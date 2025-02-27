Pirinç zehirlenmesini biliyor musunuz?

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Tavuklu pilav yediniz ve zehirlendiniz diyelim.

Nedeninin tavuk olduğunu düşünürsünüz, öyle değil mi?

Hayır.

Aslında çoğu kişi pilavdan zehirleniyor.

Ve midye dolma.

Midye dolma yerseniz yüzde 10 oranında zehirlenme ihtimaliniz var.

Ve bu zehirlenmelerin bir kısmı da midyeden değil içindeki pilavdan.

Pirinç oda sıcaklığında 2 saatten fazla kaldığında zehirleyebiliyor çünkü.

Yani pilav ya da içinde pirinç olan bir yemek yaptınız, dolaba zamanında koymadınız, risk altındasınız.

Cemreler düşerken

Şubat sonunda cemreler birer birer düşerken hayli soğuk ve karlı bir haftayı geride bıraktık.

Kar yağacak haberi herkeste farklı yankılanır.

Eğlence sektörü için sonu gelmeyen erteleme, iptal sebeplerinden biridir.

Yeraltı sularının coşacağını, yazın susuzluk çekmeyeceğimizi düşünenler için müjdedir.

Motokuryeler için kara kara düşüncedir.

Tatil bekleyen çocuk ve gençlerde bir umuttur. Karayolları için ekstra mesaidir.

Sokaktaki hayvanlar, evsizlerle empati kuranlar için üzüntü, endişe ve kâbustur.

Çocukken yağdıkça mutlu eden kar, büyüdükçe o kadar da beyaz, o kadar da masum gelmez insana.

Dedim ya, karlı bir haftayı atlattık, güneş girdi artık penceremizden.

Mart ayında bizim buralarda bir daha eksi dereceler ve kar görünmüyor.

Kar tatili yok yani.

Ama ramazan bayramı ile öğrencilerin ara tatili aynı zamana denk geliyor.

Mart sonunda bir haftalık bir tatile hazır olun.

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Avlanma zamanı

Kedilerim her sabah 05.00 sularında beni uyandırıyor.

Alıştım artık, hiç direnmiyorum, uyanıp, onlarla birkaç saat takılıyorum.

Sonra yeniden yatıyoruz ve uyuyoruz.

Kedilerini yatak odasına alanların pek çoğu bunun aynısını yaşadığını söylüyor.

Bazı ırk kedilerden bahsetmiyorum tabii, onların genleriyle oynandığı ve hareket ederken acı çektikleri için zavallılar bırakın uyanıp uyandırmayı, yerlerinden kıpırdamakta zorlanıyorlar.

Sabah saatleri bizim sokaktan sahiplendiklerimizin, yani gerçek kedilerin doğada avlanma zamanı.

Sabah olunca bu zamanı kaçırmak istemiyorlar.

Ve arkadaşlarıyla, ekipleriyle, yani bizlerle birlikte avlanmak istiyorlar.

Uyanmak şart.

Bizim sabah saatlerimiz, mamaları teker teker odanın bir sağına, bir soluna atıp, yakalamayla geçiyor.

Enerji atmak için harika bir aktivite, tavsiye ederim.