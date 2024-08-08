Olimpiyatların kara yüzü

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PETA’nın haberine göre Paris Olimpiyatları’nda şu ana kadar 6 ayrı takımın atlara eziyet ettiği tespit edilmiş.

Bunların en göze çarpanı Danimarka ekibi...

Atların dillerinin mosmor olduğu fotoğraflar gerçekten korkunç.

Hayvanlara eziyetin olmadığı, bu saçma kategorinin kaldırıldığı bir olimpiyatlar olsun artık.

Herkesi sevin

Toplum içinde nasıl çekici olabiliriz” diye başlayan bir video izledim.

Jenny Dinovi, “Dışarıya çıktığınızda insanlara bakıp, kısık sesle de olsa onları sevdiğinizi söyleyin” diyor.

Bunu yaparsak insanların bize yaklaşımı ve bakış açısı değişiyormuş.

“Etrafa eleştirel gözlerle değil sevgiyle bakın” diyor özetle.

“Tanımadığımız birini sevmememiz için bir neden yok” konusunda haklı buldum yaklaşımını.

Negatif yerine pozitife yönelmek iyi gelebilir belki de.

Ben bu tekniği bir süre deneyeceğim.

Bakalım neler olacak.

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İdeal eş testi

Video üreticisi Yağmur Zeren’in eşiyle çektiği bir içeriğe denk geldim.

Video, kadın-erkek ilişkileri, kadınların beklentileri, erkeklerin ne yaparsa yapsın o beklentileri karşılamakta zorlanacağı gibi konuları o kadar güzel anlatıyor ki...

Kısaca özetleyeyim.

Yağmur üç soru soruyor ve eşinden hızlıca cevap vermesini istiyor.

Sorular şöyle:

“Bir gün boşanırsak başkasıyla evlenir misin?”

“100 dolara beni öpmek mi, 1 milyon dolara dünyanın en güzel kadınını öpmek mi?”

“100 tane kadınla aynı odaya girdin, içlerinde beni ayırt edebilir misin?”

Kadın okuyucularım, bu soruları eşinize sorun isterseniz, bakalım o nasıl cevaplayacak.

Ve gelsin biz kadınların beklediği cevaplar.

İlk sorunun doğru cevabı “Tabii ki evlenmem” falan değil, “Biz hiç ayrılmayacağız ki...”

İkinci soruya “100 dolara seni öperim” diyen erkek yandı, doğrusu “Dünyanın en güzel kadını sensin” olacak.

Üçüncü soruya “Seni her ortamda bulurum, 100 değil 1000 kadın arasından da seçerim” diye saçmalayan eş o akşamı koltukta geçirebilir.

Doğru cevap “100 kadınla aynı odaya girmem ki” olacak.