Sadece isteme, çalış

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Bir şeyin gerçekleşmesi için istemenin, gerçekten ve kalpten istemenin öneminin daha da farkındayım artık.

Ama şunu da söylemeliyim ki, sadece istemekle hiçbir şey değişmiyor.

Yerli, yabancı yüzlerce ünlü ve başarılı insanla yaptığım röportajlardan öğrendiğim en önemli şey, başarının sadece istemekle değil, çalışmak hem de çok çalışmakla geldiği.

Çalışmak bir yerde yeteneğin bile önüne geçip insanı başarıya götüren sihirli anahtar.

Kişisel gelişim kitaplarını okurken sadece niyet etmekle, evrene pozitif enerji yollamakla beklenti içine girenleri uyarmış olayım.

‘Lüküs Hayat’ Bodrum’da

Bodrum, bildiğiniz ikinci İstanbul.

O kadar çok arkadaşım buralardan gidip yaz-kış Bodrum’da yaşamaya başladı ki...

Bu nedenle sadece yazın değil, kışın da gece ve sanat hayatı açısından iki yer arasında ciddi benzerlikler ve hatta rekabet olmaya başladı.

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Bu sene Bodrum Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanan Metin Zakoğlu, işe tiyatroyu canlandırmakla başlamıştı.

Haftada dört akşam birer matine olmak üzere ayda dört farklı oyunla çarşamba akşamından pazara kadar her akşam perde açacak olan Bodrum Şehir Tiyatrosu, şimdi de “Lüküs Hayat Opereti” ile Bodrum’a bir ilki yaşatacak.

İstanbul Şehir Tiyatroları’nda 30 senedir kapalı gişe oynayan “Lüküs Hayat”ın sahnelenmesinde en büyük destek, Bodrum’un genç belediye başkanı, mimar Tamer Mandalinci’den gelmiş.

“Lüküs Hayat Opereti”nde Zihni Göktay’ın rolünü de üstlenen Metin Zakoğlu, oyunun dekor ve kostümlerini İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan getirtmiş.

Kısacası Bodrum’da tarihi dekor ve kostümlerle bir anlamda şaheser bir nostalji de yaşanacak.

“Lüküs Hayat”ın Bodrum’daki ilk sahnesi yarın.

Ev işine robot

Ev işlerine yardımcı olacak gündelikçi bulmak büyük dert.

Bulsanız da dert, bulamasanız da.

Arkadaşlarla bunu konuşurken eğlenceli ve de çok faydalı bir robottan söz eden bir video izledim.

2025 sonbaharında piyasaya sürülecek olan bu robot ev işlerini yapabilecekmiş.

Yani evlerde yeri süpüren silen o yuvarlak robotların birkaç tık üstünde bir sistemden söz ediyoruz.

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Ses ve metin komutlarına yanıt da veriyormuş.

Gelse de rahatlasak dediğinizi duyar gibiyim ve size katılıyorum.