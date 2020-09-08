Koronanın uzun dönem etkileri bulundu

Çevremdeki bazı insanların “Korona olsak da atlatırız, sorun yok” diyerek pek bir rahat davrandığını üzülerek ve endişe içinde gözlemliyorum.
O iş o kadar kolay ve basit değil arkadaşlar.
Araştırmaları sıkı takip ediyorum.
Her gün hakkında yeni bir şey öğrenilen bu bilinmez virüsle ilgili gelen bilgiler hiç de parlak değil.
Koronayı atlatanlar üzerinde yapılan araştırmalar, test sonucu negatife döndükten haftalar sonra bile öksürük, ciğerlerde tahribat ve nefes darlığının devam ettiğini söylüyor.
Covid-19’un uzun ve devam eden etkilerinin kalıcılığında haftalardan değil aylardan bahsediliyor.
Avustralya’da yapılan yeni bir araştırma, iyileşen hastaların yüzde 88’inin akciğer tomografilerinde buzlu cam görüntüsünün yani hasarın, yüzde 47’sinde ise nefes darlığının 2 ay sonra bile devam ettiğini gösterdi.
Yani korona pozitif olduktan 14 gün sonra negatife dönmek ve iyileşmek, her şeyin geçtiği anlamına gelmiyor.
En iyisi bu virüse hiç yakalanmamak, yani hijyenden, sosyal mesafeden ve maske takmaktan ödün vermemek. Uzak ve yakın çevreme duyurmuş olayım, siz de öyle yapın.
Herkes kendinden ve çevresinden sorumlu ne de olsa.
Maske takmayıp sosyal mesafeyi hiçe sayanları uyarmaktan çekinmeyin.
Cennetten Çiçek
Müzik dünyası pandemi döneminde yeni starlar yarattı. Şu hiç sevmediğimiz 2020’den yeni, kıpır kıpır, taze, genç, sıra dışı isimler doğdu.
Alfabetik sırayla gidecek olursam; Didomido (Nimet), Ece Mumay (Galaksi), İkiye On Kala (Kafamda Kentsel Dönüşümler), Irmak Arıcı (Yağmurum Ol), Zehra (Cennetten Çiçek) bu yıl tüm listelerin en üst sıralarına demir atanlar arasında.
“Cennetten Çiçek” o kadar çok çalındı ve öne çıktı ki, Zehra sahnelerin az olduğu bu yaz birkaç konser de verdi hatta.
Konser konusunda biletli izleyicisi de hayli fazla olan bir başka isim Emir Can İğrek.
O da önce “Nalan” şarkısı, sonra da Zeynep Bastık ile yaptığı “Dargın” düeti ile dikkat çekti.
Yazın kadın popçusu derseniz Ziynet Sali diyeceğim.
“Kalbim Tatilde”yi duymadığımız yer kalmadı.
Ziynet, “Bana da Söyle” cover’ından sonra bu kez yeni bir şarkıyla hedefi 12’den vurmuş oldu.
Pasta üflerken dikkat!
Diyelim ki bir arkadaşımın doğum günü. Diyelim ki kutlamasına gittim.
Diyelim ki pasta geldi ve arkadaşım mumları üfledi.
Arkadaşım da olsa, canım ciğerim de olsa o üfürüklü, tükürüklü pastadan yemem ben.
Siz de böyle bir durumda yemeyin.
Korona nedeniyle artık yeni bir yöntem geliştirildi.
Tabaklara servis edilecek pastanın dışında bir de maket pasta yapılıyor ve mumlar o pastanın üzerine konuluyor.
Doğum günü olan kişi yenecek olana değil, maket pastaya doğru üflüyor.
Böylece kimsenin virüsü kimseye bulaşmamış oluyor.
Bu yeni gelenek korona dönemi sonrasında da devam etmeli.
Tükürük ve nefes yoluyla bulaşan tek virüs Covid-19 değil ne de olsa.
