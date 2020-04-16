Korona tedavisinde yeni gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurtdışındaki doktorların korona tedavisinde “Keşke geçen ay da böyle yapsaydık” dediği şeyi Türkiye’de uyguladıklarını söyledi.
Bu önemli detay; hastaları mümkün olduğunca makineye bağlamadan, entübe etmeden tedaviye devam etmek.
Yatak pozisyonunu değiştirerek, hatta rahat pozisyon için hamilelerde kullanılan özel masaj yataklarını da devreye sokarak hastanın makine yardımı olmadan nefes alıp vermesini sağlamak, iyileşmede ve ölüm oranlarının azalmasında önemli farklar yaratıyor.
Korona ile ilgili öğreneceğimiz çok şey daha var.
Belki de çoğumuz zaman içinde korona olacağız ama “Virüse ne kadar geç yakalanırsak o kadar şanslıyız” cümlesinin gerçeği işte her geçen gün öğrenilen bu yeniliklerde gizli.
Lions’lar solunum cihazı bağışladı
Bizim HAÇİKO derneğinin yönetim kurulu üyelerinden Esra Fazlıoğlu, “Sadece hayvanlar için çalışıyorsunuz” diyenlere özellikle bu zor günlerde insanlık adına yaptığı şahane işlerle cevap vermeye devam ediyor.
Uluslararası Lions 118-Yönetim Çevresi olarak LCIF Vakfı acil destek fonuna başvurdular; Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 4 adet solunum cihazı, dezenfektan malzemeleri, maske ve önlük sağladılar.
Hem pandemi hastalarına nefes oldular hem de sağlık çalışanlarına görevlerini hijyenik koşullarda yapmaları için katkı sağladılar.
Alkışlıyor ve tebrik ediyorum.
Kaplumbağasını gezdirince ceza yedi
Sokağa çıkma yasağı sırasında köpek gezdirmek serbestse ben de kaplumbağamı gezdirebilirim demiş bir İtalyan teyze.
Ve tabii cezayı yemiş.
Bildiğiniz gibi Amerika’da, Avrupa’da ve Türkiye’de de sokağa çıkma yasağı sırasında köpekle birlikte evin önünden çok uzağa gitmeden yürüyüşe çıkmak serbest.
Roma’da yaşayan 60 yaşındaki İtalyan kadın ise polisin “pizza büyüklüğündeydi” dediği kaplumbağasıyla sokağa çıkınca 400 Euro ceza ödemek zorunda kalmış.
Şaşkınlığını ise “Demek ki İtalyan kanunlarına göre tüm hayvanlar eşit değil” diyerek dile getirmiş.
Kaplumbağalarını bahçeye çıkaran arkadaşlarım yok değil aslında.
Yani o açıdan bakınca çok da absürt bir durum yok ortada.
Ama İtalyan teyze kaplumbağasını gerçekten gezdirmek için mi dışarı çıkardı yoksa evde canı sıkıldı kaplumbağayı bahane mi etti onu pek anlayamadım.
Korona tedavisinde yeni gelişme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurtdışındaki doktorların korona tedavisinde “Keşke geçen ay da böyle yapsaydık” dediği şeyi Türkiye’de uyguladıklarını söyledi.
Bu önemli detay; hastaları mümkün olduğunca makineye bağlamadan, entübe etmeden tedaviye devam etmek.
Yatak pozisyonunu değiştirerek, hatta rahat pozisyon için hamilelerde kullanılan özel masaj yataklarını da devreye sokarak hastanın makine yardımı olmadan nefes alıp vermesini sağlamak, iyileşmede ve ölüm oranlarının azalmasında önemli farklar yaratıyor.
Korona ile ilgili öğreneceğimiz çok şey daha var.
Belki de çoğumuz zaman içinde korona olacağız ama “Virüse ne kadar geç yakalanırsak o kadar şanslıyız” cümlesinin gerçeği işte her geçen gün öğrenilen bu yeniliklerde gizli.
Lions’lar solunum cihazı bağışladı
Bizim HAÇİKO derneğinin yönetim kurulu üyelerinden Esra Fazlıoğlu, “Sadece hayvanlar için çalışıyorsunuz” diyenlere özellikle bu zor günlerde insanlık adına yaptığı şahane işlerle cevap vermeye devam ediyor.
Uluslararası Lions 118-Yönetim Çevresi olarak LCIF Vakfı acil destek fonuna başvurdular; Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 4 adet solunum cihazı, dezenfektan malzemeleri, maske ve önlük sağladılar.
Hem pandemi hastalarına nefes oldular hem de sağlık çalışanlarına görevlerini hijyenik koşullarda yapmaları için katkı sağladılar.
Alkışlıyor ve tebrik ediyorum.
Kaplumbağasını gezdirince ceza yedi
Sokağa çıkma yasağı sırasında köpek gezdirmek serbestse ben de kaplumbağamı gezdirebilirim demiş bir İtalyan teyze.
Ve tabii cezayı yemiş.
Bildiğiniz gibi Amerika’da, Avrupa’da ve Türkiye’de de sokağa çıkma yasağı sırasında köpekle birlikte evin önünden çok uzağa gitmeden yürüyüşe çıkmak serbest.
Roma’da yaşayan 60 yaşındaki İtalyan kadın ise polisin “pizza büyüklüğündeydi” dediği kaplumbağasıyla sokağa çıkınca 400 Euro ceza ödemek zorunda kalmış.
Şaşkınlığını ise “Demek ki İtalyan kanunlarına göre tüm hayvanlar eşit değil” diyerek dile getirmiş.
Kaplumbağalarını bahçeye çıkaran arkadaşlarım yok değil aslında.
Yani o açıdan bakınca çok da absürt bir durum yok ortada.
Ama İtalyan teyze kaplumbağasını gerçekten gezdirmek için mi dışarı çıkardı yoksa evde canı sıkıldı kaplumbağayı bahane mi etti onu pek anlayamadım.