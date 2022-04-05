Marka değeri için bu şart

Hafta sonu Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’ni izlemek üzere İngiltere’ye gittim ve British Airways ile seyahat ettim.
İnişe yarım saat kala bir anons geçtiler.
İngiltere’deki ve dünyanın farklı bölgelerindeki yardıma muhtaç çocuklar ve Ukrayna’daki savaş mağduru insanlar için yardım toplayacaklarını söylediler.
Hostesler yolcular arasında gezip, “Küçük yardımlar büyük farklar yaratır” diyerek bozuk paraları topladı.
Bunların haricinde British Airways her yıl kendinden de 2 milyon pound tutarında yardım yapıyor.
Büyük kurumların “hep bana” demeden dünyaya, sosyal sorumluluk adına bir katkı sağlaması çok güzel.
Dünya markaları işte böyle yardımlarla kendilerine, isimlerine anlam katarak güçleniyor.
Marka yaratmak ya da mevcut markalarını güçlendirmek isteyen şirketlere bir kez daha seslenmiş olayım.
Büyümek ve büyük kalmak istiyorsanız sosyal sorumluluğu markanızın bir parçası haline getirin.
Ben bir uzaylı
Çok acı ama gerçek, ellerimizi yıkamanın önemini pandemiyle birlikte öğrendik.
Çok dokunulan ve yüksek risk teşkil eden şeylere dikkat etmemiz gerektiğini de.
Otellerde dokunur dokunmaz ellerinizi yıkamanız gereken şeylerin başında ışık, klima açma kapama düğmeleri, telefon, kapı kolları ve uzaktan kumanda geliyor dedik.
Maske takmayı, insanlar arası mesafe bırakmayı yine bu dönemde alışkanlık haline getirdik.
Şimdi dünyaya bakıyorum da bunlardan bazılarından vazgeçilmek üzere.
Londra mesela, kimse maske takmıyor artık.
Tokalaşmalar, sarılmalar da başlamış.
Maske, mesafe unutulmuş yani.
Ben yeni düzene alışmış bir uzaylı gibi kaldım eskiye dönenlerin arasında.
Kapalı ve kalabalık yerlerde maskemi çıkarmıyorum.
Hijyene had safhada devam ediyorum.
Ve mesafeye, kimseyle yakınlaşmamaya özen gösteriyorum.
Varsın soğuk nevale desinler, hasta olmaktan ve yakınlarıma bulaştırmaktan iyidir.
Karga yeniden çevriliyor
Yılan hikayesine dönen “Karga” (The Crow) filminin yeniden çevriminde sevindirici bir gelişme yaşandı.
En son Jason Momoa’dan boşalan başrol koltuğuna Bill Skarsgard’ın oturacağı açıklandı.
“Karga”nın yılan hikayesini bir hatırlayalım.
James O’Barr imzalı çizgi romanlardan uyarlanan “The Crow” 1994 yılında gösterime girmiş ve büyük beğeni toplamıştı.
Bruce Lee’nin oğlu Brandon Lee’nin çekimler sırasında dolu unutulan bir silah nedeniyle hayatını kaybetmesi de unutulmaz set kazası olarak tarihe geçmişti.
Devam filmleri çekilen “The Crow”un yeniden çevrimi yıllar boyu konuşuldu, planlandı ama bir türlü gerçekleşmedi.
Jason Momoa’dan önce Bradley Cooper, Tom Hiddleston, Alexander Skarsgard, Jack Huston gibi pek çok ünlü oyuncunun adı geçti başrol için.
Ama kısmet Bill Skarsgard’aymış.
2 gün önce kendisiyle anlaşıldığı haberi geldi.
Rupert Sanders’ın yöneteceği filmin çekimlerine haziran ayında başlanacak.
Prag ve Münih’te çekilecek “The Crow”un bütçesinin 50 milyon dolar olduğu söyleniyor.
Unutulmayan bir film repliği
“Sürekli konuşuyor olmak iletişim kurmak anlamına gelmez.”
