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Azılı köpek düşmanları bile bunu yapamaz

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Gezelim görelim

 CİHAN ŞENSÖZLÜ
CİHAN ŞENSÖZLÜ

Gayrimenkul yatırımının yeni gözdesi Gürcistan

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Bankalar arası emekli promosyon yarışı kızıştı

 NOYAN DOĞAN
NOYAN DOĞAN
TÜM YAZARLARIMIZ