Nurgül Yeşilçay’ı kızdırdılar

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Site yönetiminin kafayı sokak kedilerine taktığını yazdı.

Demişler ki; “Beslemeyin, aç kalsınlar.”

Dahası var.

Yetmemiş, “Su da vermeyin” demişler!

Biz sıcacık evlerimizde üç öğün sofralar donatırken o garibanlar dışarıda, soğukta, üstüne bir de aç, susuz kalacaklar.

Böyle yazılar gönderen çok site yönetimi var ne yazık ki.

Oysa yapılacak şey belli; kısırlaştırarak çoğalmalarını engellemek ve mama, su odakları yaparak olanları yaşatmak.

Önce site yönetiminin duyurusunu, sonra da Nurgül’ün onlara cevabını buraya alıntılıyorum:

“Sokak kedilerini blok içinde beslemeyin, blok içine, önüne ve ortak alanlara mama ve su bırakmayın. Saygılarımızla. Saklıkent Evleri Yönetimi”

Ve bu da Nurgül’ün haklı isyanı: “Ha bir de böyle dertsiz insan derdi var. Kediye, köpeğe, kurda, kuşa, aciz insana sarıp kendinden güçlüye ses etmeyen. Kocaman yazmışlar bir de. Levent Kırca skeci gibi.”

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Umarım Nurgül’ün bu yazısından sonra sitede bir şeyler değişir.

Kısırlaştırmaya bütçe ayrılır, belli alanlara mama, su odakları da yapılır.

Yaşam hakkı desteklenir.

İyi haberler alacağımı umuyorum, olunca onu da yazarım.

Gaziantep Gazeteciler Derneği yeni yerinde

İki başkan da kadın olunca, her şey daha mı güzel oluyor acaba?

Ben böyle hissettim en azından.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay geçtiğimiz günlerde bir protokol imzaladı.

Gaziantep’te daha önce Harikalar Diyarı olarak kullanılan bina Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezi olarak kullanılmak amacıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne tahsis edildi.

Meslektaşlarım adına çok sevindim.

Meral Ay, bu gelişme hakkında şöyle konuştu: “Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, gazetecilerin aileleri ve dostları ile güzel vakit geçireceği, emekli gazetecilerin buluşma noktası olacağı, sahada aktif olarak görev yapan muhabirlerin soluk alacağı, Süper Lig karşılaşmalarının dev ekrandan izlenebileceği, piyasa koşullarının altında hizmet verecek bir kültür merkezini hizmete açmak için çalışmalara başladık.”

Cemiyete teslim edilen binanın sadece sosyal tesis değil aynı zamanda kültür merkezi olarak da kullanılacak olması bu tesisi diğer illerdeki benzerlerinden ayırıyor.

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Meral Ay, merkezde kafeterya hizmetinin yanında imza günlerinin düzenlendiği, söyleşilerin yapıldığı, bazı kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği, aynı zamanda içerisinde kitaplığın bulunduğu ve basınla ilgili eserlerin sergilendiği mini bir müzeden de söz ediyor.

Özellikle eğitim ve sağlık başta olmak üzere, en fazla ihtiyaç duyulan alanlardaki indirim anlaşmalarına yeni firma ve kuruluşları eklemek için çaba gösterdiklerini de söylüyor.

Bölgenin en önemli ve etkili STK’larından birisi olan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti yönetimini tebrik ediyorum.

Kızım Tayga oraya yerleştiğinden beri “ikinci evim” dediğim Gaziantep’e çok sık gidip geldiğim için çalışmalarında bizzat yer almayı da çok isterim bu arada.

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Gelecek hafta Meral Ay ile buluşup neler yapabiliriz konuşacağız.