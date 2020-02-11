Oscar’da şok şok şok!

Sinema dünyasının bir numaralı ödül töreni, uçurum saat farkından dolayı sinemaseverlerin haftaya uykusuz başlamasına neden oldu.
Gün ağırmış, çocuklar okula çoktan gitmiş, bazı iş yerlerinde insanlar ilk kahvelerini içmeye başlamışken biz yatağa yeni giriyorduk.
Olsun, Oscar’lar senede bir gündü, o da bugündü.
Ortalama sıkıcılıkta geçti bu yıl Oscar töreni.
Bir nedeni varmış, finale saklanmış o da.
Şok eden sürpriz sonda geldi.
“‘En İyi Yönetmen’den sonra ‘En İyi Film’ Oscar’ı da Güney Kore yapımı ‘Parazit’e gidince yok artık, şaka mısınız?” dedim tabii.
“Parazit”, İngilizce olmayıp da Oscar alabilen ilk film olarak tarihe geçti.
“Parazit” kötü bir film değil, etkileyici, abartılı sahnelerine rağmen derdini anlatan, sürükleyici bir film.
Ama sorunları da olan bir film.
İşte bu nedenle Yabancı Film dalındaki Oscar tamam da ‘En İyi Film’ Oscar’ı abartı oldu bence.
“Törenin tarihe geçmesi, manşet olması, bolca konuşulması adına güzel bir hamle” der susarım.
Neden Türkçe yoktu
Şarkılar ve şovlar Oscar töreninin en eğlenceli ve en konuşulan dakikalarının oluşturuyor.
Bu sene şarkı olayı biraz fazlaydı nedense, şarkı arası ödül töreni gibi bir şey izledik.
Açılışta Janelle Monae bir enerji topu gibiydi, “la la la” dedirtti herkese, Leonardo DiCaprio’ya bile şarkı söyletti.
Ayakta alkışlanmasına şaşırmadım.
Keza Eminem de öyleydi.
Ama şarkılar konusunda bir şeye de takılmadım değil.
“Karlar Ülkesi 2”nin (Frozen 2) muhteşem şarkısı the “Into the Unknown” farklı dillerde söyleyen solistler tarafından canlı olarak seslendirildi.
“Peki neden
Türkçe yoktu?”
diye sormamız gerekiyor, hem kendimize hem de Hollywood’a.
Türkiye Hollywood filmleri için göz ardı edilecek bir pazar değil. Dahası “Karlar Ülkesi 2” iyi de izlendi ülkemizde.
Filmin şarkısı “Aldırma” Türkçe adıyla 11 milyonun üzerinde dinlenmişken, Oscar’da bizim dilimizde de söylenmeliydi.
Oscar’a rap sürprizi bundan 17 yıl önceydi
Rap müzik denince akla gelen ilk isimlerden olan Eminem, “8 Mile” filmindeki “Lose Yourself” adlı şarkısıyla Oscar almıştı.
O zamanlarda rap müziğine bakış açısı şimdiki kadar parlak değildi tabii.
Şarkı sözlerinden tutun da rap’çilerin kıyafetlerine, davranışlarına kadar her şey eleştiriliyordu.
Eminem şarkısına gelen adaylığı reddetmedi ama o yıl Oscar törenine de katılmadı.
“Lose Yourself” Oscar aldı ama Eminem bırakın şarkısını söylemeyi, salonda bile değildi.
Ve işte bundan tam 17 yıl sonra Eminem, o şarkıyla Oscar töreninde sahneye çıktı.
Şarkının sonunda Martin Scorsese dahil tüm salon tarafından ayakta alkışlandı.
Rap’in dönüşü mü desek, hakkının teslim edilişi mi bilemedim.
Yıllar sonra hoş geldin Eminem, hoş geldin rap.
Ve tabii bu da demek oluyor ki rap müzik sadece müzik dünyasına değil ödül törenlerine de damga vurmaya devam edecek.
Neredesin Ricky Gervais?
“Parazit”in aldığı ödüller, Eminem ve çok konuşulan göbeği dışında sıkıcı bir tören izledik.
Eminem, uyumak üzere olan izleyicileri uyandırdı “Lose Yourself” ile.
Yine de Eminem şokuna rağmen sunucusuz töreninin sıkıcı olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
Brad Pitt’in Trump hedefli John Bolton göndermesi dışında dişe dokunur bir politik dokundurma da yoktu.
Bir Ricky Gervais olsa, sağa sola sallasa, iğnelese, acıtsa, güldürse fena olmazdı.
Bir Oscar klasiği
Oscar gecelerinin olmazsa olmazı, klasik cümlesi; “en iyi oyunculuğu Oscar gecesi aday olup Oscar alamayan oyuncuların yüzünde görürsünüz.”
