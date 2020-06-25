Pantene Altın Kelebekler sahiplerine gidiyor

Pandeminin vurmadığı ne kaldı ki derken yavaş yavaş yeni normale göre toparlanmaya, yarım kalan işleri günün koşullarına uygun şekilde kaldığı yerden yapmaya başladık.
Yarım kalanlarda bizde kocaman bir 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni de vardı.
Pandeminin hemen öncesine, şubat sonuna dönelim ve Pantene Altın Kelebek Ödülleri cephesinde hafızaları tazeleyelim.
Bu yıl Kelebek jürisinde Türk tiyatrosunun ve televizyonların usta sanatçıları Selçuk Yöntem ve Cihan Ünal’la birlikte Belçim Bilgin, Ziynet Sali ve Hürriyet adına Selim Akçin, Kanat Atkaya, Cengiz Semercioğlu, Onur Baştürk ve ben yer almıştık.
Jüri başkanımız her sene olduğu gibi yine Ertuğrul Özkök’tü.
Her yıl artan oy kullanma oranında patlama yaşadığımız bir yıl olmuştu.
İkinci turda kullanılan oy oranı 17 milyonu geçerek rekor kırmıştı.
İnternet üzerinden yapılan bu rekor oylamanın sonucunda en çok oy alan adayları değerlendirdiğimiz toplantıda, jürinin yüzde 30 etki payıyla kazananları belirlemiş ve ödül gecesi için geri sayıma başlamıştık.
Derken olanlar oldu, tüm dünyayı alt üst eden koronavirüs salgını bütün büyük buluşmaları engelledi, kalabalıkların bir araya geldiği törenleri durdurdu.
Tüm Türkiye’nin sadece tören gecesi değil aylar öncesinden de kilitlendiği Pantene Altın Kelebek Töreni de bunlardan biriydi.
Pandeminin başlamasından 3 ay sonra Pantene Altın Kelebek ile ilgili bir karar aldık. Çünkü “durmak” kelimesini pek sevmiyoruz biz.
Ve yürüyoruz, devam ediyoruz.
Ama tabii ki pandemi konseptine uygun olan bir formatla.
Ödüller sahiplerine evlerinde, ofislerinde her türlü pandemi kuralına uygun olarak teslim edilecek.
Bu sırada yapılan çekimlerden ve renkli karelerden oluşacak olan içerik, 5 Temmuz Pazar gecesi Kanal D ekranında yayınlanacak törenle evlerinize gelecek.
Hem Pantene hem de Hürriyet Kelebek tarafında modumuzu düşürmeden yola devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Pantene Altın Kelebek Ödül Törenlerinin olmazsa olmazı olan sürprizlerimiz tabii ki yine olacak.
“Gün ne getirirse getirsin sen yaparsın!” motivasyonuyla mutlu, güçlü ve pozitif hissedeceğimiz gecemizde görüşmek üzere.
Demet Özdemir...
Bu yılın Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni temasını “Gün benim günüm” olarak belirledik.
Bu yıl kendilerinin en iyi, en başarılı halini ekrana yansıtan isimlerle 5 Temmuz’da gün en iyilerin günü olacak.
46. Pantene Altın Kelebek Töreni aynı zamanda Pantene ile gerçekleştirdiğimiz değerli işbirliğimizin 5’inci yılına da sahne olacak.
Pantene’in yeni marka elçisi Demet Özdemir’le konuştum.
O da çok heyecanlı.
“Köklü geleneğiyle ülkemiz için çok önemli bir değer olan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, bu sene Covid-19 sebebiyle alışılmışın dışında yeni konseptiyle güçlü bir geri dönüşe hazırlanıyor” dedi.
Genç oyuncunun, “Yeni normalle birlikte çok farklı bir yaza geçiş yapıyoruz. Hepimizin bu dönemde içindeki güce daha çok sarılıp, ‘Gün ne getirirse getirsin sen yaparsın!’ motivasyonuna ihtiyacı var. Bu inançla birlikte çok güçlü bir yaz geçireceğimize inanıyorum. Çok heyecanlıyız, harika sürprizler bizi bekliyor” mesajı pandemi yüzünden geçirdiğimiz sıkıntılı günlerin ardından umut olması açısından önemli.
Bırakmam Seni
Maske hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Çeşit çeşit alıp uzun süre birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekecek.
“Bırakmam Seni” sloganıyla yeni bir kampanya başlatan Beşiktaş Spor Kulübü’ne 1903’e #bırakmamseni yazıp SMS atarak destek olmanın dışında katkı sağlamak isteyen taraftarlara bir önerim var.
Kartal yuvalarına uğrayın ve Beşiktaş maskelerine bir göz atın.
Çeşit çeşit maskeler var ve hepsi ayrı güzel.
Hem “bırakmam seni” demek hem de Beşiktaşlıya yakışan maskelerden edinmek güzel oluyor.
