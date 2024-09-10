Kulağım çınlıyor

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Ama bence bitmeyen kulak çınlamamın birinin beni anmasıyla değil, stresle ilgisi var.

Özellikle son birkaç ayda yeni hayvan hakları yasası sürecinde ve sonrasında yaşadıklarımın, hissettiklerimin, bitmek bilmeyen stresimin bana dönüşü diş sıkma ve kulak çınlaması oldu.

Sol kulağıma sanki ağustos böceği kaçmış.

Cır cır ötüp duruyor, özellikle de dış seslerin kesildiği gece saatlerinde.

Birkaç aydır bu haldeyim, azalmıyor, artıyor.

Üstelik yalnız değilim, pek çok kişi aynı dertten muzdarip.

Çaresini bilen varsa lütfen yazsın, ben de buradan herkese duyurayım.

Pink’ten güzel cevaplar

◊ Şarkıcı olmasaydın ne olurdun?

- Yardım kuruluşlarında çalışırdım.

◊ Geceleri uykun kaçtığında ne yaparsın?

- Örgü örerim.

Ellen DeGeneres’in şarkıcı Pink ile yaptığı bir televizyon programından alınma bu soru ve cevaplar.

Örgü örme fikrine bayıldığım ve iyi bir fikir olabileceği için alıntıladım.

Sosyal hizmetlerde, yardım kuruluşlarında çalışma cevabı ise Pink’i sevme nedenimi çok güzel anlatıyor.

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Ünlü asistanı olmak

Ünlü asistanı olmak diye bir şey var.

Dünyanın her yerinde büyük starların yanında olabilmek için can atan insanlar oluyor.

Ama sanıldığı kadar da kolay ya da rüya gibi bir işten bahsetmiyoruz.

Patronun asla siz olmadığınız, söz hakkınızın bazen neredeyse hiç olmadığı bir meslek diyelim.

Büyük toplantılar, kalabalık çekimler, setler, partiler, konserler, ışıltılı ve spotlar altında ama yoğun ve stresli bir yaşam.

Bu büyük ortamlarda kendilerini bazen değersiz ve küçücük hissedebilen asistanlardan farklı yerlere gelenler de yok değil ama.

Winona Ryder’ın eski asistanı Sibi Blazic, sette tanıştığı Christian Bale ile evlenmişti mesela.

Kevin Spacey’in eski asistanı Dana Brunetti de Oscar adaylığı alan bir yapımcı oldu.

Ama tam tersi döngülerle hayatları mahvolan asistanlar da yok değil.

Matthew Perry’nin eski asistanı Kenneth Iwamasa, aktörün ölümünden sorumlu tutulanlar arasındaydı.

15 yıla kadar hapis cezası söz konusu olan Iwamasa, Perry’ye ketamin tedarik ettiğini itiraf etmişti.

Ünlü asistanı olmanın cazibesinin yanında ve hatta çok daha fazla zorlukları olduğu kesin.