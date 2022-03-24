O öldü, ikizini verelim

Squid Game”i hepimiz izlemiş, sevenler ve nefret edenler diye ikiye ayrılmıştık. Nefret de sevgiden doğardı bazen, yani aslında herkes müptelası olmuştu dizinin.
Neyse, “Squid Game”in ikinci sezonu geliyor. Ve hatta ölen karakterlerin bile döneceği haberleri sızmaya başladı bile. Para uğruna hayatını riske atanların çoğunun öldüğü dizide ölümleriyle bizi kahreden favori karakterlerimiz vardı hatırlarsanız.
İşte dizinin yaratıcısı Hwang Dong Hyuk, bunlardan birinin ikinci sezonda ikiziyle geri dönebileceğinin ipucunu verdi.
Güney Kore’nin yarışmalara olan tutkusunda ilham alıp büyük başarı elde ederek dünyayı kavuran dizide çareler tükenmiyor anlayacağınız.
Ölen karakterleri ikiziyle geri getirmek de iyi fikirmiş aslında.
Türk dizilerinde de denenebilir.
Suadiye’de sanat buluşması
Bu fotoğrafta gördüğünüz Türkiye’nin ilk sanat köyünü kuran Uğur Çalışkan’ın eseri.
Sadece Uğur Çalışkan’ın değil pek çok değerli sanatçının eserinin bir araya geldiği yer ise Bağdat Caddesi Suadiye’de yeni açılan, çiçeği burnunda sanat merkezi Decollage Art Space.
7 katlı bir binaya konumlanan ve her katında sanata dair ayrı bir dünya yaratan Decollage’ı Emel Müftüoğlu ile birlikte gezdik.
Victoria Şahin kuruculuğunda hayata geçen merkezin sanat danışmanlığını Begüm Güney yapıyor.
7 katlı binanın bir katında atölye, performans ve sanat çalışmalarının yapılacağı geniş bir alan bırakılmış.
Sanat galerisi ve sanat kitaplığı sergileri gezen sanatseverlerin buluşma noktası olacak gibi.
Şehir içinde sanatla sosyalleşerek buluşmak isteyenlerin mutlaka Decollage’ı deneyimlemesi lazım.
Ve vazgeçilmezimiz alışveriş...
Metaverse’de sanal eser satın almaya kendi adıma henüz geçemedim.
Belki bir süre sonra ona da alışacağız ama buradaki Art Shop’ta ulaşılabilir fiyatlarla heykel olsun, tablo olsun sanat eseri sahibi olmak da mümkün.
Sanata paha biçilmez gerçi ama fiyatlardan bahsetmişken son zamanların sanat dedikodusunu da vermeden geçmeyeyim.
Andy Warhol’un Marilyn Monroe tablosu 20’nci yüzyılın en pahalı eseri olacak gibi duruyor.
İngiltere’de açık arttırmaya çıkan tablonun 200 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
İnsan adını yaşamaz mı?
Çocuğa koyulan ismi kafaya göre değiştirmek ne tuhaf değil mi?
Ben kedime koyduğum ismi bile değiştirmezken millet çocuklarının adını kolayca değiştiriveriyor.
Buyurun Kylie Jenner’a.
Geçen ay dünyaya gelen oğluna Wolf (Kurt) adını koymuştu.
Arasının hiç de iyi olmadığı fenomen Tammy Hembrow “Kylie benim oğlumun adını çaldı” deyince Jenner delirdi.
“Her yer Wolf oldu” diyerek oğlunun adını değiştireceğini söyledi.
“Oğlumun adı artık Wolf değil” diyerek son noktayı koydu.
Her insan adını yaşar, isimlerin insanların karakterleri üzerindeki etkisi büyüktür derler.
Bu çocuk şimdi hangi adını yaşayacak acaba?