Pantene Altın Kelebekler sahiplerine gidiyor
Pandeminin vurmadığı ne kaldı ki derken yavaş yavaş yeni normale göre toparlanmaya, yarım kalan işleri günün koşullarına uygun şekilde kaldığı yerden yapmaya başladık.
Yarım kalanlarda bizde kocaman bir 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni de vardı.
Pandeminin hemen öncesine, şubat sonuna dönelim ve Pantene Altın Kelebek Ödülleri cephesinde hafızaları tazeleyelim.
Bu yıl Kelebek jürisinde Türk tiyatrosunun ve televizyonların usta sanatçıları Selçuk Yöntem ve Cihan Ünal’la birlikte Belçim Bilgin, Ziynet Sali ve Hürriyet adına Selim Akçin, Kanat Atkaya, Cengiz Semercioğlu, Onur Baştürk ve ben yer almıştık.
Jüri başkanımız her sene olduğu gibi yine Ertuğrul Özkök’tü.
Her yıl artan oy kullanma oranında patlama yaşadığımız bir yıl olmuştu.
İkinci turda kullanılan oy oranı 17 milyonu geçerek rekor kırmıştı.
İnternet üzerinden yapılan bu rekor oylamanın sonucunda en çok oy alan adayları değerlendirdiğimiz toplantıda, jürinin yüzde 30 etki payıyla kazananları belirlemiş ve ödül gecesi için geri sayıma başlamıştık.
Derken olanlar oldu, tüm dünyayı alt üst eden koronavirüs salgını bütün büyük buluşmaları engelledi, kalabalıkların bir araya geldiği törenleri durdurdu.
Tüm Türkiye’nin sadece tören gecesi değil aylar öncesinden de kilitlendiği Pantene Altın Kelebek Töreni de bunlardan biriydi.
Pandeminin başlamasından 3 ay sonra Pantene Altın Kelebek ile ilgili bir karar aldık. Çünkü “durmak” kelimesini pek sevmiyoruz biz.
Ve yürüyoruz, devam ediyoruz.
Ama tabii ki pandemi konseptine uygun olan bir formatla.
Ödüller sahiplerine evlerinde, ofislerinde her türlü pandemi kuralına uygun olarak teslim edilecek.
Bu sırada yapılan çekimlerden ve renkli karelerden oluşacak olan içerik, 5 Temmuz Pazar gecesi Kanal D ekranında yayınlanacak törenle evlerinize gelecek.
Hem Pantene hem de Hürriyet Kelebek tarafında modumuzu düşürmeden yola devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Pantene Altın Kelebek Ödül Törenlerinin olmazsa olmazı olan sürprizlerimiz tabii ki yine olacak.
“Gün ne getirirse getirsin sen yaparsın!” motivasyonuyla mutlu, güçlü ve pozitif hissedeceğimiz gecemizde görüşmek üzere.
Demet Özdemir...
Bu yılın Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni temasını “Gün benim günüm” olarak belirledik.
Bu yıl kendilerinin en iyi, en başarılı halini ekrana yansıtan isimlerle 5 Temmuz’da gün en iyilerin günü olacak.
46. Pantene Altın Kelebek Töreni aynı zamanda Pantene ile gerçekleştirdiğimiz değerli işbirliğimizin 5’inci yılına da sahne olacak.
Pantene’in yeni marka elçisi Demet Özdemir’le konuştum.
O da çok heyecanlı.
“Köklü geleneğiyle ülkemiz için çok önemli bir değer olan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, bu sene Covid-19 sebebiyle alışılmışın dışında yeni konseptiyle güçlü bir geri dönüşe hazırlanıyor” dedi.
Genç oyuncunun, “Yeni normalle birlikte çok farklı bir yaza geçiş yapıyoruz. Hepimizin bu dönemde içindeki güce daha çok sarılıp, ‘Gün ne getirirse getirsin sen yaparsın!’ motivasyonuna ihtiyacı var. Bu inançla birlikte çok güçlü bir yaz geçireceğimize inanıyorum. Çok heyecanlıyız, harika sürprizler bizi bekliyor” mesajı pandemi yüzünden geçirdiğimiz sıkıntılı günlerin ardından umut olması açısından önemli.
Bırakmam Seni
Maske hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Çeşit çeşit alıp uzun süre birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekecek.
“Bırakmam Seni” sloganıyla yeni bir kampanya başlatan Beşiktaş Spor Kulübü’ne 1903’e #bırakmamseni yazıp SMS atarak destek olmanın dışında katkı sağlamak isteyen taraftarlara bir önerim var.
Kartal yuvalarına uğrayın ve Beşiktaş maskelerine bir göz atın.
Çeşit çeşit maskeler var ve hepsi ayrı güzel.
Hem “bırakmam seni” demek hem de Beşiktaşlıya yakışan maskelerden edinmek güzel oluyor.