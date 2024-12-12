MÜYORBİR’den Müzik Müzesi

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Geçtiğimiz gün düzenlenen kahvaltı programında, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek önemli etkinlikler ve projeler duyuruldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, bu yıl boyunca gerçekleşecek konserler, performanslar ve etkinliklerin yanı sıra, müzikle 40 yılını dolduran sanatçılara verilecek ödüller hakkında da bilgiler verdi.

Şeşen’in en yerinde yakınması teliflerle ilgili olandı ki bu sadece MÜYORBİR’in değil diğer tüm müzik meslek birliklerinin de ortak sorunu.

Şeşen’in bu konuda kurduğu “Bizim şarkılarımız bizler öldükten 70 yıl sonra kamuya mal olacak. Peki, yaşarken haklarımızı korumak gerekmiyor mu” cümlesi her şeyi anlatıyor aslında.

Telif konusunda dev adımlar atılmış olmasına rağmen gidilecek yolun uzun ve engebeli olduğunu hepimiz biliyoruz.

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Aralarında Ali Rıza Türker, Melek Mosso, Demet Sağıroğlu’nun da bulunduğu MÜYORBİR İletişim ve Sosyal İlişkiler Kurulu’nun başkanlığını üstlenen Nükhet Duru da Şeşen’in sözlerine şu şekilde destek verdi:

“Hayat tecrübemde gördüm ki, Türkiye’de sanatçının örgütlenmesi zorluklarla dolu.Yasalar doğrultusunda bir meslek birliği kurmak, birliği yaşatmak ve özellikle hak takibinde zorlukları aşmak ciddi bir dayanışma gerektiriyor. Sevgili Burhan da konuşmasında değindi, bugünün Türkiyesi’nde müzik üreterek ayakta durabilmek zorluklarla dolu.”

Peki MÜYORBİR, 25’inci yılında neler yapacak?

Lisanslama çalışmaları daha da hızlanarak devam edecek.

25’inci yıl müzik şöleninde düzenlenecek konserle birlikte müzikte 40 yılını doldurmuş sanatçılara, hak ediş listelerinde ilk 10 sırayı paylaşan gençlere ve MÜYORBİR in kuruluşuna katkı sağlayan isimlere ödül ve teşekkür plaketleri sunulacak.

Düzenlenecek panellerde Türk halk müziği ve Türk sanat müziği konularında uzmanlar görüşler paylaşacak.

İstanbul’da ağustos ayında yapılacak İstanbul Festivali kapsamında güçlü sanatçılardan oluşan bir kadroyla bir konser düzenlenecek. Konserden elde edilecek gelir, MÜYORBİR’in ihtiyaç sahibi üyelerine dağıtılacak.

Ve müze... MÜYORBİR, 25’inci yılında bir Müzik Müzesi kuruyor.

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Müzede Cumhuriyet tarihi boyunca kronolojik bir akışta ve farklı müzik türlerinde; ozan, besteci, yorumcu ve kompozitör kimlikli müziğimizin önemli isimleri simgesel ögelerle yaşatılacak.

Müzenin yeri henüz belli değil, çalışmalar başladığında daha detaylı bilgileri sizlere aktarıyor olacağım.

Bu arada müzeye katkı sağlamak isteyen kişiler, akademisyenler ya da kurumlar MÜYORBİR yönetimi ile iletişime geçebilir.

Nükhet mottosu

Nükhet Duru’nun hayata, işine bağlılığı, yine hayattan ve yaptığı işten aldığı keyif, yerinde duramayan kıpır kıpır, herkesi mıknatıs gibi kendine çeken mizacı herkes tarafından bilinir.

Toplantıdaki konuşmasının başında yine pozitif bakış açısını konuşturdu ve hepimize şu cümlelerle iyi geldi.

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Sizlerle de paylaşmadan geçmek istemedim.

“Bugün yine çok güzelsin hayat...Seni sevdiğimi söylemek geliyor içimden. Güvercinler uçuruyorum hiç tanımadıklarıma yüreğimden. Bugün yine çok güzelsin hayat. Her şeye rağmen.Ah benim yaşama sevincim, dur seni bir öpeyim gözlerinden.”