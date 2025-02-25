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Kıvanç Tatlıtuğ’un kardan köpeği

#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer#Gaziantep

Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ’un kardan adam yaparken videosunu paylaştı ve altına “Dünyanın en güzel kardan adamı” yazdı.

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Güzel bir görüntüydü gerçekten de.
Ama benim o videoda dikkatimi çeken ve bayıldığım bir başka detay vardı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un kardan köpeği

Köpek sevgisini bildiğim Kıvanç, kardan adamın yanına kardan bir köpek de yapmıştı.
İnsanın ayrılmaz ve gerçek dostu olan köpeği kardan adam yaparken de yok saymamıştı.
Uzun yıllar önce evcilleştirdiğimiz, bizi koruyan, bize iyi gelen bu sadık dostlarımızı yok saymaya, yok etmeye çalışanlara inat onları hayatımızda tutacağız.
Bunu her fırsatta vurgulayan ve kardan adamının yanında kardan köpeği de eksik etmeyen Kıvanç Tatlıtuğ’a sonsuz alkış ve teşekkürler.

Gaziantep’te yeni bir tat

Yeni açılan yerler, yeni tatlar, bir Yay burcu olarak her zaman radarımda ve ilgi alanımda olmuştur. Gaziantep’te kulaktan kulağa yayılan ve fısıltı gazetesinin de etkisiyle, her gün ortalama 2 bin 500 kişiyi ağırlayan ve belli saatlerde yer bulmanın hayli zor olduğu Cincinnati’yi görmeye gittim.
İsimden yabancı bir markanın zinciri gibi düşündürse de tamamen yerli. Bulunduğu şehrin, yani Gaziantep’in ürünlerine öncelik vererek bu anlamda da kıymetli bir şey yapıyor. Şehrin, ülkenin en önemli festivallerinden olan Gaziantep Gastronomi Festivali’ne ev sahipliği yaptığı göz önüne alınırsa bunun değeri daha da artmakta tabii.
Yerli ve yabancı ürünleri aynı potada eriterek yine bize özgü tatlar ortaya çıkaran Cincinnati’nin vazgeçilmezi, özellikle yazın en çok satanı İtalyan sütlü limonata Positano. Bahia ise Brezilya kahvesi ile fıstığın birleşimi ile muhteşem bir lezzet.
Çikolata çeşmesinden akan fıstıklı Antep çikolatası, Dubai çikolatasını sollayıp geçer.
Pazartesi sabahları 07.30 ile 10.00 arasında ücretsiz kahve ikramı ve hafta içi her gün öğlen yemek alanlara kahvenin ücretsiz servis edildiği Cincinnati’de “Ah keşke İstanbul’da da olsa” dediğim şey ücretsiz vale hizmeti. Bizdeki vale ücretleri öyle cep yakıyor ki, bazen insanın canı yanıyor.
Buradan diğer mekânlara yayılmasını isteyeceğim bir başka şey de temizlik.
Pek çok mekânda, hatta büyük kahve zincirlerinde bile tuvalet temizliği barın arkasında çalışanlar tarafından yapılıyor. Bence bu hijyen açısından son derece yanlış. Burada ise tuvalet ve mekân temizliği dışarıdan bir firmaya verilmiş. Yani servis alanında çalışanlar, tuvalet temizliği yapmıyor.
Rafta dikkatimi çeken bir ürünü sorduğumda beni çok mutlu eden bir detayla karşılaştım. Burası aynı zamanda kadın girişimcilerinin destekçisiymiş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara kahveyi ücretsiz sunmakla kalmıyorlar yani.
Detayları bir kadın girişimci, Eda Güneş şöyle anlattı: “Anne eli değmiş tatlarda sağlıklı atıştırmalıklar üretiyorum. 2009 Erzurum Atatürk Üniversitesi Laboratuvar Bölümü’nden mezun olup yıllarca özel hastanelerde çalıştım. Sonra büyük kızımın ek gıdaya başlamasıyla ‘bebeğime ambalajlı gıda vermek istemiyorum’ diye evde bebe bisküvilerini yaparak başladığım bu işi ilerletmek adına eğitimler aldım. Önce evde butik pasta üretimi yapıyordum, sonra KAGİDEM bünyesinde kurmuş olduğum atölyemde ‘lowa cookies’ markasıyla unlu mamullerin üretimine başladım. Ürünlerimizle, Türkiye’nin en güvenilen ve tercih edilen el yapımı lezzetlerinde lider şirket olmak amacındayız. El yapımı sağlıklı atıştırmalıklar sektöründe farklı tedarik zincirlerine proaktif çözüm ortaklığı yaparak, son müşteri memnuniyetinin sürdürülebilirliği için kaliteden ödün vermeden büyümemize olanak sağlayan Cincinnati ailesine teşekkür ederim.”
Ve son olarak, Cincinnati hayvan dostu bir mekân. Ziyaretçiler köpekleriyle gelebiliyor. Mekânın kedileri ise efsane. Onlara her şey serbestmiş. Daha ne olsun!

 

 

#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer#Gaziantep
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