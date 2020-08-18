POPSAV paketini açıyoruz

POPSAV olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda YouTube Türkiye işbirliğiyle YouTube #evdekal ve NetD kanallarında canlı yayınlanan 1. POPSAV Online Müzik Festivali’ni düzenlemiştik.
P&G ve Denizbank’ın sponsorluğunda ve 80 sanatçının katılımıyla gerçekleşen festivalden elde ettiğimiz geliri dağıtma zamanı geldi.
Covid-19 salgını nedeniyle iş ve gelir kaybına uğrayan sahne emekçilerinden gelen yoğun talep sonrası uzun bir eleme süreci yaşadığımızı söylemem gerek.
Müzisyen, dansçı ve sahne organizasyon işlerinde görev alan arkadaşlar arasından en zor durumda olan 500 kişiyi belirledik.
Eylül ayı ortasından itibaren yardımlar kendilerine gönderilmeye başlanacak.
Korona salgını böyle devam ederse müzik endüstrisinin daha çok desteğe ihtiyacı olacak gibi duruyor.
POPSAV olarak yeni yardım paketleri için projeler üretmeye devam ediyoruz.
Bunları da POPSAV sosyal medya hesaplarından paylaşıyor olacağız.
Projelerimizin gerçekleşmesine yardım eden, yanımızda olan tüm sanatçı dostlarımıza başkanımız Metin Özülkü ve yönetim kurulumuz adına teşekkürler.
Deniz Berdan Londra’dan bildiriyor
Korona sonrası karantinada ben bile yemek yapmaya başladım.
Ben bile diyorum, çünkü annem sağ olsun çok güzel yemekler yapıp, ilk-orta-lise ve üniversite dönemimde yemeklerimi önüme getire getire benim mutfağa girme gibi bir çaba içine girmemi istemeden de olsa engelledi.
Mutfağa soğuk tavrım iş hayatım boyunca da devam etti.
Ve ben, muhtemelen pek çok benzerim gibi, karantina döneminde ilk kez mutfakla tanıştım.
Ve tahminlerimin aksine sevdim de.
Üstüne bu son dönemde Instagram’da Londra’da yaşayan ünlü modacı Deniz Berdan’ı ve şahane tariflerini keşfettim.
Deniz, aynı benim gibi korona konusunda çok titiz ve hayli endişeli.
Salgını, İngiltere’deki devlet politikalarını yakından takip ediyor.
Dışarıda yemek yemediği için günlerini farklı lezzetlerle zenginleştiriyor.
Bir sosları ve baharatları var ki, yemekleri başka bir hale sokmada üstüne yok.
Buna görseliyle büyüleyen sunumu ve eşi Haluk’un her sofradaki vazgeçilmez samimi yorumları da eklenince Deniz Berdan story’leri vazgeçilmeziniz oluveriyor.
Yemek tarifleri arasında Londra sokaklarından, marketlerinden ve parklarından da çekimler yapıyor Deniz Berdan.
Her haliyle tavsiyeler tavsiyesi yani.
Mehmet Ali Erbil iyileşiyor
Tolga Yüce ile yaptığımız Instagram canlı yayınlarına yaz döneminde kısa bir ara verdik, eylül ayında tekrar başlıyoruz.
O arada Tolga zamanının büyük bir kısmını can dostu Mehmet Ali Erbil’e moral ve destek olmaya çalışarak geçiriyor.
Aradım sordum, Mehmet Ali nasıl diye.
Kök hücre tedavisi gayet başarılı geçmiş.
Tedavinin ardından eve geçmiş, izole halde odasında dinleniyormuş, toparlanma süreci başlamış.
“Kök hücre tedavisinin kasların güçlenmesinde ve hastalığın durması konusunda etkili olması bekleniyor” dedi Tolga.
Mehmet Ali Erbil’in tez zamanda iyileşmesi ve aramıza dönmesi dileğiyle.
Etsiz lahmacun
İrfan Usta et yemediğimi bildiği için bana vejetaryen lahmacun yapıp göndermiş.
Pek güzeldi, evde de yapabilir miyim acaba diye aradım sordum içine neler koyduğunu.
“Hamuru un, tuz, suyla yapıyorum tabii ve üstüne baharat ekliyorum. İçine de soğan, kapya biber, domates, köy biberi ve maydanoz koyuyorum” dedi.
Etsiz lahmacun olur mu diyenlere denemelerini tavsiye ederim.
