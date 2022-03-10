Övündüğü çantaya bak!

Anne olmuşsun ama insan olamamışsın.
Kısa bir süre önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, doğum sonrası çanta koleksiyonunun en değerli parçalarından olan, 150 bin dolar değerindeki Hermes Birkin marka timsah derisi çanta ile poz verdi.
Yani bir doğumu daha ölümle kutladı.
Bir röportajında “Evde yangın çıksa sadece bu çantayı alır kaçarım” demişti.
Dünyanın en zenginleri olarak adlandırılsalar da ruhları en fakir insanlar bunlar.
Boş, lüzumsuz yaratıklar.
Umarım çocukları büyüdüğünde karşılarına geçip, bu tiplere hayvanlara yapılan eziyete ortak olmanın hesabını sorarlar.
Kar uyarısı korkutuyor
AKOM’un İstanbul için verdiği kar uyarısı, Sibirya’dan gelecek soğuk hava dalgası yine hepimizi tedirgin ve mutsuz etti.
Bahara günler kala belki de pek çok sokak hayvanı donarak ya da hastalanarak bugünlerde hayatını kaybedecek.
Sanmayın üşümediklerini.
Ya da hiç hasta olmadıklarını.
Soğuk havalarda pencerede beliren bir tekir kedim var.
Normalde evi hiç sevmez.
Ama inanın böyle havalarda geliyor ve içeri almamı bekliyor.
Hava ısınına kadar çıkmıyor evden.
Geçen kış biraz geç ve fena halde hasta olmuş halde geldi içeri.
Uzun bir antibiyotik tedavisi ile zar zor hayata döndürdüm. Dedim ya sanmayın hasta olmadıklarını, üşüyünce çok hasta oluyorlar, aynı bizim gibi.
Lütfen şu birkaç gün evlerinizin, işyerlerinizin ya da apartmanlarınızın kapılarını onlara açın.
Biraz mama, içine zeytinyağı damlatacağınız biraz su koyun.
Üşümesin, titremesin, donmasın bu güzel çocuklar.
Ürküten klip
Böyle klip görmedik bugüne dek.
Böyle kıskançlık.
Böyle intikam da.
Kanye West, eski eşi Kim Kardashian’ın yeni sevgilisi Pete Davidson’a nasıl takıksa artık, son klibinde tüm nefretini açıkça kusmuş.
Pete Davidson’ı tehdit eden klipte Kanye West, onu kaçırıyor, kafasına bir poşet geçiriyor, diri diri gömüyor ve bir başka sahnede de kopardığı kafasını elinde taşıyor.
Evet, evet, resmen böyle bir klip çekmiş Kanye West.
Ürkütücü gerçekten de.
Savaşın medeniyeti mi olur!
Ukrayna’da yaşananlara hayretlerini dile getirirken, “Burası Irak, Afganistan gibi üçüncü dünya ülkesi değil, bunlar gelişmiş bir ülkede, Avrupa’da oluyor” diyen muhabirler, siz ne didiğinizin farkında mısınız...
Savaşın, acının, çaresizliğin üçüncü, beşinci dünyası, gelişmişliği, gelişmemişliği mi olur?
Bir ülkenin, insanların koşulları savaşı, acıyı meşru kılar mı!
İnsanlıktan utandırmayın saçma yorumlarınızla.
Savaş her ne nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa aynı acıyı verir.
Övündüğü çantaya bak!
Anne olmuşsun ama insan olamamışsın.
Kısa bir süre önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, doğum sonrası çanta koleksiyonunun en değerli parçalarından olan, 150 bin dolar değerindeki Hermes Birkin marka timsah derisi çanta ile poz verdi.
Yani bir doğumu daha ölümle kutladı.
Bir röportajında “Evde yangın çıksa sadece bu çantayı alır kaçarım” demişti.
Dünyanın en zenginleri olarak adlandırılsalar da ruhları en fakir insanlar bunlar.
Boş, lüzumsuz yaratıklar.
Umarım çocukları büyüdüğünde karşılarına geçip, bu tiplere hayvanlara yapılan eziyete ortak olmanın hesabını sorarlar.
Kar uyarısı korkutuyor
AKOM’un İstanbul için verdiği kar uyarısı, Sibirya’dan gelecek soğuk hava dalgası yine hepimizi tedirgin ve mutsuz etti.
Bahara günler kala belki de pek çok sokak hayvanı donarak ya da hastalanarak bugünlerde hayatını kaybedecek.
Sanmayın üşümediklerini.
Ya da hiç hasta olmadıklarını.
Soğuk havalarda pencerede beliren bir tekir kedim var.
Normalde evi hiç sevmez.
Ama inanın böyle havalarda geliyor ve içeri almamı bekliyor.
Hava ısınına kadar çıkmıyor evden.
Geçen kış biraz geç ve fena halde hasta olmuş halde geldi içeri.
Uzun bir antibiyotik tedavisi ile zar zor hayata döndürdüm. Dedim ya sanmayın hasta olmadıklarını, üşüyünce çok hasta oluyorlar, aynı bizim gibi.
Lütfen şu birkaç gün evlerinizin, işyerlerinizin ya da apartmanlarınızın kapılarını onlara açın.
Biraz mama, içine zeytinyağı damlatacağınız biraz su koyun.
Üşümesin, titremesin, donmasın bu güzel çocuklar.
Ürküten klip
Böyle klip görmedik bugüne dek.
Böyle kıskançlık.
Böyle intikam da.
Kanye West, eski eşi Kim Kardashian’ın yeni sevgilisi Pete Davidson’a nasıl takıksa artık, son klibinde tüm nefretini açıkça kusmuş.
Pete Davidson’ı tehdit eden klipte Kanye West, onu kaçırıyor, kafasına bir poşet geçiriyor, diri diri gömüyor ve bir başka sahnede de kopardığı kafasını elinde taşıyor.
Evet, evet, resmen böyle bir klip çekmiş Kanye West.
Ürkütücü gerçekten de.
Savaşın medeniyeti mi olur!
Ukrayna’da yaşananlara hayretlerini dile getirirken, “Burası Irak, Afganistan gibi üçüncü dünya ülkesi değil, bunlar gelişmiş bir ülkede, Avrupa’da oluyor” diyen muhabirler, siz ne didiğinizin farkında mısınız...
Savaşın, acının, çaresizliğin üçüncü, beşinci dünyası, gelişmişliği, gelişmemişliği mi olur?
Bir ülkenin, insanların koşulları savaşı, acıyı meşru kılar mı!
İnsanlıktan utandırmayın saçma yorumlarınızla.
Savaş her ne nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa aynı acıyı verir.