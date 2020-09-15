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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Kültür sanata korona darbesi

15 Eylül 2020

Koronada son durum ve sonuçları hiç parlak değil.

Dünyanın pek çok ülkesinde tiyatrolar ve tiyatro salonlarında yapılan konserler, aynı festivaller ve gece hayatı gibi bir süreliğine rafa kalktı.
Bir süreliğine derken ne kadar zamandan bahsettiğimiz hakkında farklı söylemler var.
Ama en güvenilir olanlar, 2021’in ortaları ve hatta sonuna kadar yasaklar, tedbir ve önlemlerle yaşamamız gerektiğini söylüyor.
Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim olan Dr. Anthony Fauci, tiyatro salonlarına maske takmadan, enfekte olma riski taşımadan maskesiz girebilmek için 1 yıl daha beklememiz gerektiğini söylüyor.
Aşı bu yılın sonunda ya da 2021’in başlarında bulunmuş olsa bile etkisi yüzde 75 ile sınırlı olacak ve tüm toplumun aşılanması 1 yılı bulacak.
Fauci’ye göre, bulaşma riskinin düşük olduğu yerlerdeki tiyatro salonları önümüzdeki yılın başlarında ancak yüzde 25 kapasite ve maske takma zorunluluğu ile açılabilecek.
Kültür sanat adına durum sadece Türkiye değil, tüm dünyada sıkıntılı yani.

“Gitmiştin baktığımda”

Söz ve müziği kendine ait şarkılarla çıkış yapan genç isimlere bayılıyorum. Bu ayrı bir yetenek çünkü.
Üstüne bir de güzel ses, yorum ve dans ekleyin.
21 yaşındaki Susel’de hepsi buluşmuş.
İlk single’ı “Gitmiştin Baktığımda”,
3 haftada 500 bin kişiye ulaştı bile.
Tabii bu başarıda projede hem prodüktör hem de aranjör koltuğunda oturan Kargo grubunun gitaristi Selim Öztürk’ün rolü büyük.
“Filmler yalan söyledi, sevgimin derinliği seni geri getirmedi” diyen Susel’i dinleyin derim.

Yasaklarla yeniden

Küresel salgının hâlâ tam ortasında, hatta belki de ortasının da gerisindeyiz.
İsrail, 18 Eylül’den itibaren başlamak üzere yeniden ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirdi.
İngiltere, gerek dışarıda gerekse de evde 6 kişiden fazlasının toplanmasını yasakladı. 
Buradaki amaç kalabalık ev partilerini önlemek. Hani geçen gün bizde gündem olan ve katılanlardan birinin korona çıkması nedeniyle etrafa korku salan ev partisi tarzı partileri.
Bizde ev partilerine pek bir ceza ve yaptırım yok ama yurtdışında cezalar fena.
Otoritelerin kurduğu cümle ortak:
“Kimsenin başkalarının hayatını riske atmasına izin vermeyeceğiz.”
Doğru söze ne denir?
Yasaklara kızmak yerine anlamaya ve uymaya çalışanlara buradan alkış ve teşekkürlerimi gönderiyorum.

 

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