Koronanın uzun dönem etkileri bulundu
Çevremdeki bazı insanların “Korona olsak da atlatırız, sorun yok” diyerek pek bir rahat davrandığını üzülerek ve endişe içinde gözlemliyorum.
O iş o kadar kolay ve basit değil arkadaşlar.
Araştırmaları sıkı takip ediyorum.
Her gün hakkında yeni bir şey öğrenilen bu bilinmez virüsle ilgili gelen bilgiler hiç de parlak değil.
Koronayı atlatanlar üzerinde yapılan araştırmalar, test sonucu negatife döndükten haftalar sonra bile öksürük, ciğerlerde tahribat ve nefes darlığının devam ettiğini söylüyor.
Covid-19’un uzun ve devam eden etkilerinin kalıcılığında haftalardan değil aylardan bahsediliyor.
Avustralya’da yapılan yeni bir araştırma, iyileşen hastaların yüzde 88’inin akciğer tomografilerinde buzlu cam görüntüsünün yani hasarın, yüzde 47’sinde ise nefes darlığının 2 ay sonra bile devam ettiğini gösterdi.
Yani korona pozitif olduktan 14 gün sonra negatife dönmek ve iyileşmek, her şeyin geçtiği anlamına gelmiyor.
En iyisi bu virüse hiç yakalanmamak, yani hijyenden, sosyal mesafeden ve maske takmaktan ödün vermemek. Uzak ve yakın çevreme duyurmuş olayım, siz de öyle yapın.
Herkes kendinden ve çevresinden sorumlu ne de olsa.
Maske takmayıp sosyal mesafeyi hiçe sayanları uyarmaktan çekinmeyin.
Cennetten Çiçek
Müzik dünyası pandemi döneminde yeni starlar yarattı. Şu hiç sevmediğimiz 2020’den yeni, kıpır kıpır, taze, genç, sıra dışı isimler doğdu.
Alfabetik sırayla gidecek olursam; Didomido (Nimet), Ece Mumay (Galaksi), İkiye On Kala (Kafamda Kentsel Dönüşümler), Irmak Arıcı (Yağmurum Ol), Zehra (Cennetten Çiçek) bu yıl tüm listelerin en üst sıralarına demir atanlar arasında.
“Cennetten Çiçek” o kadar çok çalındı ve öne çıktı ki, Zehra sahnelerin az olduğu bu yaz birkaç konser de verdi hatta.
Konser konusunda biletli izleyicisi de hayli fazla olan bir başka isim Emir Can İğrek.
O da önce “Nalan” şarkısı, sonra da Zeynep Bastık ile yaptığı “Dargın” düeti ile dikkat çekti.
Yazın kadın popçusu derseniz Ziynet Sali diyeceğim.
“Kalbim Tatilde”yi duymadığımız yer kalmadı.
Ziynet, “Bana da Söyle” cover’ından sonra bu kez yeni bir şarkıyla hedefi 12’den vurmuş oldu.
Pasta üflerken dikkat!
Diyelim ki bir arkadaşımın doğum günü. Diyelim ki kutlamasına gittim.
Diyelim ki pasta geldi ve arkadaşım mumları üfledi.
Arkadaşım da olsa, canım ciğerim de olsa o üfürüklü, tükürüklü pastadan yemem ben.
Siz de böyle bir durumda yemeyin.
Korona nedeniyle artık yeni bir yöntem geliştirildi.
Tabaklara servis edilecek pastanın dışında bir de maket pasta yapılıyor ve mumlar o pastanın üzerine konuluyor.
Doğum günü olan kişi yenecek olana değil, maket pastaya doğru üflüyor.
Böylece kimsenin virüsü kimseye bulaşmamış oluyor.
Bu yeni gelenek korona dönemi sonrasında da devam etmeli.
Tükürük ve nefes yoluyla bulaşan tek virüs Covid-19 değil ne de olsa.