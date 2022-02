Maske bekçisiyim

14 Şubat geçti ya, arkasından konuşabiliriz.

Sevgililer Günü tüketim çılgınlığına bir tepki olarak, “Aşk tek bir gün kutlanamaz!” fikrinden ve aşkı tanımladığımız en güzel iletişim dilinin sanat olduğu inancıyla doğan ve bu sene 14’üncüsü gerçekleşen 360 Dereceden Aşk Festivali tüm şubat ayı boyunca İstanbul’u sarıp sarmalayacak.

Tam 13 senedir her şubat ayında fikir annesi Işık Gençoğlu küratörlüğünde ve İstanbul Concept organizasyonunda yoluna devam eden festival, 100’den fazla kültür, sanat, tasarım profesyonelini, 300’den fazla eseri, pek çok kurum ve STK’yı aşkın etrafında buluşturuyor.

Ama bunu yaparken de klasik olandan kaçınıyor.

Yani “aşk” diyor ama kalp sembolünü kullanmıyor.

14 Şubat’ı kutlamıyor.

Festivalin bu yılki teması: “Evin Nerede?/Where is Your Home?”

360 dereceden aşk şemsiyesi altında tüm etkinlikler bu soru ile; yangınlardan sonra evsiz kalan canlılardan kendi şehrine yabancılaşanlara, göçe mecbur bırakılıp evlerini terk etmek zorunda kalanlara kadar yaşamın tüm aktörlerine ve tüm olgularına projeksiyon tutuyor.