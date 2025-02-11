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Kediler de üşür

#Sokak Hayvanları#Hayvansever#Kedi

“Kediler soğukta üşümez, tüyleri var” diyen insanlara o kadar sinir oluyorum ki!

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Hadi giyin en kalın, en tüylü paltonuzu, bütün geceyi de o paltoyla soğukta geçirin bakalım, palto sizi sabaha kadar sıcak tutacak mı?
Apart-manların önünde soğuk iliklerine kadar işlemiş kedileri gördüğümde, şu kapıları soğuk havalarda açık bıraksalar keşke diyorum.
Çünkü o kedilerin üşüdüğünü, özellikle zayıf ve yaşlı olanların da kışın hastalanıp öldüklerini çok iyi biliyorum.
Gerçek şu ki kediler 4-6 derecenin altındaki soğuğa dayanamaz, hele ki aç ve hastalarsa hayatta kalma şansları yoktur.
Bir de uzun süre ev ortamında yaşamış ve evden atılmış olanlar var ki, onlar için soğukta dışarıda yaşam neredeyse imkansızdır.
Evimdeki kediler, soğukta bahçede onlar için yaptığım yere burunlarını bile çıkarmıyorlar.
Dışarı çıktıklarında nasıl içeri kaçtıklarını ve sıcak evde kışın nasıl koltuklara yayılıp rahatça uyuduklarını görüyorum, yaşıyorum.
Keşke tüm sokak kedilerini evime alabilsem.
Siz de yapamaz mısınız aslında?
Onları apartman içlerine ve evlere almak en güzel çözüm.
Apartman kapısını çaktırmadan açık bırakın, olmaz mı?
Bundan başka sokaklara kedi evleri yerleştirmeyi tavsiye edebilirim.
Bir başka tavsiyem de soğuklarda onları yiyeceksiz bırakmamak olur.
Karınlarını doyurarak en azından bağışıklıklarını kuvvetlendirmeyi sağlayabilirsiniz.
Tüylerine aldanmayın, üşüyorlar, hasta olabiliyorlar ve sokakta onlara ilaç verecek bir anneleri olmadığı için ölebiliyorlar.
Bu yazıyı paylaşın, belki bir sokak kedisi daha bugün sıcak bir yuva bulur.

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Turizmde rekor bekleniyor

Ege Denizi’nde 28 Ocak’tan bu yana yaşanan deprem fırtınasının turizmi ve yaklaşan sezon için rezervasyonları nasıl etkilediğini merak ettim ve araştırdım.
Neyse ki olumsuz bir durum yokmuş.
Turizm Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsili Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, olumsuzluklara rağmen rezervasyon oranlarının yüksek olduğunu açıkladı.
Erken rezervasyonda rakamlar uygun olduğu için vatandaş talebi azaltmamış, hatta tam tersi geçen seneye göre yüzde 4 oranında bir artış varmış.
Bayram tatillerinde ve yaz ayları boyunca yerli turisti kendine çekmenin gerekliliğini anlayan otellerde konserler veren biri olarak, Meriç’in “Böyle devam ederse rekor kıracağımız bir yıl bekliyoruz” sözleri beni hayli sevindirdi.
Güzel bir sezon bizi bekliyor.

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Ben bağımlıyım, ya sen?

Soysal medya uygulamalarının günlük bağımlılık sınırları açıklandı.
Instagram 30 dakika, X 31 dakika, Facebook 33 dakika, TikTok 35 dakika, YouTube 74 dakika ile sınırlandırılmış.
Bundan fazlası bağımlılığa giriyormuş.
Facebook kullanmıyorum, TikTok arada bir, YouTube aşırı ama X ve Instagram derseniz, telefon elimden düşmüyor.
Uykumun arasında bile Instagram’a, X’e giriyor olmaktan şüpheleniyorum.
Bağımlı hafif kalır yani.
Peki ben şimdi ne oluyorum?
Başka bir şey demek lazım ama o da daha literatüre girmedi herhalde.
Sizde durum nasıl?

 

#Sokak Hayvanları#Hayvansever#Kedi
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