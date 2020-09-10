Korona mı grip mi?

Maske, hijyen ve sosyal mesafe sayesinde bu sene grip vakalarında ciddi anlamda azalma görüleceğe benziyor.
Yani korona ile savaşımızın kaybedenlerinden biri de, umarım ki grip olacak.
Ekim gibi başlayıp şubat sonuna kadar devam eden bu bol virüslü sezon, hem korona hem de gribe karşı ortak tedbirlerle geçecek.
Sadece Amerika’da gripten her yıl 810 bin kişinin hastanelik olduğu ve bunlardan 60 bininin öldüğü biliniyor.
“Korona gripten daha zararsız” diyenler için ise birkaç rakam vermek istiyorum.
Amerika’da 1 yıl boyunca 60 bin kişinin ölümüne yol açan gribe karşı son yarım yılda (ki daha bunun kışı var) koronadan ölen kişi sayısı 170 bini geçmiş bulunuyor.
Mart ve mayıs ayları arasında korona nedeniyle hastanelik olanlar ise 300 bini bulmuş durumda.
Üstelik koronalı rakamlar devletlerin karantina uygulamalarıyla minimuma indirilmiş rakamlar.
2020’nin son çeyreği zorlu geçecek, çok daha dikkatli olmak zorundayız.
Karşımızda hem grip hem de korona var.
Ve daha da kötüsü ikisinin belirtileri birbirine çok benziyor.
Rallinin ağır bilançosu
Amerika’daki yeni korona vakalarının izini sürmüşler.
Yüzde 19’unun 2 ay önce yapılan Sturgis motosiklet rallisi sırasında bulaştığı anlaşılmış. 2 Ağustos’tan bu yana korona olan 250 bin kişinin vebali, Sturgis rallisinin boynuna yani.
Ölümlerin yanında lafı bile olmaz belki ama üşenmeyip şunu da hesaplamışlar:
Rallinin sağlık sistemine maliyeti 12.5 milyar dolar!
Açık hava etkinlikleri iyi gelecek
İngiltere, vatandaşlarını kapalı alanlardan uzak tutmaya çalışırken sokak ve açık hava aktivitelerine yeşil ışık yaktı.
Bunun nedeni bunların faydalarının risklerinden daha fazla olması.
İngiltere’de pandemi nedeniyle ara verilen park koşu ve yürüyüşleri ekim ortasında yeniden başlayacak.
Bunların en önde geleni, 2004 yılında Bushy Park’ta 13 kişi ile başlayan ve yıllar içinde 22 ülkede 4 milyon koşucuya kadar ulaşan ParkrunUK. ParkrunUK, sosyal mesafeye uymak şartıyla yeniden başlıyor.
Son 6 ayda karantinalar ve kısıtlamalar hiç olmadığı kadar hareketsiz kalmamıza neden oldu.
Hem akıl hem de fiziksel sağlığımız için
açık havada olmaya, yürümeye, koşmaya hepimizin ihtiyacı var.
Bizde de açık
havada, caddelerde, parklarda böyle aktiviteler düzenlense güzel olmaz mı?
Kara kedinin uğuru
Simsiyah göbeğinde beyaz bir yarım ay var.
Beyaz bir gülücük.
Adını Smiley koymam için yapılmış bir iz sanki.
Ama asıl gülümseme benim yüzümde.
“Kara kedi uğursuzdur” diyenlere inat öyle bir uğurlu geldi ki.
Zaten İngiltere’ye gitseniz kara kedi uğursuzdur diyenlere tuhaf tuhaf bakarlar.
Orada durum tam tersidir, siyah kediler baş tacıdır.
Siyahı, beyazı, sarısı fark etmez ki zaten, hepsinin uğuru var, duası var insan üzerinde.
Bu yazıyı “kara kedi uğursuzdur” diyenler için yazdım ama.
Sakın inanmayın, hatta tam tersine inanın.
Acayip iyi geliyor insanın hayatına.
Kış da geliyor ya, sokaktan bir kedi alıp kışınızı ısıtmanın tam zamanı.
