Ozzy Osbourne ve hayvan hakları

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Ölenin arkasından konuşulmaz ama eğer bu konuşma gelecek kuşaklara ışık tutacaksa da ona buna bakılmaz konuşulur, yazılır.

Zaten böyle de oluyor.

Rock müzik ve başkaldırının efsane ismi Ozzy Osbourne’un ölüm haberinin arkasından müzik dünyası yas tutuyor.

Hayvanseverler ise ikiye bölünmüş durumda.

PETA, “Huzur içinde uyu. Karanlığın prensini hayvanlara karşı merhametli davranışlarıyla hatırlayacağız. Tüm dünyadaki hayvanseverler tarafından özlemle anılacak” diye bir post çıktı.

Herkes şok tabii!

E Ozzy Osbourne’un bir konserinde sahneye atılan civcivleri çivili ayakkabılarıyla ezdiği ve bahçesindeki tavukları silahla vurduğuyla ilgili söylenti hâlâ aklımızda.

Ve tabii bir de sahnede yarasanın kafasını koparıp fırlatması var.

Sonradan yarasanın plastikten olduğunu söyleseler de kimse buna inanmamıştı.

Peki hayvan haklarını savunan PETA neden böyle bir post yayınladı?

Yazılan yorumlarda öne çıkan şey; insanların zaman içinde doğruyu bulup iyiliğe evrilebildiği ve Ozzy Osbourne’un da böyle olduğuydu.

Hatta bir takipçi, “Hepimiz geçmişimizde hayvanlara öyle ya da böyle kötü davranmışızdır, önemli olan bunları geride bırakıp iyileşebilmek” diye yazdı.

Hangimiz yarasa kafası koparmışızdır acaba diye düşünmeden edemiyor insan tabii! Neyse, peki Ozzy Osbourne nasıl bir değişim yaşamıştı, şimdi gelin ona bakalım.

Kürk karşıtı söylemleri de olduğu bilinen Osbourne, PETA ile bir kampanya yaptı ve kedilerin tırnaklarının sökülmesi konusunda “Bu manikür değil ampütasyon” sloganını kullandı.

15 yıl boyunca yanından ayırmadığı köpeğine olan bağlığı da bir başka konu.

İnsanlar elbette ki değişir, bu değişimin kötüden iyiye olması da iyi bir şeydir.

Biz Ozzy Osbourne’u yaşamının ikinci yarısıyla analım ve sadece o kısmı örnek alalım.

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Hangisi gerçek belli değil

Geleneksel yazılı basının, güvenilir haber sitelerinin gözünü seveyim.

Günlerdir Coldplay konserinde yakalanan Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürüyle ilgili bir sürü çöp haber dolaşıyor.

Sosyal medyada video çeken çekene.

Kimileri kendisini “aldatılan eş” olarak tanıtıp açıklamalar yapıyor.

İnsanlar da inanıp izliyor ve üstüne bir de yorum yapıyorlar.

Bu oyuncu tayfa bir yana, bir de yalancı yapay zekâlar türedi.

Yapay zekâya çektirilen videolar, yazdırılan açıklamalar gerçekmiş gibi servis ediliyor.

Burada, övünmek gibi olmasın, geleneksel basının kıymeti daha da ortaya çıkıyor.

Doğru habere ulaşmak ve kandırılmamak için sosyal medyaya değil, gerçek haber yapanlara dönmenin vakti geldi.