Riyad çıkarmasının perde arkası

Haberin Devamı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin dağıtıldığı, Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Amanda Seyfried, Christina Aguilera gibi isimlerin de katıldığı Joy Awards’a Türkiye’den Afra Saraçoğlu, Barış Arduç, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Hande Erçel, Tuba Büyüküstün ve Özge Özpirinççi davetli olarak katıldı.

Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç gecede ödül vermek üzere sahneye de çıktılar.

Tarkan ise 60 dansçı ile birlikte sahnede final konserini yaptı. Bizimkiler yıldız gibi parladı hem kırmızı halıda hem ödül töreninde. Ve hem oyuncularımız hem de Tarkan’ın sahnesi çok konuşuldu.

Tüm bunların Türkiye’nin tanıtımında ve marka değerinde de kuşkusuz payı büyük.

Bizim dizilerin ve oyuncularımızın yurtdışındaki popülaritesinin sahaya yansımasını sağlayanlardan biri olan Hakan Özgül işin geçmişinden gelinen noktaya kadar yaşananları şöyle anlattı:

“2016’dan bu yana Dubai’deyim. Ve o bölgelerdeki açılmaları yakından takip ediyorum. Katar, Dünya Kupası’nı yaptı. Dubai’de bir sürü etkinlik yapılıyor. Suudi Arabistan hem etkinlik hem de inşaat sektöründe bir açılma politikası uygulamaya başladı. Her yıl aralık ayında Riyad’da Soundstorm Festivali tüm dünya ünlülerini ağırlıyor, bu yıl David Guetta, Eminem, Linkin Park’a kadar getirmedikleri dünya ünlüsü kalmadı. Bir süre sonra Arap dünyasında işler daha da büyüyecek. Türk oyunculara ilgi büyük. Bugüne dek doğru kontaklara ulaşma ile ilgili bir sıkıntı vardı. O engelleri yerinde hamlelerle aştık. Şimdi tüm etkinliklerde Türk oyunculara ilgi büyük.

En son katıldığımız Joy Awards oyuncu, yapımcı ve direktörlerin de ödüllendirildiği bir ödül töreni. Biz oraya Türk oyuncularla konuk olarak gittik. Oyuncularımıza ilgi çok büyüktü. Tarkan, Bocelli, Zimmer ile aynı sahneyi kullandı ve finali yaptı. Herkes oturup Tarkan’ın sahneye çıkmasını bekledi. İngiltere’den gelen 60 dansçı ile büyük bir şov yaptı. Hepimizi gururlandırdılar.”

Hakan’la önümüzdeki aylarda konser vermek ve stand up yapmak üzere Türkiye’ye getirecekleri yabancı starları da konuştuk.

Onları da haftaya bu köşede açıklayacağım.

Ama önemli bir gelişmeyi, sürprizi bozmadan, şimdiden isim vermeden yazayım.

Dubai Resmi Turizm Organizasyonu Visit Dubai’nin reklam yüzü Türkiye’den çok ünlü bir erkek oyuncu oldu.

Şubat ayında çekimlere başlayacaklar.

Beklemedeyiz.