Kenan Doğulu’yu arabada izlemek

Türkiye’nin Covid-19 pandemisi kaynaklı ilk arabalı konserleri Kenan Doğulu ile başlıyor.
Cuma ve cumartesi geceleri Yenikapı’da yapılacak iki konser, pek çok kişi gibi benim de aylar sonra ilk eğlence kaynaklı sokağa çıkışım olacak.
Sokağa derken, arabaların içinde olup kimseyle yakın temasta olmayacağız aslında.
Müziğin sesi radyo bandından arabaların içine verilecek.
Aynı araba içinde izlenen açık hava sinemalarında yapıldığı gibi.
Arabalı konser fikri, korona salgını nedeniyle büyük darbe yiyen müzik sektörünün nefes alma çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı.
Amerika’da arabalı konserlerin prensi Keith Urban olurken, ülkenin dört bir yanında bu tip konserler verilmeye devam ediyor.
Araç başına 80 dolardan başlayan fiyatlar, bazı konserlerde 350 dolara kadar çıkıyor.
Arabalı Kenan Doğulu konserini izlemek için ise bir araçta iki kişi 360 ila 695 TL arasında bir ücret ödeyecek.
Yenikapı’da araba içinde izlenecek Park Et Seyret etkinlikleri arasında sinema ve konserlerin yanı sıra tiyatrolar da var.
Bu arada arabalı konserlerin sadece İstanbul ve Yenikapı ile sınırlı kalmadığını da yeri gelmişken söyleyeyim.
Daha çok yeni, geçen hafta Sivas’ta Baro Başkanlığı avukatlara yönelik bir açık hava konseri ve sinema etkinliği düzenledi.
Arabalı konserlerin başta Bursa olmak üzere diğer illerde de devam etmesi bekleniyor.
Kim bilir araba içinde belki de ülke çapında bir turne gerçekleştirilebilir.
Atlı fayton medeniyetsizlik
Dün Hürriyet’te Fulya Soybaş imzalı kapsamlı bir atlı fayton haberi yayınlandı.
Adalarda atlı faytonların yerine gelen medeni taşıma araçlarının şekli, rengi, tipi konuşulup, belki de istenen şekilde düzeltilip iyileştirilecekken, bir kısım ada halkı hâlâ atların adalarda taşımada kullanılmasından söz ediyor, pankartlar açıyor.
Yıllardır süren eziyet hazır sona ermişken, bu saçma ve çağ dışı yaklaşımı anlamak gerçekten de mümkün değil.
Dün dedim, yine tekrarlıyorum.
Medeni, merhametli, vicdanlı olduğunu düşündüğüm gerçek ada halkı atlı faytonların kalkmasından mutlu olmuştur.
“Fayton istiyoruz” diye pankart açanlar asla bu bahsettiğim gerçek ada halkından olamaz.
Alışveriş çılgınlığı
İngiltere’de mağazalar tam 3 ay sonra yeniden açıldı.
Mağaza girişlerinde oluşan kuyrukları, birbirilerini iterek içeri girmeye çalışan insanların görüntülerini izledim.
Herkeste maske vardı ama 2 metre kuralından eser yoktu.
Alışveriş çılgınlığı eski günlerini aratmıyor yani.
Hatta artarak geri geldi bile diyebiliriz.
Korona insanlığa açgözlü olmama, abartıdan uzak durma konusunda bir şey öğretememiş demek ki.
Kenan Doğulu’yu arabada izlemek
Türkiye’nin Covid-19 pandemisi kaynaklı ilk arabalı konserleri Kenan Doğulu ile başlıyor.
Cuma ve cumartesi geceleri Yenikapı’da yapılacak iki konser, pek çok kişi gibi benim de aylar sonra ilk eğlence kaynaklı sokağa çıkışım olacak.
Sokağa derken, arabaların içinde olup kimseyle yakın temasta olmayacağız aslında.
Müziğin sesi radyo bandından arabaların içine verilecek.
Aynı araba içinde izlenen açık hava sinemalarında yapıldığı gibi.
Arabalı konser fikri, korona salgını nedeniyle büyük darbe yiyen müzik sektörünün nefes alma çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı.
Amerika’da arabalı konserlerin prensi Keith Urban olurken, ülkenin dört bir yanında bu tip konserler verilmeye devam ediyor.
Araç başına 80 dolardan başlayan fiyatlar, bazı konserlerde 350 dolara kadar çıkıyor.
Arabalı Kenan Doğulu konserini izlemek için ise bir araçta iki kişi 360 ila 695 TL arasında bir ücret ödeyecek.
Yenikapı’da araba içinde izlenecek Park Et Seyret etkinlikleri arasında sinema ve konserlerin yanı sıra tiyatrolar da var.
Bu arada arabalı konserlerin sadece İstanbul ve Yenikapı ile sınırlı kalmadığını da yeri gelmişken söyleyeyim.
Daha çok yeni, geçen hafta Sivas’ta Baro Başkanlığı avukatlara yönelik bir açık hava konseri ve sinema etkinliği düzenledi.
Arabalı konserlerin başta Bursa olmak üzere diğer illerde de devam etmesi bekleniyor.
Kim bilir araba içinde belki de ülke çapında bir turne gerçekleştirilebilir.
Atlı fayton medeniyetsizlik
Dün Hürriyet’te Fulya Soybaş imzalı kapsamlı bir atlı fayton haberi yayınlandı.
Adalarda atlı faytonların yerine gelen medeni taşıma araçlarının şekli, rengi, tipi konuşulup, belki de istenen şekilde düzeltilip iyileştirilecekken, bir kısım ada halkı hâlâ atların adalarda taşımada kullanılmasından söz ediyor, pankartlar açıyor.
Yıllardır süren eziyet hazır sona ermişken, bu saçma ve çağ dışı yaklaşımı anlamak gerçekten de mümkün değil.
Dün dedim, yine tekrarlıyorum.
Medeni, merhametli, vicdanlı olduğunu düşündüğüm gerçek ada halkı atlı faytonların kalkmasından mutlu olmuştur.
“Fayton istiyoruz” diye pankart açanlar asla bu bahsettiğim gerçek ada halkından olamaz.
Alışveriş çılgınlığı
İngiltere’de mağazalar tam 3 ay sonra yeniden açıldı.
Mağaza girişlerinde oluşan kuyrukları, birbirilerini iterek içeri girmeye çalışan insanların görüntülerini izledim.
Herkeste maske vardı ama 2 metre kuralından eser yoktu.
Alışveriş çılgınlığı eski günlerini aratmıyor yani.
Hatta artarak geri geldi bile diyebiliriz.
Korona insanlığa açgözlü olmama, abartıdan uzak durma konusunda bir şey öğretememiş demek ki.