Korona mı grip mi?
Maske, hijyen ve sosyal mesafe sayesinde bu sene grip vakalarında ciddi anlamda azalma görüleceğe benziyor.
Yani korona ile savaşımızın kaybedenlerinden biri de, umarım ki grip olacak.
Ekim gibi başlayıp şubat sonuna kadar devam eden bu bol virüslü sezon, hem korona hem de gribe karşı ortak tedbirlerle geçecek.
Sadece Amerika’da gripten her yıl 810 bin kişinin hastanelik olduğu ve bunlardan 60 bininin öldüğü biliniyor.
“Korona gripten daha zararsız” diyenler için ise birkaç rakam vermek istiyorum.
Amerika’da 1 yıl boyunca 60 bin kişinin ölümüne yol açan gribe karşı son yarım yılda (ki daha bunun kışı var) koronadan ölen kişi sayısı 170 bini geçmiş bulunuyor.
Mart ve mayıs ayları arasında korona nedeniyle hastanelik olanlar ise 300 bini bulmuş durumda.
Üstelik koronalı rakamlar devletlerin karantina uygulamalarıyla minimuma indirilmiş rakamlar.
2020’nin son çeyreği zorlu geçecek, çok daha dikkatli olmak zorundayız.
Karşımızda hem grip hem de korona var.
Ve daha da kötüsü ikisinin belirtileri birbirine çok benziyor.
Rallinin ağır bilançosu
Amerika’daki yeni korona vakalarının izini sürmüşler.
Yüzde 19’unun 2 ay önce yapılan Sturgis motosiklet rallisi sırasında bulaştığı anlaşılmış. 2 Ağustos’tan bu yana korona olan 250 bin kişinin vebali, Sturgis rallisinin boynuna yani.
Ölümlerin yanında lafı bile olmaz belki ama üşenmeyip şunu da hesaplamışlar:
Rallinin sağlık sistemine maliyeti 12.5 milyar dolar!
Açık hava etkinlikleri iyi gelecek
İngiltere, vatandaşlarını kapalı alanlardan uzak tutmaya çalışırken sokak ve açık hava aktivitelerine yeşil ışık yaktı.
Bunun nedeni bunların faydalarının risklerinden daha fazla olması.
İngiltere’de pandemi nedeniyle ara verilen park koşu ve yürüyüşleri ekim ortasında yeniden başlayacak.
Bunların en önde geleni, 2004 yılında Bushy Park’ta 13 kişi ile başlayan ve yıllar içinde 22 ülkede 4 milyon koşucuya kadar ulaşan ParkrunUK. ParkrunUK, sosyal mesafeye uymak şartıyla yeniden başlıyor.
Son 6 ayda karantinalar ve kısıtlamalar hiç olmadığı kadar hareketsiz kalmamıza neden oldu.
Hem akıl hem de fiziksel sağlığımız için
açık havada olmaya, yürümeye, koşmaya hepimizin ihtiyacı var.
Bizde de açık
havada, caddelerde, parklarda böyle aktiviteler düzenlense güzel olmaz mı?
Kara kedinin uğuru
Simsiyah göbeğinde beyaz bir yarım ay var.
Beyaz bir gülücük.
Adını Smiley koymam için yapılmış bir iz sanki.
Ama asıl gülümseme benim yüzümde.
“Kara kedi uğursuzdur” diyenlere inat öyle bir uğurlu geldi ki.
Zaten İngiltere’ye gitseniz kara kedi uğursuzdur diyenlere tuhaf tuhaf bakarlar.
Orada durum tam tersidir, siyah kediler baş tacıdır.
Siyahı, beyazı, sarısı fark etmez ki zaten, hepsinin uğuru var, duası var insan üzerinde.
Bu yazıyı “kara kedi uğursuzdur” diyenler için yazdım ama.
Sakın inanmayın, hatta tam tersine inanın.
Acayip iyi geliyor insanın hayatına.
Kış da geliyor ya, sokaktan bir kedi alıp kışınızı ısıtmanın tam zamanı.