Unutulmaz bir dizi repliği
“Konu hayaller olunca insan bocalayabilir ama başarısız olmanın tek yolu hayallerden vazgeçmektir.” (Dracula)
O öldü, ikizini verelim
Squid Game”i hepimiz izlemiş, sevenler ve nefret edenler diye ikiye ayrılmıştık. Nefret de sevgiden doğardı bazen, yani aslında herkes müptelası olmuştu dizinin.
Neyse, “Squid Game”in ikinci sezonu geliyor. Ve hatta ölen karakterlerin bile döneceği haberleri sızmaya başladı bile. Para uğruna hayatını riske atanların çoğunun öldüğü dizide ölümleriyle bizi kahreden favori karakterlerimiz vardı hatırlarsanız.
İşte dizinin yaratıcısı Hwang Dong Hyuk, bunlardan birinin ikinci sezonda ikiziyle geri dönebileceğinin ipucunu verdi.
Güney Kore’nin yarışmalara olan tutkusunda ilham alıp büyük başarı elde ederek dünyayı kavuran dizide çareler tükenmiyor anlayacağınız.
Ölen karakterleri ikiziyle geri getirmek de iyi fikirmiş aslında.
Türk dizilerinde de denenebilir.
Suadiye’de sanat buluşması
Bu fotoğrafta gördüğünüz Türkiye’nin ilk sanat köyünü kuran Uğur Çalışkan’ın eseri.
Sadece Uğur Çalışkan’ın değil pek çok değerli sanatçının eserinin bir araya geldiği yer ise Bağdat Caddesi Suadiye’de yeni açılan, çiçeği burnunda sanat merkezi Decollage Art Space.
7 katlı bir binaya konumlanan ve her katında sanata dair ayrı bir dünya yaratan Decollage’ı Emel Müftüoğlu ile birlikte gezdik.
Victoria Şahin kuruculuğunda hayata geçen merkezin sanat danışmanlığını Begüm Güney yapıyor.
7 katlı binanın bir katında atölye, performans ve sanat çalışmalarının yapılacağı geniş bir alan bırakılmış.
Sanat galerisi ve sanat kitaplığı sergileri gezen sanatseverlerin buluşma noktası olacak gibi.
Şehir içinde sanatla sosyalleşerek buluşmak isteyenlerin mutlaka Decollage’ı deneyimlemesi lazım.
Ve vazgeçilmezimiz alışveriş...
Metaverse’de sanal eser satın almaya kendi adıma henüz geçemedim.
Belki bir süre sonra ona da alışacağız ama buradaki Art Shop’ta ulaşılabilir fiyatlarla heykel olsun, tablo olsun sanat eseri sahibi olmak da mümkün.
Sanata paha biçilmez gerçi ama fiyatlardan bahsetmişken son zamanların sanat dedikodusunu da vermeden geçmeyeyim.
Andy Warhol’un Marilyn Monroe tablosu 20’nci yüzyılın en pahalı eseri olacak gibi duruyor.
İngiltere’de açık arttırmaya çıkan tablonun 200 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
İnsan adını yaşamaz mı?
Çocuğa koyulan ismi kafaya göre değiştirmek ne tuhaf değil mi?
Ben kedime koyduğum ismi bile değiştirmezken millet çocuklarının adını kolayca değiştiriveriyor.
Buyurun Kylie Jenner’a.
Geçen ay dünyaya gelen oğluna Wolf (Kurt) adını koymuştu.
Arasının hiç de iyi olmadığı fenomen Tammy Hembrow “Kylie benim oğlumun adını çaldı” deyince Jenner delirdi.
“Her yer Wolf oldu” diyerek oğlunun adını değiştireceğini söyledi.
“Oğlumun adı artık Wolf değil” diyerek son noktayı koydu.
Her insan adını yaşar, isimlerin insanların karakterleri üzerindeki etkisi büyüktür derler.
Bu çocuk şimdi hangi adını yaşayacak acaba?
Unutulmaz bir dizi repliği
“Konu hayaller olunca insan bocalayabilir ama başarısız olmanın tek yolu hayallerden vazgeçmektir.” (Dracula)