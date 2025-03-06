×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarÖmür GEDİKLady Gaga haberi doğru mu?
Ömür Gedik
Ömür Gedik
Ömür GedikYazarın Tüm Yazıları

Lady Gaga haberi doğru mu?

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar

Sızdırılan ekran görüntüleri Lady Gaga’nın 22-23 Ekim tarihlerinde İstanbul’da konser vereceğini müjdeliyordu.

Haberin Devamı

Yeni albümle birlikte çıkılacak turnede burası da vardı.
Çok sevinenler çoktu.
Ama gelin görün ki haber asparagasmış.Duygularımızla oynamışlar!
Bunun bir telafisini bekliyoruz tabii.
Lady Gaga duy bizi, gerçek bir İstanbul konseri açıkla, çöz bu işi!

Yapay zekâya sövenler burada mı?

Siz de eminim zaman zaman yapay zekâ ya da operatörlerle konuşuyorsunuzdur.
Peki onlara “günaydın”, “merhaba”, “nasılsın”, “lütfen” gibi kelimeler de kullanıyor musunuz?
Bir sorunuzu cevapladığında teşekkür ediyor musunuz?
Ben karşımdaki bir insanmış gibi bunların hepsini yapıyorum.
Yüzüne kapatmıyorum.
Arada yanlış cevaplar da verdiği oluyor, hiç sövüp saymıyorum.
Dilimin çirkin şeylere alışmasından korkuyorum çünkü.
Tek yaptığı ve programlanma amacı bana yardım etmek olan yapay zekâya karşı nazik olmayı, beni delirten ve iyi niyetlerinden şüphe ettiğim onca insandan daha değerli buluyorum ben.
Ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Haberin Devamı

Görüntülü konuşma teknikleri

Telefonda görüntülü konuşurken, o çok yakından çekilen yüzlerinin halini beğenmeyenler.
Artık ayarlarla oynayıp görüntülü konuşmaları kâbus olmaktan çıkarabiliyorsunuz.
Cildinizi güzelleştirip, ses izolasyonu ile arka plandan gelen gürültülü sesleri yok edebiliyorsunuz.
Portre modu arka planı yok edebiliyor.
Işığa basıp yüzdeki çizgilerden kurtulabiliyorsunuz.
Filtrelere gelip her şeyi daha da güzelleştirebiliyorsunuz.
“Doğallık önemli” falan demeyin.
Önemli olan ekrana bakarken benim kendimi beğenmem ve karşı tarafın benim o beğendiğim halimi görüyor olması.
Konuşmayı kısa kesmeme gerek bırakmayacak tüm bu ayarları açtım bile.

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Türk halkı PKK’nın silah bırakacağına inanıyor mu

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Tarih yazan cesurlar

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

İtibar proje değil yaşam felsefesidir

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Kadınlar Günü için müzik

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

‘Beynime çip taktın’ dedi, doktor bıçakladı... Komplo…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ
TÜM YAZARLARIMIZ