Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ömür GEDİK>Okullara korona önlemi
"Ömür Gedik" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ömür Gedik" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Okullara korona önlemi

21 Mayıs 2020

Türkiye’de okullar eylül ayında açılacak.


Peki ya haziran başında açılmış olsaydı?
Ya da okullar eylül ayında açıldığında çocukları nasıl bir hayat bekleyecek?
Gelin İngiltere’deki yeni sistem üzerinden tahminlerde bulunalım.
Öğrencilerin evlerine yakın okullarda okumaları ve mümkünse okula yürüyerek ya da bisikletle gitmeleri istenecek.
Toplu taşıma yerine servisler tercih edilecek ama servislerde öğrencilerin yan yana oturmasına izin verilmeyecek.
Çocukları okula anne babalar bırakacaksa bunu okulun içine girmeden yapmaları istenecek.
Ve kapıda birikmeleri önlemek amacıyla her sınıf için farklı okul başlangıç saati verilecek.
Velilerin okula girmeleri hiç istenmiyor, çok zorunlu durumlarda 2 metre kuralına uyulması gerekiyor.
Veli-öğretmen görüşmeleri ise okula gelmeden telefon ya da görüntülü arama ile yapılacak.
Okulların içinde de değişiklikler planlanıyor.
Öğrenciler evlerinden çanta, kalem, kitap, her ne olursa olsun getiremeyecekler.
Bunlar fermuarlı çantalar içinde okulda kalacak ve her öğrenci okula geldiğinde kendi çantasındaki eşyaları kullanabilecek.
Okuldaki
eşyalar da olabildiğince
sade ve temizlenmesi kolay olanlardan seçilecek.
Gün içinde öğrencilerin diğer sınıftakilerle temasının engellenmesi için teneffüs saatleri farklı olacak.
Bir sınıf teneffüsteyken diğeri derste olacak.
Ve tabii öğrenciler eskiye göre çok daha fazla el yıkamaya teşvik edilecek.

Yeni normale alışın

Birbirimize sarılacağımız, her buluştuğumuzda el sıkışacağımız, öpüşeceğimiz, kucaklaşacağımız günleri iple çekiyoruz.
Çekiyor muyuz gerçekten de?
Çekmeyelim efendim.
Bu alışkanlıklarınızı rafa kaldırın, unutun, bir daha da hatırlamayın.
Yeni normale alışın.
Çünkü araştırmalardan çıkan ve görünen o ki; korona geçse başka virüsler gelecek ve insanlığı tehdit edecek.
Unutmayın, artık hepimiz soğuğuz, hepimiz mesafeliyiz.,

Canlı yayında gözleri doldu

Tolga Yüce’nin Instagram’daki “Tek Hece” adlı programı hayli ilgi görüyor.
Geçenlerde Mehmet Ali Erbil katıldı yayına.
Ne çok özlemişiz kendisini.
Tolga “Çok özledik seni, o kadar çok sevenin var ki” derken gözleri doldu.
İzlerken ben de duygulandım.
Umarım Tolga’nın bu yayını, Erbil’e kavuşacağımız günlerin müjdecisi olur.

X
Ömür GEDİK Ömür GEDİKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Türkiye COVID-19’la mücadelesinde dünya sıralamasında nerede duruyorSedat ERGİNTürkiye COVID-19’la mücadelesinde dünya sıralamasında nerede duruyor?21.05.2020
10 soruda bayram tatilinde çalışanların haklarıNoyan Doğan10 soruda bayram tatilinde çalışanların hakları21.05.2020
Bu tıklar sadece bizim değil dünyanın sorunuSinem VuralBu tıklar sadece bizim değil dünyanın sorunu21.05.2020
Bir Korona ayı kaç miladi yıldırErtuğrul ÖZKÖKBir 'Korona ayı' kaç miladi yıldır21.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.