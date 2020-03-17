Koronanın ertelettiği filmler

2019 yılında yüzde 45’e varan izleyici düşüşü yaşayan sinema sektörüne bir darbe de koronadan geldi.
Üstelik sadece vizyon tarihlerine değil, setlere de.
Önce gösterim tarihleri ertelenen filmlerden bahsedeyim, sonra duran setlere geleceğim.
Daniel Craig’in James Bond’a son kez hayat verdiği “No Time to Die”, 3 Nisan’daki vizyon tarihinden oldu ve film kasım ayına, sonbahara bırakıldı.
20 Mart’ta vizyona girmesi planlanan “A Quiet Place Part II” bilinmeyen bir tarihe, 22 Mayıs için tarih alan “Fast and Furious 9” da 2 Nisan 2021’e ertelendi.
Disney ise ertelemeyeceğini duyurduğu “Mulan” için geri adım attı ve filmi erteledi.
Amerika’da nisan ayında vizyona girmesi planlanan “The New Mutants” ve “Antlers” da takvimden çıkarıldı.
Türkiye’de de ertelenen filmler oldu tabii.
Yakın zamanda vizyona girecek olan “Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas”, “Malazgirt 1071” ve “Adanış: Kutsal Kavga” ertelendi.
İlk film için yeni tarih açıklanmazken, “Malazgirt 1071” 18 Eylül’e, “Adanış: Kutsal Kavga” ise 18 Aralık’a bırakıldı. Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy gibi isimleri kadrosunda barındıran ve merakla beklenen Ezel Akay filmi “9 Kere Leyla” da ertelenen filmler arasında yer aldı.
Setler de durdu
Filmlerin vizyon tarihleri ertelenirken, yapım aşamasında olan filmlerin setleri de hastalık korkusu nedeniyle durmaya başladı.
Tom Hanks ve Rita Wilson’ın Avustralya’daki “Elvis Presley” filminin çekimleri sırasında koronaya yakalandığı haberlerinin ardından Warner Bros. “The Batman” filminin setini iki hafta boyunca durdurma kararı aldı. Filmin Haziran 2021’deki vizyon tarihi ise şimdilik geçerliliğini koruyor.
Disney ise hazırlık aşamasındaki tüm filmlerinin yapımlarını duyurdu. Bu karar kapsamında çekimleri devam eden Guillermo del Toro imzalı “Nightmare Alley” ve Ridley Scott imzalı “The Last Duet”in çekimlerine ara verildi.
Disney’in prodüksiyonunu durdurduğu diğer filmler arasında “The Little Mermaid”, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, “Home Alone”, “Peter Pan & Wendy” ve “Shrunk” da yer alıyor.
Universal da “Jurassic World Dominion”, “Flint Strong” ve “The Man from Toronto” filmlerinin çekimlerine ara verdiğini duyurdu.
Evde bunları yapın
Korona salgını nedeniyle kısa sürede altüst olan hayatlarımız farklı bir yöne doğru ilerler ve evrilirken yeni bir yaşam şekline alışmaya çalışıyoruz.
Kendimiz kadar, hatta daha çok altta yatan hastalığı olan ve yaşı 70’in üstündeki yakınlarımız, annelerimiz, babalarımız için bu virüsü uzakta tutmamız gerekiyor.
Zorunlu olmadıkça evden çıkmıyor, hatta olası bir karantinanın provasını yapıyoruz.
Bu yeni yaşam şeklinin her anı aslında evi yaşamaktan ne kadar uzak olduğumuzu anlamakla geçiyor. Böyle dönemlerde moral ve zamanı olabildiğince güzel geçirmek önemli, evde yaşamı katlanır kılacak tavsiyeler istedim sosyal medyadaki takipçilerimden. Belki siz de ilham alır, denersiniz.
Gelen cevaplar şöyleydi:
Kitap okumak, hatta her gün bir kitap bitirmek, zamanım yok diyenler işte size bol bol zaman...
Dizi izlemek...
Ödüllü filmleri izlemek...
Play Station, PES, Fifa oynamak...
Monopol, scrabble oynamak, puzzle yapmak...
Radyo dinlemek...
Spotify, Apple ve Mood üzerinden müzik dinlemek...
Yemek tariflerine merak salıp, yeni denemeler yapmak...
Dolaptaki eşyaları çıkarıp kıyafetleri bir düzene sokmak, fazlalıklardan kurtulmak...
Evde olmak spor yapmaya engel değil, yer hareketleriyle vücudu zinde tutup, bağışıklık sistemini güçlendirmek...
Yoğun tempo nedeniyle vakit ayıramadığımız sevdiklerimizle daha fazla ve güzel vakit geçirmek. (Çin’de karantina sonrası boşanmaların arttığı haberlerine inat tabii!)
Uzaylı istilası
Korona ile en çok şunun farkına vardık, eskiden gerçekten çok basit dertlerimiz varmış.
Allah beterinden saklasın diyoruz yine tabii ama 2020’de galiba bir uzaylı istilası kaldı yaşamadığımız.
Karantina günleri
Dünya karantinada, eve kapandı.
Korkudan tir tir titriyor.
Evlerde hapis hayatı yaşar, canımızdan endişe ederken, özgürlüklerini, acısını, ızdırabını, canını hiçe saydığımız hayvanların yaşadıklarını biraz olsun hissettik mi acaba?
Daha önce hissedebilmiş olsaydık, bunlar başımıza gelmez, böyle bir dönem geçirmezdik belki de.
