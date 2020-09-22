Pandemi gönüllüsüyüm

Benim işte o. Osman Müftüoğlu’nun geçen günkü yazısında bahsettiği “pandemi gönüllüsü” benim.
Uzak yakın, akraba, arkadaş, herkesi ama herkesi “Masken nerede?”, “Maske takmadan yaklaşma”, “Maskeni çenene değil, ağzını ve burnunu kapatacak şekilde tak”, “Tokalaşma, hatta yumruğunu bile dokundurma, kafa selamı yeter de artar bile”, “Sofrada otururken başkasının yemeğinin üzerine konuşma” gibi bir sürü ikaz cümlesiyle uyarmaktan normal konuşmayı unuttum.
Etrafımın benden bıktığı doğrudur.
Ama görmezden gelmeden, elinden maşayı bırakmadan, bıktırana, yaptırana, taktırana kadar pandemi gönüllüsü olarak görev başında olmaya devam edeceğim.
Karşılaştığım, karşılaşacağım, yolumun kesiştiği, kesişeceği herkese duyurulur.
Ünlü markaya ırkçılık suçlaması
“Star Wars”un siyahi oyuncularından John Boyega, marka elçisi olduğu ünlü parfüm ve mum markası Jo Malone’den istifa etti.
İstifasının nedenini markanın ırkçılık yapması olarak açıkladı.
Nasıl bir ırkçılıkmış bu diye merak ettim.
Jo Malone, Boyega’nın yönettiği bir reklamın Çin versiyonunda Boyega ve diğer siyahi aktörleri çıkarıp yerlerine başkalarını yerleştirmiş.
Adamın çektiği reklam filmiyle istediği gibi oynamış yani.
Ayıp etmiş tabii.
Özür dilese de sonrasında ne fayda!
Jo Malone, yaptığı bu yanlışla hem imajını zedeledi hem de ilk global erkek elçisinden olmuş oldu.
Gomez’den Facebook’a çağrı
Instagram’da yazılan nefret söylemlerini, orantısız eleştirileri ne yapacağımızı biz de bazen şaşırıp duruyoruz.
Cevap versen bir türlü, silsen başka türlü.
Şikayet etsen sonuç alınır mı, alınsa da ne kadar sürer bilinmiyor.
Biz bunları düşünürken Selena Gomez işi tepeden çözmeye kalktı.
Gomez, Facebook’un kurucu ortağı ve CEO’su Mark Zuckerberg’e Instagram story’si ile seslendi ve nefret, ırkçılık, fanatizm, yanlış bilgilendirme gibi durumlara karşı hareket etmesini istedi.
Biraz da bu yılki seçime gönderme yapan şarkıcı, yanlış bilgilendirmelerin seçimi etkilememesi için de Zuckerberg’in bir an önce harekete geçmesini istiyor.
Emir, Instagram takipçisi kalabalık (193 milyon kişicik!) bir yerden geldi.
Bakalım Zuckerberg tarafından cevap gelecek mi...
Pandemi gönüllüsüyüm
Benim işte o. Osman Müftüoğlu’nun geçen günkü yazısında bahsettiği “pandemi gönüllüsü” benim.
Uzak yakın, akraba, arkadaş, herkesi ama herkesi “Masken nerede?”, “Maske takmadan yaklaşma”, “Maskeni çenene değil, ağzını ve burnunu kapatacak şekilde tak”, “Tokalaşma, hatta yumruğunu bile dokundurma, kafa selamı yeter de artar bile”, “Sofrada otururken başkasının yemeğinin üzerine konuşma” gibi bir sürü ikaz cümlesiyle uyarmaktan normal konuşmayı unuttum.
Etrafımın benden bıktığı doğrudur.
Ama görmezden gelmeden, elinden maşayı bırakmadan, bıktırana, yaptırana, taktırana kadar pandemi gönüllüsü olarak görev başında olmaya devam edeceğim.
Karşılaştığım, karşılaşacağım, yolumun kesiştiği, kesişeceği herkese duyurulur.
Ünlü markaya ırkçılık suçlaması
“Star Wars”un siyahi oyuncularından John Boyega, marka elçisi olduğu ünlü parfüm ve mum markası Jo Malone’den istifa etti.
İstifasının nedenini markanın ırkçılık yapması olarak açıkladı.
Nasıl bir ırkçılıkmış bu diye merak ettim.
Jo Malone, Boyega’nın yönettiği bir reklamın Çin versiyonunda Boyega ve diğer siyahi aktörleri çıkarıp yerlerine başkalarını yerleştirmiş.
Adamın çektiği reklam filmiyle istediği gibi oynamış yani.
Ayıp etmiş tabii.
Özür dilese de sonrasında ne fayda!
Jo Malone, yaptığı bu yanlışla hem imajını zedeledi hem de ilk global erkek elçisinden olmuş oldu.
Gomez’den Facebook’a çağrı
Instagram’da yazılan nefret söylemlerini, orantısız eleştirileri ne yapacağımızı biz de bazen şaşırıp duruyoruz.
Cevap versen bir türlü, silsen başka türlü.
Şikayet etsen sonuç alınır mı, alınsa da ne kadar sürer bilinmiyor.
Biz bunları düşünürken Selena Gomez işi tepeden çözmeye kalktı.
Gomez, Facebook’un kurucu ortağı ve CEO’su Mark Zuckerberg’e Instagram story’si ile seslendi ve nefret, ırkçılık, fanatizm, yanlış bilgilendirme gibi durumlara karşı hareket etmesini istedi.
Biraz da bu yılki seçime gönderme yapan şarkıcı, yanlış bilgilendirmelerin seçimi etkilememesi için de Zuckerberg’in bir an önce harekete geçmesini istiyor.
Emir, Instagram takipçisi kalabalık (193 milyon kişicik!) bir yerden geldi.
Bakalım Zuckerberg tarafından cevap gelecek mi...