Oscar’da şok şok şok!
Sinema dünyasının bir numaralı ödül töreni, uçurum saat farkından dolayı sinemaseverlerin haftaya uykusuz başlamasına neden oldu.
Gün ağırmış, çocuklar okula çoktan gitmiş, bazı iş yerlerinde insanlar ilk kahvelerini içmeye başlamışken biz yatağa yeni giriyorduk.
Olsun, Oscar’lar senede bir gündü, o da bugündü.
Ortalama sıkıcılıkta geçti bu yıl Oscar töreni.
Bir nedeni varmış, finale saklanmış o da.
Şok eden sürpriz sonda geldi.
“‘En İyi Yönetmen’den sonra ‘En İyi Film’ Oscar’ı da Güney Kore yapımı ‘Parazit’e gidince yok artık, şaka mısınız?” dedim tabii.
“Parazit”, İngilizce olmayıp da Oscar alabilen ilk film olarak tarihe geçti.
“Parazit” kötü bir film değil, etkileyici, abartılı sahnelerine rağmen derdini anlatan, sürükleyici bir film.
Ama sorunları da olan bir film.
İşte bu nedenle Yabancı Film dalındaki Oscar tamam da ‘En İyi Film’ Oscar’ı abartı oldu bence.
“Törenin tarihe geçmesi, manşet olması, bolca konuşulması adına güzel bir hamle” der susarım.
Neden Türkçe yoktu
Şarkılar ve şovlar Oscar töreninin en eğlenceli ve en konuşulan dakikalarının oluşturuyor.
Bu sene şarkı olayı biraz fazlaydı nedense, şarkı arası ödül töreni gibi bir şey izledik.
Açılışta Janelle Monae bir enerji topu gibiydi, “la la la” dedirtti herkese, Leonardo DiCaprio’ya bile şarkı söyletti.
Ayakta alkışlanmasına şaşırmadım.
Keza Eminem de öyleydi.
Ama şarkılar konusunda bir şeye de takılmadım değil.
“Karlar Ülkesi 2”nin (Frozen 2) muhteşem şarkısı the “Into the Unknown” farklı dillerde söyleyen solistler tarafından canlı olarak seslendirildi.
“Peki neden
Türkçe yoktu?”
diye sormamız gerekiyor, hem kendimize hem de Hollywood’a.
Türkiye Hollywood filmleri için göz ardı edilecek bir pazar değil. Dahası “Karlar Ülkesi 2” iyi de izlendi ülkemizde.
Filmin şarkısı “Aldırma” Türkçe adıyla 11 milyonun üzerinde dinlenmişken, Oscar’da bizim dilimizde de söylenmeliydi.
Oscar’a rap sürprizi bundan 17 yıl önceydi
Rap müzik denince akla gelen ilk isimlerden olan Eminem, “8 Mile” filmindeki “Lose Yourself” adlı şarkısıyla Oscar almıştı.
O zamanlarda rap müziğine bakış açısı şimdiki kadar parlak değildi tabii.
Şarkı sözlerinden tutun da rap’çilerin kıyafetlerine, davranışlarına kadar her şey eleştiriliyordu.
Eminem şarkısına gelen adaylığı reddetmedi ama o yıl Oscar törenine de katılmadı.
“Lose Yourself” Oscar aldı ama Eminem bırakın şarkısını söylemeyi, salonda bile değildi.
Ve işte bundan tam 17 yıl sonra Eminem, o şarkıyla Oscar töreninde sahneye çıktı.
Şarkının sonunda Martin Scorsese dahil tüm salon tarafından ayakta alkışlandı.
Rap’in dönüşü mü desek, hakkının teslim edilişi mi bilemedim.
Yıllar sonra hoş geldin Eminem, hoş geldin rap.
Ve tabii bu da demek oluyor ki rap müzik sadece müzik dünyasına değil ödül törenlerine de damga vurmaya devam edecek.
Neredesin Ricky Gervais?
“Parazit”in aldığı ödüller, Eminem ve çok konuşulan göbeği dışında sıkıcı bir tören izledik.
Eminem, uyumak üzere olan izleyicileri uyandırdı “Lose Yourself” ile.
Yine de Eminem şokuna rağmen sunucusuz töreninin sıkıcı olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
Brad Pitt’in Trump hedefli John Bolton göndermesi dışında dişe dokunur bir politik dokundurma da yoktu.
Bir Ricky Gervais olsa, sağa sola sallasa, iğnelese, acıtsa, güldürse fena olmazdı.
Bir Oscar klasiği
Oscar gecelerinin olmazsa olmazı, klasik cümlesi; “en iyi oyunculuğu Oscar gecesi aday olup Oscar alamayan oyuncuların yüzünde görürsünüz.”