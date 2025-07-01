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Ömür Gedik
Ömür Gedik
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Prens ve eşine kırmızı kart

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar

Prens William ve Kate Middleton stratejik olarak yanlış bir davranışta bulundu.

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Örnek olmaları gereken o konuda yanlış yaptıklarında da eleştiri oklarının hedefi oldular.
Konu üretim.
Hani diyoruz ya barınaklarda sahiplenilmeyi bekleyen o kadar kedi-köpek varken çiftleştirmek ve bebek almak barınaktakilerin yaşam hakkına tecavüz diye. İşte ünlü çiftin yaptıkları tam da bu.
Köpekleri Orla’yı çiftleştiren ikili, yavrulardan birini kendilerine alıp diğerlerini dağıtacakmış.
Barınaktan sahiplenmek yerine çiftleştirmeyi ve yavru almayı tercih eden Prens William ve Kate Middleton’a tüm hayvan hakkı savunucularından kırmızı kart.

Keklikleri avcılardan koruyun

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Şuhut Keklik Üretme İstasyonu’nda bu yıl üretilen 9 bin kınalı kekliği doğaya salma kararı aldı.
Sebebi biliyorsunuz.
Kırım kongo kanamalı ateşine neden olan keneler tehlike oluşturmaya başlayınca çareyi kekliklerde buldular.
Peki keklikler neden azalmıştı?
Avcılar yüzünden.
Umarım aynı avcılar kenelere karşı doğaya salınan keklikleri keneleri yemeden avlamazlar!
Kenelerle mücadele etmek için avcılarla mücadele etmemiz gerektiğini öğrendiğimiz gün sorunumuz çözülecek.

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Taş kâğıt makasla soyadı seçimi

Amerika’da bir çift, hangi partnerin soyadını kullanacaklarını kararlaştırmak için düğünde taş kâğıt makas oynadı.
Çok eğlenceli öyle değil mi?
Şu “erkeğin soyadı yürümeli” olayına da son verecek bir davranış.
Kız-erkek çocuk arasındaki ayrımcılığın sonlanmasına kadar gider.
Taş kâğıt makas yerine kimin soyadı güzelse onu seçme gibi bir tercih de olabilir.
“Sevdiğim adamın soyadını alamayacaksam neden evleneyim” diyenlere karşı, “Sevdiğim adama soyadımı veremeyeceksem neden evleneyim” diyen kadınlar da çıkacaktır.

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar
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