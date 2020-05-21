Okullara korona önlemi

Türkiye’de okullar eylül ayında açılacak.
Peki ya haziran başında açılmış olsaydı?
Ya da okullar eylül ayında açıldığında çocukları nasıl bir hayat bekleyecek?
Gelin İngiltere’deki yeni sistem üzerinden tahminlerde bulunalım.
Öğrencilerin evlerine yakın okullarda okumaları ve mümkünse okula yürüyerek ya da bisikletle gitmeleri istenecek.
Toplu taşıma yerine servisler tercih edilecek ama servislerde öğrencilerin yan yana oturmasına izin verilmeyecek.
Çocukları okula anne babalar bırakacaksa bunu okulun içine girmeden yapmaları istenecek.
Ve kapıda birikmeleri önlemek amacıyla her sınıf için farklı okul başlangıç saati verilecek.
Velilerin okula girmeleri hiç istenmiyor, çok zorunlu durumlarda 2 metre kuralına uyulması gerekiyor.
Veli-öğretmen görüşmeleri ise okula gelmeden telefon ya da görüntülü arama ile yapılacak.
Okulların içinde de değişiklikler planlanıyor.
Öğrenciler evlerinden çanta, kalem, kitap, her ne olursa olsun getiremeyecekler.
Bunlar fermuarlı çantalar içinde okulda kalacak ve her öğrenci okula geldiğinde kendi çantasındaki eşyaları kullanabilecek.
Okuldaki
eşyalar da olabildiğince
sade ve temizlenmesi kolay olanlardan seçilecek.
Gün içinde öğrencilerin diğer sınıftakilerle temasının engellenmesi için teneffüs saatleri farklı olacak.
Bir sınıf teneffüsteyken diğeri derste olacak.
Ve tabii öğrenciler eskiye göre çok daha fazla el yıkamaya teşvik edilecek.
Yeni normale alışın
Birbirimize sarılacağımız, her buluştuğumuzda el sıkışacağımız, öpüşeceğimiz, kucaklaşacağımız günleri iple çekiyoruz.
Çekiyor muyuz gerçekten de?
Çekmeyelim efendim.
Bu alışkanlıklarınızı rafa kaldırın, unutun, bir daha da hatırlamayın.
Yeni normale alışın.
Çünkü araştırmalardan çıkan ve görünen o ki; korona geçse başka virüsler gelecek ve insanlığı tehdit edecek.
Unutmayın, artık hepimiz soğuğuz, hepimiz mesafeliyiz.,
Canlı yayında gözleri doldu
Tolga Yüce’nin Instagram’daki “Tek Hece” adlı programı hayli ilgi görüyor.
Geçenlerde Mehmet Ali Erbil katıldı yayına.
Ne çok özlemişiz kendisini.
Tolga “Çok özledik seni, o kadar çok sevenin var ki” derken gözleri doldu.
İzlerken ben de duygulandım.
Umarım Tolga’nın bu yayını, Erbil’e kavuşacağımız günlerin müjdecisi olur.
Okullara korona önlemi
Türkiye’de okullar eylül ayında açılacak.
Peki ya haziran başında açılmış olsaydı?
Ya da okullar eylül ayında açıldığında çocukları nasıl bir hayat bekleyecek?
Gelin İngiltere’deki yeni sistem üzerinden tahminlerde bulunalım.
Öğrencilerin evlerine yakın okullarda okumaları ve mümkünse okula yürüyerek ya da bisikletle gitmeleri istenecek.
Toplu taşıma yerine servisler tercih edilecek ama servislerde öğrencilerin yan yana oturmasına izin verilmeyecek.
Çocukları okula anne babalar bırakacaksa bunu okulun içine girmeden yapmaları istenecek.
Ve kapıda birikmeleri önlemek amacıyla her sınıf için farklı okul başlangıç saati verilecek.
Velilerin okula girmeleri hiç istenmiyor, çok zorunlu durumlarda 2 metre kuralına uyulması gerekiyor.
Veli-öğretmen görüşmeleri ise okula gelmeden telefon ya da görüntülü arama ile yapılacak.
Okulların içinde de değişiklikler planlanıyor.
Öğrenciler evlerinden çanta, kalem, kitap, her ne olursa olsun getiremeyecekler.
Bunlar fermuarlı çantalar içinde okulda kalacak ve her öğrenci okula geldiğinde kendi çantasındaki eşyaları kullanabilecek.
Okuldaki
eşyalar da olabildiğince
sade ve temizlenmesi kolay olanlardan seçilecek.
Gün içinde öğrencilerin diğer sınıftakilerle temasının engellenmesi için teneffüs saatleri farklı olacak.
Bir sınıf teneffüsteyken diğeri derste olacak.
Ve tabii öğrenciler eskiye göre çok daha fazla el yıkamaya teşvik edilecek.
Yeni normale alışın
Birbirimize sarılacağımız, her buluştuğumuzda el sıkışacağımız, öpüşeceğimiz, kucaklaşacağımız günleri iple çekiyoruz.
Çekiyor muyuz gerçekten de?
Çekmeyelim efendim.
Bu alışkanlıklarınızı rafa kaldırın, unutun, bir daha da hatırlamayın.
Yeni normale alışın.
Çünkü araştırmalardan çıkan ve görünen o ki; korona geçse başka virüsler gelecek ve insanlığı tehdit edecek.
Unutmayın, artık hepimiz soğuğuz, hepimiz mesafeliyiz.,
Canlı yayında gözleri doldu
Tolga Yüce’nin Instagram’daki “Tek Hece” adlı programı hayli ilgi görüyor.
Geçenlerde Mehmet Ali Erbil katıldı yayına.
Ne çok özlemişiz kendisini.
Tolga “Çok özledik seni, o kadar çok sevenin var ki” derken gözleri doldu.
İzlerken ben de duygulandım.
Umarım Tolga’nın bu yayını, Erbil’e kavuşacağımız günlerin müjdecisi olur.