POPSAV paketini açıyoruz
POPSAV olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda YouTube Türkiye işbirliğiyle YouTube #evdekal ve NetD kanallarında canlı yayınlanan 1. POPSAV Online Müzik Festivali’ni düzenlemiştik.
P&G ve Denizbank’ın sponsorluğunda ve 80 sanatçının katılımıyla gerçekleşen festivalden elde ettiğimiz geliri dağıtma zamanı geldi.
Covid-19 salgını nedeniyle iş ve gelir kaybına uğrayan sahne emekçilerinden gelen yoğun talep sonrası uzun bir eleme süreci yaşadığımızı söylemem gerek.
Müzisyen, dansçı ve sahne organizasyon işlerinde görev alan arkadaşlar arasından en zor durumda olan 500 kişiyi belirledik.
Eylül ayı ortasından itibaren yardımlar kendilerine gönderilmeye başlanacak.
Korona salgını böyle devam ederse müzik endüstrisinin daha çok desteğe ihtiyacı olacak gibi duruyor.
POPSAV olarak yeni yardım paketleri için projeler üretmeye devam ediyoruz.
Bunları da POPSAV sosyal medya hesaplarından paylaşıyor olacağız.
Projelerimizin gerçekleşmesine yardım eden, yanımızda olan tüm sanatçı dostlarımıza başkanımız Metin Özülkü ve yönetim kurulumuz adına teşekkürler.
Deniz Berdan Londra’dan bildiriyor
Korona sonrası karantinada ben bile yemek yapmaya başladım.
Ben bile diyorum, çünkü annem sağ olsun çok güzel yemekler yapıp, ilk-orta-lise ve üniversite dönemimde yemeklerimi önüme getire getire benim mutfağa girme gibi bir çaba içine girmemi istemeden de olsa engelledi.
Mutfağa soğuk tavrım iş hayatım boyunca da devam etti.
Ve ben, muhtemelen pek çok benzerim gibi, karantina döneminde ilk kez mutfakla tanıştım.
Ve tahminlerimin aksine sevdim de.
Üstüne bu son dönemde Instagram’da Londra’da yaşayan ünlü modacı Deniz Berdan’ı ve şahane tariflerini keşfettim.
Deniz, aynı benim gibi korona konusunda çok titiz ve hayli endişeli.
Salgını, İngiltere’deki devlet politikalarını yakından takip ediyor.
Dışarıda yemek yemediği için günlerini farklı lezzetlerle zenginleştiriyor.
Bir sosları ve baharatları var ki, yemekleri başka bir hale sokmada üstüne yok.
Buna görseliyle büyüleyen sunumu ve eşi Haluk’un her sofradaki vazgeçilmez samimi yorumları da eklenince Deniz Berdan story’leri vazgeçilmeziniz oluveriyor.
Yemek tarifleri arasında Londra sokaklarından, marketlerinden ve parklarından da çekimler yapıyor Deniz Berdan.
Her haliyle tavsiyeler tavsiyesi yani.
Mehmet Ali Erbil iyileşiyor
Tolga Yüce ile yaptığımız Instagram canlı yayınlarına yaz döneminde kısa bir ara verdik, eylül ayında tekrar başlıyoruz.
O arada Tolga zamanının büyük bir kısmını can dostu Mehmet Ali Erbil’e moral ve destek olmaya çalışarak geçiriyor.
Aradım sordum, Mehmet Ali nasıl diye.
Kök hücre tedavisi gayet başarılı geçmiş.
Tedavinin ardından eve geçmiş, izole halde odasında dinleniyormuş, toparlanma süreci başlamış.
“Kök hücre tedavisinin kasların güçlenmesinde ve hastalığın durması konusunda etkili olması bekleniyor” dedi Tolga.
Mehmet Ali Erbil’in tez zamanda iyileşmesi ve aramıza dönmesi dileğiyle.
Etsiz lahmacun
İrfan Usta et yemediğimi bildiği için bana vejetaryen lahmacun yapıp göndermiş.
Pek güzeldi, evde de yapabilir miyim acaba diye aradım sordum içine neler koyduğunu.
“Hamuru un, tuz, suyla yapıyorum tabii ve üstüne baharat ekliyorum. İçine de soğan, kapya biber, domates, köy biberi ve maydanoz koyuyorum” dedi.
Etsiz lahmacun olur mu diyenlere denemelerini tavsiye ederim.