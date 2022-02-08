Köstebek kış uzayacak dedi

Kadınlar bir kez daha iş dünyasını bir soruyla ikiye bölmüş durumda: Çalışan kadına regl izni olsun mu?

Regl ağrısını çeken bilir, yani erkekler bilemez.

Fena bir şey, hayattan soğutup farklı ruh hallerine sokan, hiçbir şeye konsantre olunamamasıyla sonuçlanan fiziki bir durum işte.

Şimdi buradan bakınca regl izni hem işveren hem de kadınlar açısından mantıklı görünüyor.

Ama diğer yanda evlilik, doğum, süt izni vs. nedeniyle zaten kadın çalışan istemeyen işyerleri bir de regl izni çıkarsa kendilerine bir bahane daha bulmuş olacaklar.

Regl izni suistimal edilmediği sürece desteklediğim bir şey.

Ama kadınlara işsizlik olarak dönecekse üzücü olur.

Jason Momoa da boşanıyor

Ne kıskandılar, ne dedikodu yaptılar arkalarından.