(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)
Marka değeri için bu şart
Hafta sonu Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’ni izlemek üzere İngiltere’ye gittim ve British Airways ile seyahat ettim.
İnişe yarım saat kala bir anons geçtiler.
İngiltere’deki ve dünyanın farklı bölgelerindeki yardıma muhtaç çocuklar ve Ukrayna’daki savaş mağduru insanlar için yardım toplayacaklarını söylediler.
Hostesler yolcular arasında gezip, “Küçük yardımlar büyük farklar yaratır” diyerek bozuk paraları topladı.
Bunların haricinde British Airways her yıl kendinden de 2 milyon pound tutarında yardım yapıyor.
Büyük kurumların “hep bana” demeden dünyaya, sosyal sorumluluk adına bir katkı sağlaması çok güzel.
Dünya markaları işte böyle yardımlarla kendilerine, isimlerine anlam katarak güçleniyor.
Marka yaratmak ya da mevcut markalarını güçlendirmek isteyen şirketlere bir kez daha seslenmiş olayım.
Büyümek ve büyük kalmak istiyorsanız sosyal sorumluluğu markanızın bir parçası haline getirin.
Ben bir uzaylı
Çok acı ama gerçek, ellerimizi yıkamanın önemini pandemiyle birlikte öğrendik.
Çok dokunulan ve yüksek risk teşkil eden şeylere dikkat etmemiz gerektiğini de.
Otellerde dokunur dokunmaz ellerinizi yıkamanız gereken şeylerin başında ışık, klima açma kapama düğmeleri, telefon, kapı kolları ve uzaktan kumanda geliyor dedik.
Maske takmayı, insanlar arası mesafe bırakmayı yine bu dönemde alışkanlık haline getirdik.
Şimdi dünyaya bakıyorum da bunlardan bazılarından vazgeçilmek üzere.
Londra mesela, kimse maske takmıyor artık.
Tokalaşmalar, sarılmalar da başlamış.
Maske, mesafe unutulmuş yani.
Ben yeni düzene alışmış bir uzaylı gibi kaldım eskiye dönenlerin arasında.
Kapalı ve kalabalık yerlerde maskemi çıkarmıyorum.
Hijyene had safhada devam ediyorum.
Ve mesafeye, kimseyle yakınlaşmamaya özen gösteriyorum.
Varsın soğuk nevale desinler, hasta olmaktan ve yakınlarıma bulaştırmaktan iyidir.
Karga yeniden çevriliyor
Yılan hikayesine dönen “Karga” (The Crow) filminin yeniden çevriminde sevindirici bir gelişme yaşandı.
En son Jason Momoa’dan boşalan başrol koltuğuna Bill Skarsgard’ın oturacağı açıklandı.
“Karga”nın yılan hikayesini bir hatırlayalım.
James O’Barr imzalı çizgi romanlardan uyarlanan “The Crow” 1994 yılında gösterime girmiş ve büyük beğeni toplamıştı.
Bruce Lee’nin oğlu Brandon Lee’nin çekimler sırasında dolu unutulan bir silah nedeniyle hayatını kaybetmesi de unutulmaz set kazası olarak tarihe geçmişti.
Devam filmleri çekilen “The Crow”un yeniden çevrimi yıllar boyu konuşuldu, planlandı ama bir türlü gerçekleşmedi.
Jason Momoa’dan önce Bradley Cooper, Tom Hiddleston, Alexander Skarsgard, Jack Huston gibi pek çok ünlü oyuncunun adı geçti başrol için.
Ama kısmet Bill Skarsgard’aymış.
2 gün önce kendisiyle anlaşıldığı haberi geldi.
Rupert Sanders’ın yöneteceği filmin çekimlerine haziran ayında başlanacak.
Prag ve Münih’te çekilecek “The Crow”un bütçesinin 50 milyon dolar olduğu söyleniyor.
Unutulmayan bir film repliği
“Sürekli konuşuyor olmak iletişim kurmak anlamına gelmez.”
(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)