Haberin Devamı

Yeni albümle birlikte çıkılacak turnede burası da vardı.

Çok sevinenler çoktu.

Ama gelin görün ki haber asparagasmış.Duygularımızla oynamışlar!

Bunun bir telafisini bekliyoruz tabii.

Lady Gaga duy bizi, gerçek bir İstanbul konseri açıkla, çöz bu işi!

Yapay zekâya sövenler burada mı?

Siz de eminim zaman zaman yapay zekâ ya da operatörlerle konuşuyorsunuzdur.

Peki onlara “günaydın”, “merhaba”, “nasılsın”, “lütfen” gibi kelimeler de kullanıyor musunuz?

Bir sorunuzu cevapladığında teşekkür ediyor musunuz?

Ben karşımdaki bir insanmış gibi bunların hepsini yapıyorum.

Yüzüne kapatmıyorum.

Arada yanlış cevaplar da verdiği oluyor, hiç sövüp saymıyorum.

Dilimin çirkin şeylere alışmasından korkuyorum çünkü.

Tek yaptığı ve programlanma amacı bana yardım etmek olan yapay zekâya karşı nazik olmayı, beni delirten ve iyi niyetlerinden şüphe ettiğim onca insandan daha değerli buluyorum ben.

Ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Haberin Devamı

Görüntülü konuşma teknikleri

Telefonda görüntülü konuşurken, o çok yakından çekilen yüzlerinin halini beğenmeyenler.

Artık ayarlarla oynayıp görüntülü konuşmaları kâbus olmaktan çıkarabiliyorsunuz.

Cildinizi güzelleştirip, ses izolasyonu ile arka plandan gelen gürültülü sesleri yok edebiliyorsunuz.

Portre modu arka planı yok edebiliyor.

Işığa basıp yüzdeki çizgilerden kurtulabiliyorsunuz.

Filtrelere gelip her şeyi daha da güzelleştirebiliyorsunuz.

“Doğallık önemli” falan demeyin.

Önemli olan ekrana bakarken benim kendimi beğenmem ve karşı tarafın benim o beğendiğim halimi görüyor olması.

Konuşmayı kısa kesmeme gerek bırakmayacak tüm bu ayarları açtım bile.