Koronanın ertelettiği filmler
2019 yılında yüzde 45’e varan izleyici düşüşü yaşayan sinema sektörüne bir darbe de koronadan geldi.
Üstelik sadece vizyon tarihlerine değil, setlere de.
Önce gösterim tarihleri ertelenen filmlerden bahsedeyim, sonra duran setlere geleceğim.
Daniel Craig’in James Bond’a son kez hayat verdiği “No Time to Die”, 3 Nisan’daki vizyon tarihinden oldu ve film kasım ayına, sonbahara bırakıldı.
20 Mart’ta vizyona girmesi planlanan “A Quiet Place Part II” bilinmeyen bir tarihe, 22 Mayıs için tarih alan “Fast and Furious 9” da 2 Nisan 2021’e ertelendi.
Disney ise ertelemeyeceğini duyurduğu “Mulan” için geri adım attı ve filmi erteledi.
Amerika’da nisan ayında vizyona girmesi planlanan “The New Mutants” ve “Antlers” da takvimden çıkarıldı.
Türkiye’de de ertelenen filmler oldu tabii.
Yakın zamanda vizyona girecek olan “Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas”, “Malazgirt 1071” ve “Adanış: Kutsal Kavga” ertelendi.
İlk film için yeni tarih açıklanmazken, “Malazgirt 1071” 18 Eylül’e, “Adanış: Kutsal Kavga” ise 18 Aralık’a bırakıldı. Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy gibi isimleri kadrosunda barındıran ve merakla beklenen Ezel Akay filmi “9 Kere Leyla” da ertelenen filmler arasında yer aldı.
Setler de durdu
Filmlerin vizyon tarihleri ertelenirken, yapım aşamasında olan filmlerin setleri de hastalık korkusu nedeniyle durmaya başladı.
Tom Hanks ve Rita Wilson’ın Avustralya’daki “Elvis Presley” filminin çekimleri sırasında koronaya yakalandığı haberlerinin ardından Warner Bros. “The Batman” filminin setini iki hafta boyunca durdurma kararı aldı. Filmin Haziran 2021’deki vizyon tarihi ise şimdilik geçerliliğini koruyor.
Disney ise hazırlık aşamasındaki tüm filmlerinin yapımlarını duyurdu. Bu karar kapsamında çekimleri devam eden Guillermo del Toro imzalı “Nightmare Alley” ve Ridley Scott imzalı “The Last Duet”in çekimlerine ara verildi.
Disney’in prodüksiyonunu durdurduğu diğer filmler arasında “The Little Mermaid”, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, “Home Alone”, “Peter Pan & Wendy” ve “Shrunk” da yer alıyor.
Universal da “Jurassic World Dominion”, “Flint Strong” ve “The Man from Toronto” filmlerinin çekimlerine ara verdiğini duyurdu.
Evde bunları yapın
Korona salgını nedeniyle kısa sürede altüst olan hayatlarımız farklı bir yöne doğru ilerler ve evrilirken yeni bir yaşam şekline alışmaya çalışıyoruz.
Kendimiz kadar, hatta daha çok altta yatan hastalığı olan ve yaşı 70’in üstündeki yakınlarımız, annelerimiz, babalarımız için bu virüsü uzakta tutmamız gerekiyor.
Zorunlu olmadıkça evden çıkmıyor, hatta olası bir karantinanın provasını yapıyoruz.
Bu yeni yaşam şeklinin her anı aslında evi yaşamaktan ne kadar uzak olduğumuzu anlamakla geçiyor. Böyle dönemlerde moral ve zamanı olabildiğince güzel geçirmek önemli, evde yaşamı katlanır kılacak tavsiyeler istedim sosyal medyadaki takipçilerimden. Belki siz de ilham alır, denersiniz.
Gelen cevaplar şöyleydi:
Kitap okumak, hatta her gün bir kitap bitirmek, zamanım yok diyenler işte size bol bol zaman...
Dizi izlemek...
Ödüllü filmleri izlemek...
Play Station, PES, Fifa oynamak...
Monopol, scrabble oynamak, puzzle yapmak...
Radyo dinlemek...
Spotify, Apple ve Mood üzerinden müzik dinlemek...
Yemek tariflerine merak salıp, yeni denemeler yapmak...
Dolaptaki eşyaları çıkarıp kıyafetleri bir düzene sokmak, fazlalıklardan kurtulmak...
Evde olmak spor yapmaya engel değil, yer hareketleriyle vücudu zinde tutup, bağışıklık sistemini güçlendirmek...
Yoğun tempo nedeniyle vakit ayıramadığımız sevdiklerimizle daha fazla ve güzel vakit geçirmek. (Çin’de karantina sonrası boşanmaların arttığı haberlerine inat tabii!)
Uzaylı istilası
Korona ile en çok şunun farkına vardık, eskiden gerçekten çok basit dertlerimiz varmış.
Allah beterinden saklasın diyoruz yine tabii ama 2020’de galiba bir uzaylı istilası kaldı yaşamadığımız.
Karantina günleri
Dünya karantinada, eve kapandı.
Korkudan tir tir titriyor.
Evlerde hapis hayatı yaşar, canımızdan endişe ederken, özgürlüklerini, acısını, ızdırabını, canını hiçe saydığımız hayvanların yaşadıklarını biraz olsun hissettik mi acaba?
Daha önce hissedebilmiş olsaydık, bunlar başımıza gelmez, böyle bir dönem geçirmezdik belki de.